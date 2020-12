Samantha Mewis est la joueuse de l’année 2020 du football américain.

US Soccer a fait l’annonce samedi.

Mewis, un milieu de terrain de 6 pieds, a recueilli 45% des voix. Crystal Dunn a terminé deuxième et Lindsey Horan troisième.

Mewis, 28 ans, a disputé huit des neuf matchs de l’équipe américaine cette année, avec six départs. Elle a marqué quatre buts lors du tournoi de qualification olympique féminin de la CONCACAF 2020.

Mewis a disputé les cinq matchs du North Carolina Courage lors de la NWSL Challenge Cup avant de rejoindre Manchester City en Angleterre début août. Elle a marqué six buts en 17 matches là-bas et a aidé son équipe à remporter la FA Cup retardée avec une victoire 3-1 sur Everton le 1er novembre.

Je suis très heureux pour Sam, a déclaré l’entraîneur féminin américain Vlatko Andonovski. En raison de son éthique de travail et de sa mentalité d’être la meilleure joueuse qu’elle puisse être, de son dévouement quotidien à être une professionnelle et de sa sincérité à l’égard de ses coéquipiers et de l’équipe dans son ensemble, elle est un véritable exemple de ce que représente l’USWNT.

Cet honneur est décerné depuis 1985 lorsque le milieu de terrain Sharon Remer a été le premier vainqueur. Abby Wambach a remporté un record six fois et Mia Hamm l’a remporté cinq fois.