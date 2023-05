La migration nette au Royaume-Uni atteint un niveau record dans le cadre de la répression des visas de Suella Braverman

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La migration nette a atteint un nouveau record de 606 000 avec environ 1,2 million de personnes arrivant pour vivre au Royaume-Uni en 2022.

Les chiffres publiés jeudi par l’Office des statistiques nationales (ONS) ont alimenté les accusations selon lesquelles le gouvernement aurait « perdu le contrôle » de la migration quelques années seulement après avoir visé à ramener les chiffres nets en dessous de 100 000.

Suella Braverman a annoncé lundi une répression controversée des visas pour les familles d’étudiants internationaux, qui, selon elle, réduirait la migration nette.

Mais les chiffres officiels montrent que plusieurs facteurs contribuent au total, y compris une migration économique plus large entraînée par des pénuries dans des secteurs dominés par les travailleurs de l’UE avant le Brexit.

Bien qu’elles ne représentent qu’une petite fraction du total global, les traversées de la Manche ont également atteint un nouveau record au cours de l’année, et les programmes gouvernementaux pour les Afghans, les Ukrainiens et les ressortissants britanniques à Hong Kong ont également attiré un nombre important de personnes.

Jay Lindop, directeur du Centre pour les migrations internationales de l’ONS, a déclaré: «Une série d’événements mondiaux sans précédent tout au long de 2022 et la levée des restrictions à la suite de la pandémie de coronavirus ont conduit à des niveaux records d’immigration internationale vers le Royaume-Uni.

« Les principaux moteurs de l’augmentation étaient les personnes venant au Royaume-Uni de pays non membres de l’UE pour travailler, étudier et à des fins humanitaires, y compris celles arrivant d’Ukraine et de Hong Kong. »

Le ministre fantôme de l’Immigration du Labour, Stephen Kinnock, a déclaré que le gouvernement avait « perdu le contrôle de la question ».

« Ils n’ont pas réussi à mettre en place une stratégie pour notre marché du travail local et, par conséquent, les employeurs sont obligés de rechercher l’immigration à l’étranger », a-t-il déclaré à LBC Radio.

(ONS)

« Nous avons besoin d’une approche beaucoup plus équilibrée, en veillant à ce que nous ayons l’immigration dont nous avons besoin bien sûr, mais qu’il y ait beaucoup plus d’opportunités pour les compétences, la formation à la productivité, la planification de la main-d’œuvre pour relancer notre économie sur tous les cylindres. »

L’ONS a déclaré qu’en 2022, 1,2 million de personnes sont arrivées pour vivre au Royaume-Uni à long terme – 925 000 ressortissants de pays tiers, 151 000 ressortissants de l’UE et 88 000 Britanniques – tandis que 557 000 personnes ont émigré.

« Les personnes venant au Royaume-Uni de pays non membres de l’UE pour travailler, étudier et à des fins humanitaires, y compris des événements uniques tels que ceux qui arrivent d’Ukraine et de Hong Kong, ont contribué à des niveaux d’immigration relativement élevés au cours des 18 derniers mois », un dit le rapport.

« Cependant, la croissance a ralenti au cours des derniers trimestres, démontrant potentiellement la nature temporaire de ces impacts. »

Quelques jours après que le ministre de l’Intérieur a annoncé des restrictions controversées aux étudiants internationaux pour qu’ils amènent leurs enfants et leurs proches vivre au Royaume-Uni pendant leurs cours, l’ONS a déclaré que la majorité des étudiants « partaient à la fin de l’étude ».

« Ceux qui sont arrivés pour des raisons d’études en 2021 commencent maintenant à partir, entraînant une augmentation de l’émigration totale de 454 000 en 2021 à 557 000 en 2022 », a-t-il ajouté.

Rishi Sunak a juré «d’arrêter les bateaux» mais les traversées ont continué d’augmenter en 2022 (Rotation WPA)

L’ONS a révisé à la hausse son estimation précédente de la migration nette au cours de l’année jusqu’en juin 2022, passant de 504 000 à 606 000, ce qui la ramène à la même estimation que l’année jusqu’en décembre.

Des chiffres distincts publiés par le ministère de l’Intérieur ont montré que près de 45 000 personnes ont traversé la Manche au cours de l’année jusqu’en mars, 90 % demandant l’asile et les Afghans restant la principale nationalité.

L’arriéré d’asile a atteint un nouveau record, avec près de 173 000 personnes en attente d’une première décision en mars – au-dessus d’un précédent pic en 1999.

Tim Naor Hilton, directeur général de Refugee Action, a déclaré : « Le coût humain de l’échec du traitement des demandes d’asile est stupéfiant. De nombreuses personnes attendent des années une décision au cours de laquelle elles sont forcées de vivre dans la pauvreté, interdites de travail, séparées des communautés et détenues dans des hôtels délabrés.

« Le projet de loi sur la migration illégale du gouvernement va aggraver les choses. Les gens devront encore faire la traversée mortelle de la Manche parce que ce projet de loi ne crée aucune nouvelle route pour que les gens atteignent le Royaume-Uni en toute sécurité alors que nos programmes de réinstallation des réfugiés échouent.