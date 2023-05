La milice anti-Poutine affirme avoir envahi un village frontalier russe

Des combats ont éclaté le long de la frontière russe avec l’Ukraine après que les forces partisanes russes autoproclamées ont lancé un raid transfrontalier et affirmé avoir envahi un village frontalier pour la première fois de la guerre.

La Légion pour la liberté de la Russie, qui se décrit comme une milice anti-Kremlin cherchant à libérer la Russie de Vladimir Poutine, a affirmé avoir traversé la frontière et envahi la colonie de Kozinka, tout en envoyant des unités dans la ville de Grayvoron, dans la région russe de Belgorod.

Toute capture de territoire n’a pas été confirmée de manière indépendante par des journalistes sur le terrain. La milice a existé principalement sur les réseaux sociaux et on ne sait pas qu’elle ait participé à des batailles majeures pendant la guerre.

Des responsables russes et ukrainiens ont confirmé des combats à la frontière et une vidéo sur les réseaux sociaux a montré des véhicules blindés semblant envahir un poste frontière russe près de Grayvoron.

« Nous sommes les mêmes Russes que vous », a déclaré un communiqué publié par le groupe sur les réseaux sociaux. « Nous nous distinguons uniquement par le fait que nous ne voulions plus justifier les actions des criminels au pouvoir et avons pris les armes pour défendre notre et votre liberté. Mais aujourd’hui, il est temps que chacun assume la responsabilité de son avenir. Il est temps de mettre fin à la dictature du Kremlin.

Une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait un hélicoptère russe Mi-8 traînant des fusées éclairantes au-dessus de Kozinka et des vidéos de fumée s’élevant de la colonie avec des sons de sirènes d’urgence clairement audibles.

Le gouverneur de la région de Belgorod a confirmé lundi une attaque, écrivant que «le groupe de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes est entré sur le territoire du district de Grayvoron. Les forces armées de la Fédération de Russie, en collaboration avec le service des frontières, Rosgvardiya et le FSB, prennent les mesures nécessaires pour éliminer l’ennemi.

L’Ukraine a désavoué tout lien avec les combattants partisans russes, affirmant qu’ils agissent de manière indépendante et ne sont pas soumis à un contrôle militaire.

«Oui, aujourd’hui, le Corps des volontaires russes et la Légion pour la liberté de la Russie, composés de citoyens de la Fédération de Russie, ont lancé une opération visant à libérer ces territoires de la région de Belgorod du soi-disant régime de Poutine et à repousser l’ennemi afin créer une certaine zone de sécurité pour protéger la population civile ukrainienne », a déclaré Andriy Yusov, porte-parole du renseignement militaire ukrainien, aux médias ukrainiens.

Les États-Unis et d’autres puissances occidentales ont fourni des armes à l’Ukraine avec la mise en garde qu’elles ne soient pas utilisées pour frapper des cibles à l’intérieur de la Russie. L’Ukraine a nié tout lien avec les attaques passées sur le territoire russe, y compris les frappes qui ont frappé les aérodromes russes, les infrastructures énergétiques et même l’attaque par drone du Kremlin au début du mois.

Il n’est pas clair si le raid fait partie d’une stratégie militaire soutenue ou s’il s’agit d’une frappe de diversion, car on s’attend toujours à ce que l’Ukraine se prépare à lancer une contre-offensive estivale pour reprendre le territoire occupé par la Russie.

Mais les affrontements se multiplient le long de la frontière dans les régions de Belgorod et Bryansk. Plus tôt ce mois-ci, quatre avions militaires russes, dont deux jets et deux hélicoptères, ont été abattus lors de l’une des pires pertes d’une journée de la guerre.

En mars, le chef de milice d’extrême droite né à Moscou, Denis Nikitine, a affirmé avoir mené un raid dans une ville de Briansk, où ses combattants ont posé avec des drapeaux avant de retourner rapidement en Ukraine.