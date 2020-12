López Obrador a déclenché une répression militarisée sans précédent contre les voyageurs d’Amérique centrale en bloquant leurs caravanes, en rassemblant des familles et en permettant aux autorités américaines de renvoyer pour la première fois les frontaliers non mexicains au Mexique.

Le président élu Joe Biden pourrait faire face à une épreuve difficile à la frontière une fois qu’il prendra ses fonctions. Il s’est engagé à révoquer les protocoles de protection des migrations utilisés par Trump pour renvoyer les frontaliers au Mexique, mais Biden n’a pas indiqué comment il pourrait faire face à un nouvel afflux de dizaines de milliers de migrants essayant d’entrer dans le pays. Avec les économies d’Amérique centrale frappées par la pandémie de coronavirus et plusieurs ouragans puissants cette année, les éléments d’une nouvelle crise convergent.

Biden a besoin du Mexique pour aider à prévenir une telle vague à court terme, a déclaré Earl Anthony Wayne, qui a été ambassadeur des États-Unis au Mexique sous le président Barack Obama. Wayne a déclaré que les États-Unis devront également travailler avec d’autres pays sur des solutions à moyen et long terme pour améliorer les conditions en Amérique centrale et le traitement des migrants au Mexique et aux États-Unis.

« Biden n’aura pas de choix faciles, mais je pense qu’il essaiera d’enfiler l’aiguille entre une approche plus humanitaire et la nécessité de ne pas se laisser submerger », a déclaré Wayne, qui enseigne à l’Université américaine. « Ce qu’il peut faire, c’est essayer de construire un partenariat plus efficace avec le Mexique pour voir la valeur commune d’avoir une manière ordonnée de gérer cela et de ne pas le laisser échapper à tout contrôle. »

Certaines des choses que les partisans de Biden veulent – par exemple, une plus grande capacité à traiter les demandes d’asile et les demandes humanitaires à la frontière – sont peu susceptibles de recevoir un financement d’un congrès divisé, a noté Wayne. Il a déclaré que l’équipe de Biden « devra changer de politique pour se préparer à ce qui pourrait venir une autre tempête ».

De hauts responsables mexicains ont déclaré que leur gouvernement tentait de revenir à des relations plus conventionnelles sous Biden, s’attendant à un partenaire américain plus disposé à investir de l’argent et de la force dans les propositions de López Obrador visant à créer des emplois et des investissements. en Amérique centrale.

Mais les responsables mexicains craignent en privé que toute tentative de révoquer trop tôt les mécanismes d’application de Trump pourrait avoir un effet dévastateur sur leur frontière sud, déclenchant une demande refoulée de la part des Centraméricains désespérés.

« Notre frontière sud était un gâchis, et elle est maintenant sous contrôle », a déclaré un haut responsable mexicain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter d’éventuelles relations avec les États-Unis sous l’administration de Biden.

Ce dont l’Amérique centrale a besoin en ce moment, c’est une aide financière directe, a déclaré le responsable, ajoutant: « Ils ne peuvent pas attendre l’investissement privé à venir ».

López Obrador a refusé de discuter de la migration ou de tout aspect des relations américano-mexicaines sous Biden, affirmant seulement que les dirigeants mexicains « devraient être respectueux et ne pas intervenir tant que les Américains n’auront pas résolu leurs problèmes ».

Les responsables mexicains actuels et anciens disent qu’ils ne pensent pas que la réponse agressive du Mexique aux caravanes de migrants changera sous l’administration Biden, en partie à cause des priorités du gouvernement mexicain.

« Nous avons toujours besoin que la migration soit ordonnée », a déclaré un autre haut responsable mexicain, qui a également parlé sous couvert d’anonymat, car López n’a pas encore reconnu Obrador Biden comme président élu. « Nous ne pouvons pas simplement avoir un flot infini de personnes non identifiées qui voyagent à travers le pays sans permission. »

En réponse aux demandes de l’administration Trump, le Mexique a apporté plusieurs changements importants à sa politique d’immigration, dont certains pourraient ne pas être annulés sous la présidence de Biden.

L’un des changements les plus importants a été la décision de López Obrador de déployer la Garde nationale du pays pour empêcher les migrants d’entrer et de transiter au Mexique. Sous la menace des tarifs américains, López Obrador, qui en tant que candidat prêchait l’importance des droits des migrants, a rapidement rempli les rudimentaires centres de détention d’immigrants du pays avec des Centraméricains en route pour les États-Unis. Les tâches de la Garde nationale liées à la migration sont désormais ancrées dans les responsabilités juridiques de la force.

Les critiques de la politique d’immigration de López Obrador ont critiqué le Mexique pour « devenir le mur de Trump ». Mais les changements majeurs dans l’application de la loi sur l’immigration ont eu peu de coûts politiques pour López Obrador, même si les organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé certaines des conséquences.

« Le fait est que le Mexique a aligné sa politique d’immigration sur les projets de Trump de fermer les États-Unis à l’immigration et à l’asile », a déclaré Tonatiuh Guillén López lorsqu’il a démissionné de son poste de chef de l’immigration au Mexique en 2019.

Par exemple, en 2019, le Mexique a détenu plus de 50 000 enfants migrants, soit 82% de plus qu’en 2018. Après d’importantes pressions, le Mexique a accepté en novembre de ne pas garder les enfants dans les centres de détention pour immigrants.

Guillen a déclaré qu’il pense que le rôle de la Garde nationale restera le même « au moins pour l’année prochaine, jusqu’à ce que la carte politique soit redéfinie ». Mais il espère qu’une administration Biden soutiendra le projet mexicain d’investir en Amérique centrale et de créer des emplois pour dissuader la migration. Guillen avait préconisé cet investissement, auquel les responsables de Trump s’opposent.

« Nous avons eu de nombreuses réunions, mais très peu de résultats », a déclaré Guillen.

À la demande pressante de l’administration Trump, les forces de sécurité guatémaltèques et honduriennes ont également intensifié leurs mesures de répression des migrations. Lorsque la dernière caravane de migrants a quitté le Honduras à la fin du mois de septembre, bon nombre de ces migrants étaient détenus au Guatemala. Le gouvernement hondurien a pris fermement position contre la migration de ses citoyens.

«Notre message au peuple hondurien est: ‘Restez chez vous, dans notre Honduras natal, la terre où Dieu nous a permis de vivre’», a déclaré Nelly Jerez, secrétaire d’État adjointe du Honduras, en octobre. télévision locale.

Ce message est un changement radical de la vision du Honduras autrefois de laisser-faire de la migration et la reconnaissance de l’énorme contribution économique que les envois de fonds jouent dans le pays. Les responsables honduriens ne veulent pas dire si cette rhétorique changera après la prise de fonction de Biden.

Les passeurs ont encore réussi à transporter des migrants d’Amérique centrale vers le Mexique, en grande partie en versant des pots-de-vin à la police et aux agents d’immigration. Les passeurs ont commencé à utiliser l’élection de Biden pour attirer les migrants potentiels au Guatemala, affirmant qu’il sera bientôt plus facile de traverser la frontière.

Outre les dégâts généralisés causés par les ouragans Eta et Iota et les pressions financières causées par la pandémie, de nombreux dirigeants communautaires d’Amérique centrale s’attendent à une augmentation de l’émigration.

« Le désespoir a grandi et les passeurs font leur argumentaire au peuple », a déclaré Francisco Velasco Marroquín, l’un des chefs de file de la communauté ethnique Ixil à Nebaj, au Guatemala. « Beaucoup de gens pensent sérieusement à partir. »