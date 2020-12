Hathloul, 31 ans, est peut-être mieux connue pour avoir fait campagne pour le droit des femmes saoudiennes à conduire. Elle est en détention depuis mai 2018 et a été arrêtée dans le cadre d’un cycle de gouvernement par d’éminents défenseurs des droits des femmes, dont certains ont été qualifiés de « traîtres » dans des émissions d’information favorables au gouvernement et initialement accusés d’aider les ennemis étrangers du royaume.

La détention des féministes a été largement interprétée comme un avertissement du prince héritier Mohammed ben Salmane, le dirigeant de facto du royaume, selon lequel l’activisme politique était strictement interdit. L’Arabie saoudite, une monarchie absolue, est devenue plus autoritaire sous Muhammad, qui a mis en œuvre certaines réformes sociales tout en arrêtant des rivaux royaux, des hommes d’affaires de premier plan et des dissidents.

«L’Arabie saoudite condamne d’éminents militants des droits de l’homme entre les émissions de Noël et du Nouvel An et essaie de minimiser l’attention pour avoir honte de leur traitement de Louvain, et ils devraient l’être», a déclaré Adam Coogle, directeur adjoint de la division Moyen-Orient. et Afrique du Nord. à Human Rights Watch.