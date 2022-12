La milice libyenne a détenu le suspect de Lockerbie avant sa remise aux États-Unis

Leur cible était l’ancien agent de renseignement libyen Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi, recherché par les États-Unis pour avoir prétendument fabriqué la bombe qui a abattu le vol 103 de la Pan Am à destination de New York au-dessus de Lockerbie, en Écosse, quelques jours avant Noël en 1988. L’attaque a tué 259 personnes dans les airs et 11 au sol.