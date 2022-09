La migration climatique dans le sud de l’Irak met les villes en crise

Alors que des villes plus chaudes et plus surpeuplées deviennent l’avenir d’un monde qui se réchauffe, Bassorah montre les dangers d’un manque de préparation Deux femmes étudient au bord du Tigre à Bassorah le 18 août. (Younes Mohammad pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

BASRA, Irak — Que se passe-t-il lorsque la terre s’assèche ? Le monde est confronté à cette question; L’Irak apprend déjà les réponses. D’abord les agriculteurs et les pêcheurs essaient de rester. Puis, un par un, ils atteignent leur point de rupture. La migration commence lentement, mais l’exode vers les villes et les cités augmente rapidement et, à mesure que les températures augmentent, les tensions augmentent également.

L’ONU décrit l’Irak comme le cinquième pays le plus vulnérable au changement climatique. Les températures ont augmenté de 1,8 degrés Celsius (3,2 degrés Fahrenheit) en trois décennies, selon Berkeley Earth, bien au-dessus de la moyenne mondiale, et en été, le mercure atteint maintenant régulièrement 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit). La chaleur brûle les récoltes et dessèche les marais. Alors que les barrages en amont en Turquie et en Iran affaiblissent les débits des fleuves Tigre et Euphrate, une marée salée monte vers le nord depuis le golfe Persique, empoisonnant la terre – et les emplois qu’elle a créés.

En Irak, en particulier dans le sud, le changement climatique oblige les familles à vendre leur bétail et à faire leurs valises pour les centres urbains comme la plus grande ville de la région, Bassorah, à la recherche d’emplois et de meilleurs services.

Mais ils trouvent peu d’accueil ici.

Interrogé récemment sur les nouveaux arrivants, un commerçant de Bassorah a froncé les sourcils en signe de désapprobation. “Nous ne nous impliquons pas avec ces gens”, a-t-il déclaré.

Un avertissement est intégré aux problèmes de Bassorah : alors que des villes plus chaudes et plus surpeuplées deviennent l’avenir d’un monde qui se réchauffe, un manque de préparation ne fera qu’exacerber le mécontentement qui effiloche déjà le tissu social.

Le changement climatique en Irak empoisonne les terres agricoles fertiles du croissant

Bassora était autrefois l’un des joyaux de l’Irak, une plaque tournante commerciale florissante où le voyageur du XIVe siècle Ibn Battuta a observé : “Aucun endroit sur terre ne le surpasse en quantité de palmeraies”. Plus récemment, ses canaux d’eau douce et ses allées élégantes ont fait des comparaisons avec Venise.

Mais des décennies de sanctions et de guerre soutenues par les États-Unis, combinées au poids de la corruption et de la négligence, ont laissé l’infrastructure de Bassora incapable de soutenir adéquatement les 2 millions les gens que la ville abrite déjà – sans parler de la marée montante de nouveaux arrivants.

Le pétrole alimente l’économie irakienne, et Bassorah est au cœur de l’endroit où la majeure partie est produite, mais peu de cet argent semble se répercuter sur ses habitants. Des pans entiers de la ville manquent de lampadaires ou de routes pavées. En 2018, l’approvisionnement en eau était tellement pollué qu’il est devenu toxique.

Selon les chiffres officiels, la province de Bassorah compte plus de 3 millions d’habitants, soit une augmentation d’au moins 20 % en 10 ans. Et la majeure partie de cette croissance s’est produite dans ses zones urbaines.

Les autorités irakiennes n’ont ni essayé de connecter une constellation croissante d’établissements informels dans les villes à un réseau de services, ni pris de mesures significatives pour remédier à la mauvaise gestion et à la rareté de l’eau qui sont à l’origine de la migration.

Pour les résidents de longue date des villes en expansion, les nouveaux arrivants représentent souvent une pression supplémentaire sur l’infrastructure déjà chancelante. Les politiciens se sont emparés de blâmer les « infiltrés » – plutôt que leurs propres échecs – pour le gâchis.

Des récoltes qui s’effritent, des marais qui s’assèchent

À travers les étendues rurales du sud, les familles disent que leur migration est existentielle : toute chance de survie ici s’évapore avec l’eau. Dans une enquête menée l’an dernier par le Conseil norvégien pour les réfugiés, près de 40 % des agriculteurs du pays ont signalé une perte presque totale de leur récolte de blé.

À chaque été qui passe, les familles essaient de nouvelles choses pour s’acheter quelques années de plus sur leurs terres. Abandonner une culture pour se concentrer sur la survie d’une autre, ou tenter en dernier ressort d’en cultiver de nouvelles. Dans la ville d’Abou al-Khaseeb, un jour récent, Malik Ali Abdulkareem a émietté une cosse de ses plantes de gombo bien-aimées entre ses doigts alors qu’il faisait un signe de tête vers un tas de carcasses métalliques sur la rive du fleuve.

