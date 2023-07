La milieu de terrain féminine anglaise Georgia Stanway explique pourquoi les Lionnes n’aiment pas faire leurs valises

L’équipe féminine d’Angleterre était confiante à l’Euro 2022. Si confiante, en fait, qu’elle a délibérément choisi de ne pas faire ses valises parce qu’elle croyait si fermement qu’elle retournerait à son hôtel pour rester après chaque match.

Cette confiance sera à nouveau nécessaire alors qu’ils se rendront en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde féminine 2023, mais, comme l’a expliqué la milieu de terrain des Lionnes Georgia Stanway à QuatreQuatreDeuxla positivité a dicté cette tradition l’an dernier.

« C’était quelque chose que nous aimions vraiment faire : ne pas faire nos valises, laisser nos affaires exactement là où elles étaient », a déclaré Stanway. FFTun sourire sur son visage face à ce petit acte de rébellion.

« On n’en a jamais vraiment parlé, mais pour chaque jour de match moins un, nous nous rendions dans un hôtel différent, et c’est devenu une tradition de tout laisser déballé à notre hôtel de base.

« C’était là où se trouvaient tous nos vêtements et où tout était déballé. Nous avions fait nôtres les chambres et en avions fait l’hôtel des Lionnes, et il y avait toujours un peu de ‘Est-ce qu’on prend nos bagages ?’ Mais c’est devenu normal de les quitter car on savait qu’on revenait. Cela signifiait que nous revenions à l’hôtel pour la finale.

Revenez à l’hôtel pour la finale qu’ils ont faite. Naviguant dans les phases de groupes avec trois victoires sur trois, l’Angleterre a ensuite battu l’Espagne et la Suède lors des huitièmes de finale pour organiser une rencontre contre l’Allemagne en finale.

L’équipe féminine d’Angleterre a refusé de faire ses bagages à l’Euro 2022 (Crédit image : Getty Images)

Les buts d’Ella Toone et Chloe Kelly ont assuré aux Lionnes leur tout premier trophée majeur, renforçant leur confiance de manière incommensurable avant la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Down Under, cependant, l’Angleterre devra s’habituer un peu plus à faire ses valises, compte tenu des distances importantes qu’elle parcourra pour chaque match. Basée sur la Sunshine Coast du Queensland, l’Angleterre disputera son dernier match de groupe contre la Chine à Adélaïde, à deux heures et demie de vol.

L’équipe de Sarina Wiegman espère déjà avoir obtenu sa place dans les 16 derniers d’ici là, cependant, avec des affrontements contre Haïti et le Danemark lors de leurs deux premiers matchs du tournoi. À partir de là, ils affronteront l’Australie, le Nigeria, la République d’Irlande ou le Canada, quel que soit leur classement dans le groupe.

L’Angleterre est l’un des favoris du tournoi pour la Coupe du monde féminine (Crédit image : Getty Images)

