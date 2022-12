La milice libyenne a détenu le suspect de Lockerbie avant sa remise aux États-Unis

LE CAIRE (AP) – Vers minuit à la mi-novembre, des miliciens libyens dans deux camionnettes Toyota sont arrivés dans un immeuble résidentiel d’un quartier de la capitale Tripoli. Ils ont pris d’assaut la maison, faisant sortir un homme de 70 ans aux yeux bandés.

Leur cible était l’ancien agent de renseignement libyen Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi, recherché par les États-Unis pour avoir prétendument fabriqué la bombe qui a abattu le vol 103 de la Pan Am à destination de New York au-dessus de Lockerbie, en Écosse, quelques jours avant Noël en 1988. L’attaque a tué 259 personnes dans les airs et 11 au sol.

Quelques semaines après ce raid nocturne à Tripoli, les États-Unis ont annoncé que Mas’ud était sous leur garde, à la surprise de beaucoup en Libye, qui a été divisée entre deux gouvernements rivaux, chacun soutenu par un éventail de milices et de puissances étrangères.

Les analystes ont déclaré que le gouvernement basé à Tripoli responsable de la remise de Mas’ud recherchait probablement la bonne volonté et la faveur des États-Unis au milieu des luttes de pouvoir en Libye.

Quatre responsables de la sécurité et du gouvernement libyens ayant une connaissance directe de l’opération ont raconté le voyage qui s’est terminé avec Mas’ud à Washington.

Les responsables ont déclaré que cela avait commencé par son enlèvement de son domicile dans le quartier Abu Salim de Tripoli. Il a été transféré dans la ville côtière de Misrata et finalement remis à des agents américains qui l’ont fait sortir du pays par avion, ont-ils déclaré.

Les responsables ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. Plusieurs ont déclaré que les États-Unis exerçaient des pressions depuis des mois pour que Mas’ud soit livré.

“Chaque fois qu’ils communiquaient, Abu Agila était à l’ordre du jour”, a déclaré un responsable.

En Libye, beaucoup ont mis en doute la légalité de la façon dont il a été arrêté, quelques mois seulement après sa libération d’une prison libyenne, et envoyé aux États-Unis. La Libye et les États-Unis n’ont pas d’accord permanent sur l’extradition, il n’y avait donc aucune obligation de remettre Mas’ud.

La Maison Blanche et le ministère de la Justice ont refusé de commenter les nouveaux détails concernant le transfert de Mas’ud. Des responsables américains ont déclaré en privé qu’à leur avis, il s’agissait d’une extradition dans les règles de l’art par le biais d’une procédure judiciaire ordinaire.

Un responsable du département d’État, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat conformément aux règles d’information, a déclaré samedi que le transfert de Mas’ud était légal et l’a décrit comme l’aboutissement d’années de coopération avec les autorités libyennes.

Le procureur général de Libye a ouvert une enquête suite à une plainte de la famille de Mas’ud. Mais pendant près d’une semaine après l’annonce américaine, le gouvernement de Tripoli est resté silencieux, tandis que des rumeurs ont circulé pendant des semaines selon lesquelles Mas’ud avait été enlevé et vendu par des miliciens.

Après le tollé général en Libye, le Premier ministre du pays basé à Tripoli, Abdul Hamid Dbeibah, a reconnu jeudi que son gouvernement avait remis Mas’ud. Dans le même discours, il a également déclaré qu’Interpol avait émis un mandat d’arrêt contre Mas’ud. Un porte-parole du gouvernement de Dbeibah n’a pas répondu aux appels et aux messages demandant des commentaires supplémentaires.

Le 12 décembre, le département américain de la Justice a déclaré qu’il avait demandé à Interpol de lui délivrer un mandat.

Après la chute et l’assassinat du dirigeant libyen de longue date Mouammar Kadhafi lors d’un soulèvement transformé en guerre civile en 2011, Mas’ud, un expert en explosifs pour les services de renseignement libyens, a été détenu par une milice dans l’ouest de la Libye. Il a purgé 10 ans de prison à Tripoli pour des crimes liés à sa position sous le règne de Kadhafi.

Il a été libéré en juin après avoir purgé sa peine. Après sa libération, il était sous surveillance permanente et a à peine quitté son domicile familial dans le quartier d’Abou Salim, a déclaré un responsable militaire.

