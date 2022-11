La migration nette restera supérieure à 200 000, malgré l’engagement de Sunak de réduire les effectifs

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La migration nette vers le Royaume-Uni sera supérieure à 200 000 à partir de l’année prochaine, a déclaré le chien de garde du Trésor, malgré l’engagement de Rishi Sunak de réduire le nombre d’entrées dans le pays.

L’impact des règles de visa post-Brexit a été réévalué par l’Office for Budget Responsibility (OBR) – qui conclut qu’elles sont beaucoup plus généreuses que prévu il y a à peine 8 mois.

En mars, l’OBR prévoyait que 136 000 personnes de plus arriveraient qu’elles ne quitteraient le Royaume-Uni en 2023, un chiffre qui ne devrait baisser que légèrement pour atteindre 129 000 en 2026.

Mais il indique maintenant que la migration nette sera de 224 000 l’année prochaine et “s’établira à 205 000 par an à partir de 2026”, dans son évaluation de la déclaration d’automne de Jeremy Hunt.

Le grand changement pourrait causer des problèmes politiques au Premier ministre – après que sa secrétaire à l’intérieur, Suella Braverman, a déclaré qu’elle souhaitait rétablir l’objectif de moins de 100 000 arrivées par an.

Cette semaine, lors du sommet du G20, M. Sunak a déclaré qu’il était “déterminé à faire baisser la migration dans le temps”, tout en refusant de “mettre un chiffre arbitraire dessus”.

Richard Hughes, le président de l’OBR, a déclaré L’indépendant que les statistiques officielles sur les visas “nous amènent à croire que le nouveau régime migratoire post-Brexit conduit à un niveau de migration stable plus élevé que prévu”.

“Pour cette raison, nous avons révisé ce que nous pensons être le niveau de migration stable dans nos prévisions”, a-t-il déclaré.

Une migration plus élevée aura un coup de pouce économique pour le Royaume-Uni, selon l’OBR, mais un coup de pouce modeste – offrant une impulsion attendue de 0,1% à la croissance globale.

James Kirkup, directeur de la Social Market Foundation, qui milite pour des règles de migration plus souples, a déclaré: «Sans ces travailleurs, la Grande-Bretagne serait confrontée à des hausses d’impôts encore plus importantes et à des réductions de dépenses plus importantes.

“Ayant accepté cette réalité économique, les ministres doivent parler honnêtement aux électeurs des avantages économiques de l’immigration.”

L’OBR, qui prévoit une chute de 7% du niveau de vie jusqu’aux élections générales de 2024, a également déclaré que le coup économique du Brexit était désormais “intégré”.

Il a réitéré sa prévision d’une baisse de 4% de la production sur 15 ans, causée par l’érection de barrières commerciales avec l’UE après la sortie du Royaume-Uni du marché unique.

L’économie globale devrait maintenant se contracter de 1,4 % en 2023 – plutôt que de croître de 1,8 % – dans le cadre d’une baisse de 2 % au cours de la récession.

La compression des revenus, la hausse des taux d’intérêt et la chute des prix de l’immobilier, que l’OBR prévoit de baisser de 9 % d’ici 2024, contribueraient tous à une récession qui durerait « un peu plus d’un an ».