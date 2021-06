La «migration inversée» reprend en Chine alors que les travailleurs quittent les grandes villes

Des travailleurs migrants chinois se reposent dans une station-service après avoir conduit des motos le 25 janvier 2019 à Zhaoqing, dans la province du Guangdong, en Chine. Wang He | Getty Images Actualités | Getty Images

BEIJING – Après des années à essayer de s’installer dans les villes, les travailleurs migrants chinois rentrent chez eux. Une population vieillissante, un coût de la vie élevé et de nouvelles entreprises comme le commerce électronique en direct contribuent à l’inversion de la ruée vers les grandes villes qui a défini l’expansion économique de la Chine au cours des dernières décennies. Des millions de Chinois ne sont pas retournés travailler dans les zones urbaines après la pandémie de coronavirus l’année dernière, selon les données officielles. Fin mars, le bureau des statistiques a déclaré qu’il y avait encore 2,46 millions de travailleurs migrants de moins qu’à la même période en 2019. « La migration rurale-urbaine a déjà ralenti avant le covid et a connu son premier déclin en 2020 », a déclaré Dan Wang, économiste en chef basé à Shanghai chez Hang Seng China. « La migration inverse va s’accélérer dans les années à venir, en partie parce que [the workers] ne peuvent pas se permettre un logement en ville et n’ont pas accès aux soins de santé de la ville », a déclaré Wang. Un facteur majeur qu’elle a souligné est le vieillissement – ​​la part des travailleurs migrants de plus de 50 ans a plus que doublé au cours des 12 dernières années pour atteindre 26%.

Déjà, les données montrent qu’au lieu de se rendre dans les plus grandes villes chinoises comme Pékin ou Shanghai, davantage de travailleurs migrants sont rester plus près de chez soi, dans la même province. La politique gouvernementale a également contribué à cette tendance. Alors que l’État a desserré son emprise sur l’économie au cours des dernières décennies, des dizaines de millions de Chinois ont cherché un emploi dans de grandes villes comme Pékin et Shenzhen. Les gouvernements locaux ont construit des métros et d’autres infrastructures urbaines pour soutenir la croissance. Cependant, de nombreux migrants ont été confrontés à des conditions de travail difficiles en tant qu’ouvriers dans des usines ou, plus récemment, coursiers pour les géants chinois du commerce électronique. Un système de résidence strict – appelé « hukou » – empêchait les migrants d’accéder aux soins de santé publics et aux écoles, ou d’acheter une propriété dans leur ville de travail. L’afflux de personnes a contribué à épuiser les ressources locales, poussant les autorités à expulser les migrants. Des villes plus petites telles que Xi’an ont essayé d’attirer des travailleurs hautement qualifiés ou instruits en offrant des avantages tels que le statut de résident.

Rester à la maison et diffuser en direct

La Chine a essayé d’autres types d’urbanisation — en construisant des infrastructures dans les zones rurales. Ces efforts ont contribué à l’objectif de Pékin de réduire l’extrême pauvreté, un engagement que le gouvernement a affirmé avoir tenu l’année dernière. Les chiffres officiels ont montré que l’année dernière, 1,6 million de personnes de plus qu’en 2019 sont retournées à la campagne pour créer des entreprises, aidées par des subventions. Un peu plus de la moitié des projets entrepreneuriaux axé sur l’utilisation de la diffusion en direct et d’autres méthodes en ligne pour vendre des produits, selon un rapport officiel. De nombreuses personnes en dehors des grandes villes prennent des emplois dans cette économie dite numérique, car elles peuvent travailler à distance pour des entreprises qui peuvent encore être basées dans les centres-villes urbains.

Qingtuanshe, une plate-forme de recherche d’emploi au sein de l’application mobile Alipay, a déclaré qu’au cours de la dernière année, il y avait eu une augmentation significative des publications pour les hôtes de diffusion en direct et les emplois connexes. La société a ajouté que la part des travailleurs pour ces emplois dans les villes de niveau trois et quatre a augmenté. Et parmi la multitude de petites entreprises qui ont surgi dans l’industrie, la société de relations publiques basée à Pékin Vyoung affirme qu’elle reçoit des appels de 20 à 30 personnes par jour – de plus en plus de petites villes – pour discuter de partenariats d’influence avec de grandes marques de mode. Les rapports des agences gouvernementales indiquent que l’économie numérique s’est développée pour contribuer à plus d’un tiers du PIB total, tandis que plus de 50 millions de personnes dans les zones rurales sont devenues des utilisateurs d’Internet l’année dernière. Bien qu’il ne soit plus facile pour les nouveaux venus dans l’industrie de la diffusion en direct de devenir des stars, le marché a besoin de plus d’influenceurs dans le segment « moyen », a déclaré Jialu Shan, économiste et spécialiste des marchés asiatiques et émergents à l’International Institute for Management Development.. La croissance explosive de la diffusion en direct l’année dernière s’est accompagnée de nombreuses plaintes concernant les produits contrefaits et d’un taux de retour élevé, a déclaré Shan. Elle s’attend à ce que l’industrie puisse désormais évoluer vers un état plus sain, tout en offrant des opportunités inexploitées dans des domaines de niche tels que les services.

Des défis économiques plus importants

Cependant, on ne sait toujours pas dans quelle mesure l’économie numérique peut contribuer à la croissance. Les ventes au détail ont a augmenté plus lentement que prévu et la part des ventes en ligne a stagné – une préoccupation pour une économie qui essaie de s’appuyer davantage sur la consommation individuelle. Au premier trimestre, l’optimisme des consommateurs a augmenté à tous les niveaux de revenu, mais une mesure de l’augmentation des dépenses est restée modérée, selon une enquête menée par Ant Group et le centre pour les finances des ménages de la Southwestern University of Finance and Economics.

Dans les industries technologiques à haute valeur ajoutée comme les semi-conducteurs, les dirigeants chinois ont mis en garde contre une pénurie de talents et la meilleure université chinoise de Tsinghua a même lancé un collège en avril pour se concentrer sur les puces. La pénurie de main-d’œuvre signifie que pour l’instant, il existe un groupe défini de talents de haute technologie qui « veulent simplement contourner plusieurs entreprises en particulier », a déclaré Yin Zheng, responsable du marketing des produits chez Moka, une société de ressources humaines axée sur le recrutement. La société a déclaré que ses entreprises clientes étaient principalement de grandes entreprises et de grandes entreprises technologiques.

