La militante bahreïnienne Maryam al-Khawaja a refusé l’embarquement sur le vol Royaume-Uni-Manama | Nouvelles

La fille de l’éminent militant des droits de l’homme bahreïnien Abdulhadi al-Khawaja a déclaré qu’on lui avait refusé l’embarquement sur un vol à Londres alors qu’elle tentait de retourner dans l’État du Golfe et de faire pression pour la libération de son père de prison.

Maryam al-Khawaja a déclaré vendredi qu’on lui avait dit au comptoir de British Airways à l’aéroport d’Heathrow qu’elle n’était pas autorisée à embarquer sur son vol et qu’elle devait contacter les autorités de l’immigration bahreïniennes.

« C’est incroyablement décevant, c’était peut-être ma dernière chance de voir mon père », a-t-elle déclaré dans un message vidéo publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et enregistré dans la zone d’enregistrement de British Airways.

« En fait, British Airways nous refuse l’embarquement au nom du gouvernement bahreïnien. »

Le gouvernement bahreïnien a déclaré qu’il accueillait tous les visiteurs, à condition qu’ils remplissent les conditions d’entrée nécessaires.

« Toutefois, comme d’autres pays, Bahreïn se réserve le droit de refuser l’entrée, s’il le juge nécessaire », a indiqué le gouvernement dans un communiqué envoyé à l’agence de presse Reuters.

Maryam a déclaré qu’elle se rendrait à Bahreïn et risquerait d’être arrêtée parce que son père s’est vu refuser l’accès à des soins médicaux urgents et essentiels, ce qui explique en partie sa grève de la faim.

Abdulhadi al-Khawaja, également citoyen danois, est un ancien président du Centre bahreïnien pour les droits de l’homme et purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour son rôle dans les manifestations en faveur de la démocratie à Bahreïn en 2011.

Un groupe de militants, qui avaient annoncé qu’ils la rejoindraient, dont la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, et la directrice par intérim de Front Line Defenders, Olive Moore, se sont également vu refuser l’embarquement, a-t-elle déclaré.

« La décision d’empêcher Maryam Al-Khawaja et la délégation des droits humains qui l’accompagnent de se rendre à Bahreïn est une tentative éhontée des autorités bahreïnites d’empêcher les gens de dénoncer les violations des droits humains dans le pays », a déclaré Callamard dans un communiqué.

« Cette décision illustre clairement le mépris total des autorités pour les normes internationales en matière de droits humains, contrairement à ce qu’a prétendu le prince héritier de Bahreïn lors d’un voyage à Washington DC hier. »

Moore a déclaré que refuser le droit d’al-Khawaja à la liberté de mouvement était « totalement injustifiable ».

« Négligence médicale »

Maryam al Khawaja a été arrêtée en 2014 après son arrivée à l’aéroport de Manama et accusée d’avoir agressé un policier. Elle a ensuite été libérée et a quitté Bahreïn plus tard cette année-là.

Lorsqu’on lui a demandé si des accusations étaient portées contre Maryam al Khawaja, le gouvernement bahreïnien a répondu qu’elle avait été reconnue coupable après avoir agressé deux policières en 2014 et qu’elle « n’avait jamais purgé ni fait appel de sa peine d’un an ».

« À Bahreïn, comme dans tout gouvernement doté d’un système judiciaire indépendant, les personnes condamnées par un tribunal sont soumises à des procédures judiciaires et à une procédure régulière », a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Mercredi, Abdulhadi al Khawaja a repris sa grève de la faim après que les autorités ne lui ont pas permis de se rendre à un rendez-vous médical prévu, a déclaré sa deuxième fille, Zainab, à Reuters.

Cette décision fait suite à l’annonce par des groupes de défense des droits que des centaines d’autres prisonniers politiques avaient suspendu leur grève de la faim alors que le gouvernement promettait d’améliorer les conditions de détention.

Mary Lawlor, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits humains, a déclaré que la détérioration de la santé des prisonniers bahreïnis Abduljalil al-Singace, Abdulhadi al-Khawaja et Naji Fateel était « extrêmement » préoccupante.

« La négligence médicale et le manque de soins adéquats les ont laissés dans un état préoccupant », a déclaré Lawlor dans un communiqué.

Mercredi, le gouvernement a démenti qu’al-Khawaja ait entamé une grève de la faim, ajoutant qu’il avait « refusé à plusieurs reprises et volontairement de se présenter à ses rendez-vous médicaux réguliers ».