Le quartier est contrôlé par l’Autorité de soutien à la stabilisation, un parapluie de milices dirigées par le chef de guerre Abdel-Ghani al-Kikli, un proche allié de Dbeibah. Al-Kikli a été accusé par Amnesty International d’être impliqué dans des crimes de guerre et d’autres violations graves des droits humains au cours de la dernière décennie.

Après la libération de Mas’ud de prison, l’administration Biden a intensifié les demandes d’extradition, ont déclaré des responsables libyens.

Au début, le gouvernement de Dbeibah, l’une des deux administrations rivales prétendant gouverner la Libye, était réticent, invoquant des préoccupations de répercussions politiques et juridiques, a déclaré un responsable du cabinet du Premier ministre.

Le responsable a déclaré que les responsables américains continuaient de soulever la question avec le gouvernement basé à Tripoli et avec les seigneurs de la guerre avec lesquels ils avaient affaire dans la lutte contre les militants islamiques en Libye. Avec la montée de la pression, le Premier ministre et ses assistants ont décidé en octobre de remettre Mas’ud aux autorités américaines, a déclaré le responsable.

Le mandat de Dbeibah reste très contesté après l’échec des élections prévues l’année dernière.

“Cela s’inscrit dans une campagne plus large menée par Dbeibah, qui consiste essentiellement à offrir des cadeaux à des États influents”, a déclaré Jalel Harchaoui, expert libyen et chercheur associé au Royal United Services Institute. Il a déclaré que Dbeibah devait s’attirer les bonnes grâces pour l’aider à rester au pouvoir.

Plus d’une décennie après la mort de Kadhafi, la Libye reste chaotique et anarchique, avec des milices qui dominent toujours de vastes territoires. Les forces de sécurité du pays sont faibles, comparées aux milices locales, avec lesquelles le gouvernement de Dbeibah est allié à des degrés divers. Pour procéder à l’arrestation de Mas’ud, le gouvernement de Dbeibah a fait appel à al-Kikli, qui occupe également un poste officiel au sein du gouvernement.

Le Premier ministre a discuté de l’affaire Mas’ud lors d’une réunion début novembre avec al-Kikli, selon un employé de l’Autorité de soutien à la stabilisation qui avait été informé de la question. Après la réunion, Dbeibah a informé les responsables américains de sa décision, convenant que le transfert aurait lieu dans quelques semaines à Misrata, où sa famille est influente, a déclaré un responsable gouvernemental.

Puis vint le raid de la mi-novembre, qui fut décrit par les officiels.

Des miliciens se sont précipités dans la chambre de Mas’ud et l’ont saisi, le transportant les yeux bandés dans un centre de détention géré par la SSA à Tripoli. Il y est resté deux semaines avant d’être confié à une autre milice de Misrata, connue sous le nom de Force conjointe, qui relève directement de la Dbeibah. C’est une nouvelle unité paramilitaire établie dans le cadre d’un réseau de milices qui le soutiennent.

A Misrata, Mas’ud a été interrogé par des officiers libyens en présence d’officiers du renseignement américain, a déclaré un responsable libyen informé de l’interrogatoire. Mas’ud a refusé de répondre aux questions sur son rôle présumé dans l’attaque de Lockerbie, y compris le contenu d’une interview que les États-Unis disent avoir donnée aux autorités libyennes en 2012 au cours de laquelle il a admis être le fabricant de la bombe. Il a insisté sur le fait que sa détention et son extradition étaient illégales, a déclaré le responsable.

En 2017, des responsables américains ont reçu une copie de l’interview de 2012 dans laquelle ils ont déclaré que Mas’ud avait admis avoir construit la bombe et travaillé avec deux autres conspirateurs pour mener à bien l’attaque contre l’avion de la Pan Am. Selon un affidavit du FBI déposé dans l’affaire, Mas’ud a déclaré que l’opération avait été ordonnée par les services de renseignement libyens et que Kadhafi l’avait remercié ainsi que d’autres membres de l’équipe par la suite.

Certains ont mis en doute la légalité de la remise de Mas’ud, étant donné le rôle des groupes armés informels et l’absence de procédures officielles d’extradition.

Harchaoui, l’analyste, a déclaré que l’extradition de Mas’ud signale que les États-Unis tolèrent ce qu’il a décrit comme un comportement anarchique.

“Ce que font les États étrangers, c’est qu’ils disent que nous ne nous soucions pas de la façon dont la saucisse est fabriquée”, a-t-il déclaré. “Nous obtenons des choses que nous aimons.”

La rédactrice de l’Associated Press Ellen Knickmeyer à Washington a contribué à ce rapport.

Samy Magdy, Associated Press