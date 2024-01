La milice irakienne soutenue par l’Iran déclare avoir suspendu ses attaques contre les forces américaines

Une milice irakienne de premier plan a déclaré mercredi qu’elle avait mis fin aux attaques contre les troupes américaines, quelques jours après que trois soldats américains ont été tués dans une frappe de drone sur une base en Jordanie que Washington a imputée aux « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran ».

“Nous annonçons la suspension des opérations militaires et de sécurité contre les forces d’occupation afin d’éviter tout embarras au gouvernement irakien”, a déclaré Abou Hussein al-Hamidawi, secrétaire général du Kataib Hezbollah, une force chiite fondée à la suite de l’attaque américaine de 2003. invasion de l’Irak.

« Nous continuerons à défendre notre peuple à Gaza par d’autres moyens », a-t-il déclaré dans le communiqué, ajoutant que les combattants du groupe seraient engagés dans une « défense passive » en cas d’« action américaine hostile » à leur encontre.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré que la frappe de dimanche sur la base de la Tour 22 portait les « empreintes du Kataib Hezbollah ». Le président américain Joe Biden a déclaré mardi qu’il avait décidé d’une réponse, mais a également déclaré que les États-Unis n’avaient pas « besoin d’une guerre plus large au Moyen-Orient ». Ce n’est pas ce que je recherche.

Mercredi, les États-Unis ont attribué l’attaque à la Résistance islamique en Irak, un groupe qui regroupe le Kataib Hezbollah.

“Nous pensons que l’attaque en Jordanie a été planifiée, financée et facilitée par un groupe appelé Résistance islamique en Irak, qui comprend plusieurs groupes, dont le Kataib Hezbollah”, a déclaré mercredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

Les experts affirment que l’IRI a vu le jour après l’attaque du 7 octobre contre Israël qui a déclenché la guerre à Gaza et s’est depuis attribué le mérite de plus de 160 attaques contre les troupes américaines en Irak et en Syrie.

L’IRI fait partie de l’Axe de la Résistance contrôlé par l’Iran qui cible les intérêts israéliens et américains à travers le Moyen-Orient depuis l’attaque du Hamas contre Israël.

Invitée à répondre à la décision du Kataib Hezbollah de mettre fin aux attaques contre les troupes américaines, l’administration Biden a rejeté cette affirmation.

« Nous l’avons certainement lu, mais nous n’allons pas le prendre au pied de la lettre. Nous reconnaissons qu’ils ne sont pas le seul groupe à avoir attaqué nos installations en Irak et en Syrie », a déclaré Kirby.

Les États-Unis ont répondu par une poignée de frappes en Irak et en Syrie, dont une ce mois-ci à Bagdad qui a tué un haut commandant d’une autre milice alignée sur l’Iran.

Les responsables américains affirment qu’ils prévoient une réponse en plusieurs étapes à la mort des trois militaires et qu’ils devraient cibler, entre autres, les chefs des milices iraniennes en Irak et en Syrie. Washington a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de frapper directement l’Iran.

« Nous répondrons à notre rythme, selon notre propre horaire. . . la première chose que vous verrez ne sera pas la dernière », a déclaré Kirby mercredi.

Biden a rencontré son équipe de sécurité nationale au cours des trois derniers jours pour choisir une option, et sa mise en œuvre comporte « de nombreuses pièces mobiles », a déclaré Kirby.

Le Hezbollah libanais, une autre branche de l’Axe de la Résistance, s’est également affronté avec Israël sur leur frontière commune tandis que les rebelles Houthis au Yémen ont attaqué des navires dans la mer Rouge.

L’Iran a cherché à prendre ses distances par rapport à l’attaque de dimanche, même si les experts affirment qu’il ne reste aucun doute sur la responsabilité de l’IRI. Il s’est attribué le mérite d’une attaque contre une base américaine en Syrie le même jour, à seulement 20 km de la base jordanienne où les soldats américains ont été tués.

Les responsables iraniens ont souligné qu’ils voulaient éviter une guerre régionale et qu’ils ne voulaient pas de conflit direct avec Israël ou les États-Unis. “Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous n’en avons pas peur”, a déclaré mercredi le général Hossein Salami, commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique.

Les tensions entre les deux ennemis se sont exacerbées depuis l’attaque de dimanche, faisant craindre une escalade de la violence en Irak, qui est l’un des principaux terrains d’échanges de représailles. Même si Bagdad a condamné sporadiquement les attaques contre les forces américaines et occidentales, elle n’a guère fait pour les contenir.

Téhéran exerce une influence inégalée sur l’élite dirigeante de Bagdad, notamment sur sa coalition gouvernementale, soutenue par des partis politiques et des groupes armés proches de Téhéran.

Mais ces alliés sont divisés sur la manière de gérer les tensions actuelles. Certains – y compris des groupes armés plus intégrés dans les institutions de l’État – ont discrètement fait pression sur l’IRI pour qu’elle réduise ses attaques contre les États-Unis, ont déclaré deux personnes proches de la coalition.

« Ces groupes craignent que l’escalade avec l’Amérique ne soit pas bonne pour les affaires », a déclaré Renad Mansour, directeur de l’Initiative pour l’Irak de Chatham House. « Ils ont tout intérêt à maintenir le statu quo dans lequel ils consolident le pouvoir de l’État et poursuivent leurs intérêts économiques. »

Pourtant, les nouvelles factions de l’IRI les plus proches des Gardiens de la révolution veulent poursuivre leurs attaques en Irak et en Syrie. Ils subissent la pression du Hezbollah, qui craignait également de mener une guerre totale avec Israël sur le sol libanais et préférait maintenir la pression sur les États-Unis et Israël ailleurs, a ajouté Mansour.

Le Kataib Hezbollah, comme d’autres membres de l’axe de Téhéran, doit équilibrer les intérêts nationaux avec ceux de ses sponsors iraniens. Dans sa déclaration, le Kataib Hezbollah a souligné les différences entre « nos frères de l’Axe ». [of Resistance]notamment en République islamique ».

Les messages contradictoires signifiaient qu’il était peu probable que les attaques s’arrêtent. « Il y a trop de chaînes de commandement, trop de cuisiniers dans la cuisine », a déclaré Mansour.

Il a ajouté qu’il y avait « deux intérêts concurrents : un désir de ne pas dégénérer, mais un besoin de réagir, ce qui rend ce domaine si précaire à l’heure actuelle ».

Reportage supplémentaire de Najmeh Bozorgmehr à Téhéran