La militante des femmes iraniennes Narges Mohammadi remporte le Nobel de la paix

Narges Mohammadi est la lauréate 2023 du prix Nobel de la paix.

Elle a passé une grande partie des 20 dernières années en prison pour son travail en faveur des droits des femmes en Iran.

Le comité Nobel a demandé sa libération.

Le prix Nobel de la paix a été décerné vendredi à la militante emprisonnée Narges Mohammadi pour sa lutte contre l’oppression des femmes en Iran, dont beaucoup retirent leur hijab malgré une sévère répression.

La récompense de Mohammadi intervient après qu’une vague de protestations ait balayé l’Iran après la mort en détention il y a un an d’une jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini, arrêtée pour avoir violé les règles vestimentaires strictes de l’Iran pour les femmes.

Journaliste et militante de 51 ans, Mohammadi a passé une grande partie des deux dernières décennies en prison pour sa campagne contre le hijab obligatoire pour les femmes et la peine de mort.

S’adressant à l’AFP, le président du Comité Nobel norvégien a exhorté l’Iran à libérer Mohammadi, un appel repris par les Nations Unies.

« J’appelle l’Iran à faire quelque chose de digne et à libérer le prix Nobel Narges Mohammadi », a déclaré la présidente de la commission, Berit Reiss-Andersen.

Les récentes manifestations en Iran « ont accéléré le processus de réalisation de la démocratie, de la liberté et de l’égalité en Iran », un processus désormais « irréversible », a déclaré Mohammadi à l’AFP le mois dernier dans une lettre écrite depuis sa cellule de prison.

Elle et trois autres femmes détenues avec elle à la prison d’Evin à Téhéran ont brûlé leurs hijabs pour marquer l’anniversaire de la mort d’Amini, le 16 septembre.

Narges Mohammadi en novembre 2007. (Photo de Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)

Répression

Mohammadi, qui affiche de longues boucles noires et qui avait été mentionnée comme une possible gagnante avant l’annonce, a été honorée « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et pour sa lutte en faveur des droits de l’homme et de la liberté pour tous », a déclaré Reiss-Andersen. .

« Son combat courageux a entraîné d’énormes conséquences personnelles. Au total, le régime l’a arrêtée 13 fois, l’a reconnue coupable cinq fois et l’a condamnée à un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet », a-t-elle ajouté.

Mohammadi est vice-présidente du Centre des Défenseurs des droits de l’homme fondé par l’avocate iranienne des droits de l’homme Shirin Ebadi, elle-même lauréate du Prix de la paix en 2003.

L’Iran est classé 143ème sur 146 pays dans le classement de l’égalité des sexes du Forum économique mondial.

Les autorités ont sévèrement réprimé l’année dernière le soulèvement « Femme, vie, liberté », les mots utilisés par Reiss-Andersen pour commencer l’annonce de vendredi, en anglais et en farsi : « Zan, Zendegi, Azadi ».

Au total, 551 manifestants, dont 68 enfants et 49 femmes, ont été tués par les forces de sécurité, selon Iran Human Rights, et des milliers d’autres ont été arrêtés.

Le soulèvement s’est poursuivi, quoique sous d’autres formes.

Ce qui aurait été impensable il y a un an, les femmes sortent désormais en public sans foulard, notamment à Téhéran et dans d’autres grandes villes, malgré les risques.

Une jeune fille de 16 ans est actuellement dans le coma après avoir été agressée dimanche par des policières chargées, entre autres choses, de faire respecter le hijab obligatoire, selon l’association de défense des droits kurdes Hengaw.

Le port du hijab est l’un des piliers de la république islamique.

Les autorités ont intensifié les contrôles, utilisant notamment des caméras de surveillance, et ont arrêté des actrices qui publiaient des photos d’elles sur les réseaux sociaux sans le hijab.

En septembre, le Parlement iranien, dominé par les conservateurs, a annoncé des sanctions plus lourdes pour les femmes qui refusent de le porter.

« Aucune perspective de liberté »

« Le Prix de la paix de cette année récompense également les centaines de milliers de personnes qui, l’année précédente, ont manifesté contre les politiques de discrimination et d’oppression des régimes théocratiques à l’encontre des femmes », a déclaré Reiss-Andersen.

Elle a qualifié Mohammadi de « leader incontesté » du soulèvement.

La famille de Mohammadi a déclaré que le prix était un « moment historique et profond pour la lutte de l’Iran pour la liberté », tandis que les Nations Unies ont appelé à « sa libération ainsi que celle de tous les défenseurs des droits humains emprisonnés en Iran ».

Incarcérée cette fois depuis novembre 2021, Mohammadi n’a pas vu ses enfants, qui vivent en France avec son mari, depuis huit ans.

Considérée comme une « prisonnière d’opinion » par Amnesty International, elle a déclaré à l’AFP dans sa lettre qu’elle n’avait « presque aucune perspective de liberté ».

Elle est la deuxième Iranienne à remporter le prix Nobel de la paix après Ebadi.

En 2003, Ebadi a défié les conservateurs iraniens en refusant de porter le hijab lorsqu’elle a reçu son prix à Oslo.

Si elle reste derrière les barreaux, Mohammadi ne pourra pas faire le déplacement à Oslo pour recevoir son prix lors de la cérémonie annuelle de remise des prix, le 10 décembre.

Le Prix de la paix a honoré à cinq reprises des militants emprisonnés, notamment l’année dernière lorsqu’il a été attribué au Biélorusse Ales Bialiatski, dont le prix a été accepté par son épouse, et au dissident chinois Liu Xiaobo en 2010, dont la chaise est restée vide.