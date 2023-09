La migration vers le cloud transforme l’entreprise

Laurier: Eh bien, commençons. Alors, comment s’est passée la transition de BP vers le cloud ? De votre point de vue, quels sont les principaux avantages et défis de la transformation du cloud ?

Keisha : Oui, donc notre parcours, de mon point de vue, a été passionnant, il a été complexe, cela a été un voyage d’apprentissage tout au long de ce processus. Et ça fait longtemps. Ça fait assez longtemps. Notre aventure a commencé en 2013 et nous expérimentions le cloud computing pour les services de messagerie et les systèmes de gestion de la formation RH. Et puis, en 2016, environ 2 % de nos applications BP étaient sur le cloud. En tant qu’entreprise, nous effectuions des preuves de concepts et déterminions quelle était la meilleure approche et comment y parvenir à grande échelle. En 2017, nous avons adopté une approche axée d’abord sur le cloud, ce qui signifie que tout ce qui constituait un nouveau matériel ou toute nouvelle construction de système devait être sur le cloud, sans plus ajouter à nos huit méga centres de données existants à l’époque et à plus de 107 centres de données. différents centres de données dans nos régions à travers le monde.

Nous avions décidé de ne plus rien ajouter, sauf dans le cloud. Ou si cela devait être sur site, cela ne devrait être que par exception. Et cela nous a en quelque sorte motivés à continuer et à faire participer tout le monde au voyage. Mais encore une fois, il s’agit simplement de vendre l’ensemble de notre activité et de tous les autres dans l’entreprise ou dans le cloud et les concepts cloud et tout le reste, étant donné qu’il y avait beaucoup d’inconnues à l’époque, donc travailler avec des partenaires fournisseurs différents et essayer de trouver des personnes aussi compétentes que possible. Encore une fois, tout cela n’a fait qu’alimenter la complexité. À la fin de 2022, nous avions assez bien progressé et avions parcouru un certain nombre, ou une grande partie de notre État, plus de 90 % de notre État, pour être exact, nous avons migré vers nos environnements cloud, ce qui a permis notre introduction plus rapide des produits et services et la modification du modèle opérationnel numérique de BP, que nous avons maintenant déplacé vers une organisation axée sur les produits.

Ainsi, je pense que l’un des principaux avantages de nos migrations vers le cloud est qu’elles nous ont aidés à optimiser la pile technologique de BP. Bien sûr, cela a accru notre résilience opérationnelle. Il a introduit de nouvelles architectures de réseaux et de données, accéléré l’adoption de nos technologies, contribué à la modernisation de notre État et à son maintien, et a également contribué à la réduction de nos émissions de CO. 2 émissions de nos centres de données. Cependant, comme je l’ai dit, migrer vers le cloud à l’échelle que nous avons dû faire, aussi vaste que soit notre paysage, était un défi, une complexité et une ampleur considérable, car nous disposions d’un vaste parc informatique existant. Et comme je l’ai dit plus tôt, simplement hébergé dans les huit grands mégacentres de données aux États-Unis, ainsi qu’en Europe, ainsi que dans la myriade de centres de données que nous avons dans nos régions. Je ne saurais trop insister sur le défi, mais les gains ont été considérables.

Laurier: C’est donc un excellent aperçu du passé et du parcours parcouru par BP. Alors, quelles sont les principales tendances cloud que vous observez aujourd’hui ?

Keisha : Ainsi, certaines des principales tendances que nous observons aujourd’hui du point de vue des plates-formes sont un nombre croissant d’organisations qui cherchent à consolider leurs applications métier sur des plates-formes basées sur le cloud, à être davantage natives du cloud, à disposer également de plates-formes de données et d’analyses robustes qui permettront permettre un accès à la fois en temps réel et à la demande aux informations commerciales clés. Encore une fois, comme nous l’avons dit, nous sommes passés à une organisation axée sur les produits, nous constatons donc que, bien sûr, plusieurs entreprises font de même. Les équipes numériques s’alignent sur des modèles opérationnels axés sur les produits pour garantir l’orientation client et l’orientation client. Et puis aussi, mettre cela au premier plan. Et puis le développement de produits et la priorisation et la livraison de produits dirigées par les entreprises et les entreprises, ce qui nous aide, encore une fois, à nous aligner davantage sur notre stratégie commerciale. Et étant donné où nous nous dirigeons vers une société énergétique intégrée et notre transition avec re:Invent, cela a été énorme pour nous.

Il y a beaucoup de marchés que nous exploitons, beaucoup de choses que nous faisons, et nous devons nous impliquer dans l’entreprise pour pouvoir être dynamiques et pouvoir évoluer et pouvoir bouger, et être en mesure de fournir une mise sur le marché plus rapide des solutions. Et donc de ce point de vue, être sur une plate-forme cloud, disposer de toute la technologie à notre disposition pour le faire au rythme et s’aligner sur notre activité a été formidable pour nous. Et je vois de plus en plus d’entreprises qui souhaitent simplement partager leurs expériences et leurs connaissances parce qu’elles essaient de faire de même. En outre, la partie cloud native de ce projet et l’entreprise cloud native sont une organisation qui a aligné ses équipes commerciales et technologiques pour aider, encore une fois, à moderniser le domaine, mais nous devons créer davantage de capacités natives cloud afin que les choses puissent être plus plug and play. par rapport aux énormes constructions.

Et là encore, devoir faire beaucoup de mises à niveau et toutes les choses qui viendraient avec le fait de ne pas construire et d’être au top, ou d’être avec plus dans l’état natif du cloud. Et encore une fois, dans le cadre de notre parcours de réinvention, cela permet également d’agir en faveur du climat. Nous voyons beaucoup de gens s’orienter vers des choses qui s’alignent sur l’Accord de Paris, ainsi que sur toutes les choses que nous faisons dans le cadre de re:Invent. Ainsi, la décarbonation du numérique en tant qu’actif a un impact direct sur environ 2 % de la consommation mondiale d’énergie. Donc, ça aide. Chaque geste compte. Et donc, ce sont les choses que nous voyons. Et nous nous déplaçons également, bien sûr, dans cet espace pour nous aider également à atteindre le zéro net. Il faut aussi pouvoir créer un monde davantage connecté. Ainsi, 2023, cette année et au-delà, promet des opportunités pour la 5G industrielle à grande échelle, l’utilisation de l’IoT basée sur le haut débit et les connexions catapultes pour les régions éloignées.