“Ces bateaux sont la façon dont nous gagnons de l’argent maintenant”, a-t-il déclaré. “Nous les coupons et nous les vendons comme de la ferraille, mais l’argent …” il s’est éteint. « Vraiment, ce n’est rien. J’ai 16 personnes à nourrir.

La chaleur de Bagdad est l’avenir du changement climatique mondial

Ses bras brûlés par le soleil avaient été encore brûlés par la torche coupante et un ami avait perdu un doigt. Les hommes savaient également que leur approvisionnement en navires brisés n’était pas sans fin.

Les médias sociaux ont été inondés de photos montrant des buffles d’eau gisant morts sur les vasières fissurées des marais asséchés du sud de l’Irak, et la ferme d’Abu al-Khaseeb n’a pas fait exception. Beaucoup ici ont perdu des animaux.

“Il n’y a pas d’avenir ici”, a déclaré le fermier Ammar Jassim Mohammed d’un ton plus exaspéré que celui de son ami. “Tout le monde part.”

Les chiffres exacts de la migration pour la ville de Bassorah sont difficiles à obtenir, car à bien des égards, les nouveaux arrivants vivent dans l’ombre : leurs logements de fortune sont construits sur des terres arides coupées de tout service d’eau ou d’électricité, et les groupes d’aide disent qu’ils sont moins susceptibles d’avoir accès aux écoles ou aux infrastructures de santé de la ville.

Dans une enquête récente, des chercheurs de l’Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies ont découvert que 12 % des résidents étaient de nouveaux arrivants qui s’étaient installés à Bassorah au cours de la dernière décennie, principalement en raison de la pénurie d’eau et du manque d’opportunités économiques. Le nombre est encore plus élevé dans d’autres villes du sud de l’Irak, telles que Shatrah et Amarah.

Bien que des mesures telles qu’une meilleure gestion de l’irrigation, un barrage hydraulique et une usine de traitement de l’eau aient été proposées pour atténuer la crise de l’eau dans la région, les responsables disent qu’il n’y a pas assez de fonds.

« Les ministères ne sont ni sérieux ni rapides. Nous discutons de ce barrage depuis 2009 », a déclaré Dergham al-Ajwadi, vice-gouverneur de la province de Bassorah.

Les chiffres compilés par la Direction de l’environnement du sud de Bassorah suggèrent que la dégradation de l’eau dans la province a coûté à l’Irak 400 millions de dollars en animaux, palmiers et cultures perdus en 2018 seulement.

Et comme les températures ne cessent de grimper, la fuite de la campagne ne fait que s’accélérer.

“Les familles apportent des blocs et des plafonds en plastique, puis elles construisent”, a déclaré Kadhim Atshan, qui supervise Dour al-Qiyada, un bidonville tentaculaire de la ville de Bassorah construit par des vagues de migration. « Mais ensuite, ils découvrent qu’il n’y a pas d’emplois, qu’il n’y a pas de services. Ils doivent compter sur eux-mêmes. »

Par une nuit torride dans le quartier densément peuplé de Hayyaniyah, Raed Awdeh, 45 ans, ne savait pas comment. Il a dit qu’il avait déménagé à Bassorah la semaine précédente, mais bien que sa famille ait un toit au-dessus de sa tête, ils n’avaient aucune idée de ce qui allait suivre. « Nous ne savons pas comment nous arranger », a-t-il dit en triturant nerveusement l’ongle de son pouce. La famille de six personnes dépendrait de sa capacité à trouver des travaux de construction, mais il avait déjà subi un coup de chaleur au travail.

“Nous étouffons”, a-t-il dit. « Je trouve du travail peut-être un jour sur sept. Comment allons-nous nous débrouiller ici ?

Mais partout dans la ville, les résidents de longue date avaient les mêmes soucis.

Qusay Ali, 40 ans, a déclaré qu’il avait travaillé pour la compagnie pétrolière d’État pendant trois mois avant que son emploi, avec des centaines d’autres, ne soit licencié.

Maintenant, les factures montaient et il pouvait à peine se permettre de nourrir sa famille, même après avoir retiré deux filles de l’école. Espérant retrouver son emploi, le père de cinq enfants s’était joint aux manifestations devant la compagnie pétrolière publique de Bassorah à 5 heures du matin chaque jour – un dernier recours.

“Qu’attendez-vous d’un homme qui a dit à ses filles qu’elles ne peuvent plus aller à l’école, un homme qui ne peut même pas payer une opération dont son père a vraiment besoin”, a déclaré Ali, dans la vieille brique jaune étouffante. maison que sa famille partage avec quatre autres.

Selon lui, la migration ne faisait qu’aggraver la situation et il sentait que la lenteur des arrivées changeait sa ville. « Leur état d’esprit est différent ; nous ne savons pas comment les gérer », a-t-il déclaré. “Ils ne respectent pas les lois ici.”

