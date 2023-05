La migration nette au Royaume-Uni monte en flèche, Rishi Sunak s’engage à la réduire

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Malgré l’engagement du gouvernement conservateur de réduire la migration vers la Grande-Bretagne, les arrivées nettes sont à un niveau record, l’augmentation étant tirée par des personnes de l’extérieur de l’Union européenne, de l’Ukraine et de Hong Kong, selon les données publiées jeudi. Quelque 1,2 million de personnes sont arrivées en Grande-Bretagne en 2022 et 557 000 personnes sont parties, ce qui porte la «migration nette» à 606 000, un record pour une année civile complète. Les « chiffres sont trop élevés, c’est aussi simple que cela », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak à ITV après la publication des chiffres. « Je veux les faire tomber. »

Les chiffres ont relancé un débat sur les niveaux d’immigration, longtemps un sujet brûlant en Grande-Bretagne et l’un des moteurs de la décision du pays de se séparer de l’Union européenne. De nombreux participants à la campagne pro-Brexit ont déclaré qu’ils souhaitaient que la Grande-Bretagne « reprenne le contrôle » de ses frontières et ont exprimé une profonde anxiété face à l’immigration et aux contraintes qui, selon eux, étaient exercées sur les services publics.

Ce qu’il faut savoir sur le nouveau plan d’asile controversé du Royaume-Uni

Un examen plus approfondi des chiffres révèle un impact très réel du Brexit, avec plus de citoyens européens partant qu’arrivant en Grande-Bretagne L’année dernière, il y a eu une perte nette de 51 000 citoyens européens. Mais il y a eu une augmentation du nombre de personnes venant du reste du monde, notamment pour travailler dans la santé et l’aide sociale. Il y avait également plus d’étudiants internationaux, qui représentaient près de 40% de tous les migrants non européens en 2022.

La Grande-Bretagne a également accueilli plus de 110 000 Ukrainiens et 50 000 Hongkongais venus avec des visas spéciaux.

Les attitudes à l’égard des niveaux de migration ont radicalement changé depuis le vote sur le Brexit de 2016. Ce n’est plus le problème saillant qu’il était autrefois. Les sondages montrent que les Britanniques sont plus préoccupés par l’inflation ou l’économie que par l’immigration.

Rob Ford, professeur de politique à l’Université de Manchester, a déclaré lors d’un événement Twitter Spaces sur le sujet que la situation avait énormément changé depuis le référendum de 2016. Il a déclaré qu’il y avait d’importants pics de soutien public pour « plus de migration pour la restauration, les restaurants, la construction, la cueillette de fruits. Les électeurs réagissent à ces pressions.

« Les architectes du Brexit devraient applaudir », a-t-il ajouté. « Nous avons un système que les électeurs approuvent, et lorsque les pressions augmentent sur le marché du travail, les électeurs disent « d’accord ». C’est là que se trouvent les électeurs. Nous avons besoin que les politiciens les rattrapent.

Mais adopter une position intransigeante sur l’immigration a fonctionné pour les gouvernements conservateurs précédents, et l’actuel parie également là-dessus.

Sunak a déclaré qu’il souhaitait ramener le solde migratoire en dessous de 500 000, le chiffre dont il a « hérité » lorsqu’il est entré en fonction. Son administration a également fait de l’arrêt des demandeurs d’asile arrivant sur de «petits bateaux» l’un de ses cinq engagements clés avant les prochaines élections générales, qui doivent avoir lieu d’ici janvier 2025. Les conservateurs espèrent que se concentrer sur l’immigration contribuera à galvaniser leur base. Un sondage récent les a trouvés derrière le Parti travailliste d’opposition de 18 points.

Les nouveaux chiffres publiés jeudi racontent de nombreuses histoires, dont l’une est que la migration nette a peut-être atteint un sommet.