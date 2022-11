La migration nette annuelle au Royaume-Uni atteint un niveau record de plus de 500 000

La migration nette est passée à plus de 500 000 au Royaume-Uni en un an – un record.

On estime que 1,1 million d’immigrants de longue durée sont arrivés dans le pays au cours de cette période.

Le précédent record de migration nette était de 330 000 en 2015.

La migration nette vers le Royaume-Uni a atteint un record d’environ 504 000 au cours de l’année jusqu’en juin 2022, ont montré jeudi des statistiques officielles, tirées par une augmentation du nombre de ressortissants de pays tiers.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a déclaré qu’une reprise des voyages après le COVID-19 et une augmentation des arrivées d’étudiants internationaux qui avaient étudié à distance pendant la pandémie avaient contribué à la hausse.

La plus grande proportion de ceux qui quittaient la Grande-Bretagne étaient des ressortissants de l’UE.

Trois nouveaux programmes de visas – pour les Ukrainiens fuyant la guerre, la réinstallation des ressortissants afghans et une route pour les ressortissants britanniques de Hong Kong – ont ajouté environ 186 000 au nombre d’arrivées, a indiqué l’ONS.

Jay Lindop, directeur du Centre ONS pour les migrations internationales, a déclaré :

Une série d’événements mondiaux ont eu un impact sur les schémas de migration internationale au cours des 12 mois précédant juin 2022. Pris ensemble, ils étaient sans précédent.

“La migration en provenance de pays non membres de l’UE, en particulier les étudiants, est à l’origine de cette augmentation”, a ajouté Lindop. “Les nombreux facteurs indépendants les uns des autres qui contribuent à la migration à l’heure actuelle signifient qu’il est trop tôt pour dire si cette image sera maintenue.”

Les inquiétudes concernant l’impact de l’immigration ont été l’un des principaux moteurs du vote de la Grande-Bretagne en faveur de la sortie de l’Union européenne en 2016. À l’époque, le Premier ministre de l’époque, David Cameron, n’avait pas réussi pendant plusieurs années à atteindre un objectif de migration nette de moins de 100 000 par an. .

Les niveaux de migration ont de nouveau fait la une des journaux en Grande-Bretagne ces dernières semaines, certains chefs d’entreprise ayant appelé le gouvernement à libéraliser l’immigration pour aider à stimuler la croissance.

Cela a été rejeté par le Premier ministre Rishi Sunak qui, lundi, a plutôt souligné la nécessité de lutter contre l’immigration illégale pour renforcer la confiance dans le système migratoire britannique.

Sunak et la ministre de l’Intérieur Suella Braverman ont également subi des pressions pour faire plus pour empêcher les migrants illégaux de faire des voyages périlleux à travers la Manche, le gouvernement étant critiqué pour les conditions dans un centre de traitement surpeuplé dans le sud de l’Angleterre et un attentat à la bombe incendiaire sur un site similaire à proximité.

Plus tôt ce mois-ci, la Grande-Bretagne a signé un accord avec la France pour intensifier ses efforts pour empêcher les migrants de traverser la Manche.

Les chiffres publiés par le gouvernement jeudi ont montré que 33 029 personnes ont été détectées arrivant par de petits bateaux à travers la Manche entre janvier et septembre de cette année, avec 61% de ces personnes arrivant au cours de l’été dans les mois de juillet à septembre.

Le mois d’août a vu le plus grand nombre d’arrivées de petits bateaux de tous les mois depuis la collecte des données, a-t-il déclaré.