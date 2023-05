La migration nette au Royaume-Uni atteint un niveau record de 606 000 malgré les promesses du gouvernement

Dans un discours prononcé plus tôt ce mois-ci, Braverman a déclaré : « Ce n’est pas xénophobe de dire que la migration massive et rapide n’est pas durable en termes d’offre de logements, de services et de relations communautaires ». Elle a également déclaré que les Britanniques devraient occuper des postes en pénurie, tels que chauffeurs de camion, bouchers et cueilleurs de fruits.

La migration légale est une question controversée au sein du parti conservateur. Cela survient alors que le gouvernement cherche à stimuler une croissance économique tiède et à assouplir étanchéité sur le marché du travail, ce qui pose des défis aux entreprises et fait grimper les salaires à une époque d’inflation vertigineuse.

À partir de 2025, même les touristes au Royaume-Uni en provenance de l’UE et de pays étrangers, y compris les États-Unis aura besoin d’un visa électronique pour entrer, le gouvernement admettant qu’il ne dispose pas actuellement de chiffres précis sur les arrivées et les départs.

Cependant, les travailleurs de nombreux secteurs disent être aux prises avec des problèmes de recrutement qui ont été exacerbés par le Brexit.

Raj Sehgal, directeur général du groupe de foyers de soins Armscare basé à Norfolk, a déclaré à CNBC que les postes vacants dans le secteur avaient atteint des niveaux record au cours de l’année dernière avec plus de 165 000 postes disponibles, combinés à un besoin croissant de services et à l’épuisement post-Covid.

Il est difficile d’attirer de jeunes travailleurs domestiques dans les zones rurales où se trouvent de nombreuses maisons de retraite, a-t-il déclaré, et le Brexit et la livre plus faible ont réduit l’attrait du Royaume-Uni pour les travailleurs de l’UE.

« L’ensemble du processus d’embauche d’un travailleur migrant est totalement inadapté, étant préjudiciable aux employeurs qui cherchent à développer et à développer l’économie », a déclaré Sehgal.

« C’est compliqué et coûteux… pour le travailleur, cela nécessite un processus long et complexe pour trouver un parrain, et pour les employeurs, il y a le fardeau des coûts, comme une surtaxe pour les compétences en matière d’immigration qui agit comme plus qu’une taxe sur l’emploi. »

CNBC a demandé au Home Office de commenter les nouveaux chiffres.