Des décennies de négligence du gouvernement dans les zones rurales, en particulier dans le secteur de l’éducation, ont laissé de nombreux migrants analphabètes. Les agriculteurs qui ont grandi en travaillant la terre ont souvent du mal à accéder au marché du travail formel de la ville et comptent plutôt sur des emplois temporaires comme ouvriers du bâtiment ou chauffeurs de camion, ou vendant des marchandises à partir de charrettes dans la rue. Et leurs habitudes et attitudes se heurtent à celles de leurs cousins ​​urbains.

Les zones informelles où ils vivent connaissent également des taux de criminalité plus élevés, selon les responsables de la sécurité. Le chef du tribunal d’instruction de Bassora, Ammar Shaker Fajr, a estimé qu’environ 60 % des affaires de drogue qu’il recevait impliquaient des arrestations dans les nouveaux bidonvilles de la ville.

Alors que la question des nouveaux arrivants devient de plus en plus controversée, les dirigeants politiques du sud de l’Irak ont ​​commencé à blâmer le taux de criminalité de la ville – ainsi que d’autres problèmes – sur ses migrants.

En 2018, le gouverneur de la province de Bassorah, Asaad Abdulameer al-Eidani, a gagné en popularité en interdisant la résidence légale dans la ville sans preuve de propriété. Dans les années qui ont suivi, ses déclarations ont sonné un battement de tambour constant d’hostilité envers les nouveaux arrivants.

Qu’est-ce que c’est que de peiner dans la chaleur dangereuse et incessante de l’Inde

Cette rhétorique a fourni une sorte de soupape d’échappement pour les politiciens de la ville, qui sont de plus en plus impopulaires. Il y a quelques années, d’immenses manifestations dénonçant la corruption et le chômage ont été réprimées avec une force meurtrière. Depuis lors, chaque été a entraîné des protestations quotidiennes dispersées contre l’incapacité des autorités à fournir les services de base.

“Les politiciens locaux utilisent le flux d’immigrants pour justifier leur mauvaise gouvernance”, a déclaré Maha Yassin, chercheur sur le climat à l’Institut néerlandais Clingendael, originaire de Bassorah.

Lorsqu’un raid contre un trafiquant de drogue présumé s’est avéré meurtrier à l’été 2019, Eidani a juré que la ville démolirait “toutes les maisons qui abritent un criminel de l’extérieur de la province”, et a déclaré que l’action était pour “les habitants de Bassorah”.

“Tous les crimes dans la ville sont commis par des personnes qui ont immigré”, a-t-il déclaré dans des commentaires télévisés. “Nous devons nous y opposer.”

Mais Yassin a fait écho à ce que d’autres responsables de la province soutiennent depuis longtemps : que la marginalisation des habitants des quartiers informels de la ville fait grimper le taux de criminalité.

“C’est ainsi que vous poussez ces personnes vers la criminalité, en discriminant”, a-t-elle déclaré. « Ils se déplacent vers des quartiers irréguliers où il n’y a pas de services publics appropriés et pas d’emploi. Et puis des problèmes sociaux apparaîtront.

À Dour al-Qiyada, Atshan, le chef de la communauté, craignait que la position des autorités n’aggrave les choses.

“Quand ils les appellent des” infiltrés “, l’impact est aussi mauvais que la discrimination raciale”, a-t-il déclaré. « Personne ne nous fournit quoi que ce soit. Croyez-moi, tout le monde ici essaie juste de gagner sa vie.

Lorsqu’une vague de chaleur a forcé l’arrêt du réseau électrique de Bassora en août, les maisons des nouveaux arrivants et des résidents de longue date ont été plongées dans l’obscurité alors que des millions de personnes passaient des nuits blanches trempées de sueur. A minuit, il faisait encore 100 degrés. Les enfants pleuraient dans la maison exiguë d’Ali, a-t-il dit, et les relations entre les adultes étaient tendues. Dans le bidonville d’Awdeh, la chaleur semblait étouffer chaque respiration qu’il prenait.

Les autorités ont blâmé la chaleur extrême et la demande croissante pour les pannes. Mais même lorsque le réseau fonctionnait à nouveau, les habitants de la maison de l’industrie lucrative de l’énergie en Irak comptaient encore principalement sur des générateurs privés qui crachaient des fumées alors qu’ils alimentaient le strict minimum : des ventilateurs faibles et des lumières blanches qui scintillaient sur le courant instable.

Interrogés sur les plans de mise à niveau de la grille, les responsables n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Mais les résidents ont déclaré que sans améliorations, ils craignent ce que les étés futurs apporteront.

Récemment, alors que la chaleur scintillait sur l’asphalte de la ville, un pousse-pousse motorisé a lentement quitté un quartier de fortune et s’est engagé sur des routes encombrées. Sur la toile de la cabine du pousse-pousse, le propriétaire avait résumé sa situation.

“Mes rêves dans ce pays sont vécus par un chien en Europe”, disait le lettrage blanc soigné.