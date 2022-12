La migration illégale augmente en Europe au milieu de la distraction – rapport

Alors que l’attention était concentrée sur l’Ukraine, les flux entrants ont atteint les niveaux les plus élevés depuis le paroxysme de la crise des migrants

L’immigration illégale vers l’Europe terminera 2022 au plus haut niveau observé depuis la crise des migrants sur le continent en 2015-2016, après avoir explosé alors que les États membres luttent également pour faire face aux afflux massifs de réfugiés déplacés par le conflit russo-ukrainien.

Il y avait 308 000 “entrées irrégulières” détecté à travers les frontières extérieures des pays de l’Union européenne au cours des 11 premiers mois de cette année, en hausse de 68% par rapport à la même période en 2021, selon un rapport publié plus tôt ce mois-ci par Frontex, l’agence frontalière du bloc. À un mois de la fin, les entrées étaient déjà supérieures à tout total annuel depuis 2016.

Comme l’a noté Breitbart News, qui a rendu compte des chiffres de la migration plus tôt samedi, la flambée de l’immigration clandestine a peu attiré l’attention du public cette année parce que les Européens étaient concentrés sur la crise ukrainienne. Les statistiques de Frontex n’incluent pas les millions de réfugiés ukrainiens qui ont afflué dans les pays de l’UE au milieu des combats dans leur pays.

Il y avait près de 7,9 millions de réfugiés ukrainiens enregistrés à travers l’Europe la semaine dernière, selon les données de l’ONU. Certains des totaux les plus importants ont été reçus en Pologne, en Allemagne et en Tchéquie. La Russie a accueilli le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens, avec 2,85 millions, a rapporté Statista plus tôt ce mois-ci.

Bien que les réfugiés légitimes ne soient pas comptés comme “entrées irrégulières” bon nombre des étrangers qui affluent en Europe occidentale sont des migrants économiques. Par exemple, la plus grande part des migrants traversant la Manche pour demander l’asile au Royaume-Uni viennent d’Albanie, qui n’est pas en guerre.

Les routes des Balkans occidentaux et de la Méditerranée centrale ont le plus de trafic de migrants cette année, selon Frontex. Rien qu’en novembre, il y a eu 27 000 passages frontaliers irréguliers vers les États de l’UE. L’agence a déclaré qu’elle fournissait plus de 2 100 agents pour aider les pays à faire face à “une forte pression migratoire et d’autres défis à leurs frontières.”

