La migration climatique augmente mais n’est pas pleinement reconnue par le monde

TIJUANA, Mexique – La détérioration du climat due à la combustion du charbon et du gaz intensifie une série de catastrophes et déracine des millions de personnes, avec des incendies de forêt qui envahissent les villes de Californie, la montée des mers qui envahit les nations insulaires et la sécheresse exacerbant les conflits dans diverses parties du monde. Chaque année, les catastrophes naturelles forcent en moyenne 21,5 millions de personnes à quitter leur foyer dans le monde, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et les scientifiques prédisent que la migration augmentera à mesure que la planète se réchauffera. Au cours des 30 prochaines années, 143 millions de personnes risquent d’être déracinées par la montée des mers, la sécheresse, les températures extrêmes et d’autres catastrophes climatiques, selon le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat publié cette année.

Pourtant, le monde doit encore reconnaître officiellement les migrants climatiques ou trouver des moyens formels d’évaluer leurs besoins et de les aider. Voici un aperçu de la migration climatique aujourd’hui.

QUI SONT LES MIGRANTS CLIMATIQUES ?

La plupart des migrants climatiques se déplacent à l’intérieur des frontières de leur pays d’origine, généralement des zones rurales vers les villes après avoir perdu leur maison ou leurs moyens de subsistance en raison de la sécheresse, de la montée des mers ou d’une autre calamité météorologique. Parce que les villes sont également confrontées à leurs propres problèmes liés au climat, notamment la flambée des températures et la pénurie d’eau, les gens sont de plus en plus contraints de fuir à travers les frontières internationales pour chercher refuge.

Pourtant, les migrants climatiques ne bénéficient pas du statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 sur les réfugiés, qui n’offre une protection juridique qu’aux personnes fuyant les persécutions en raison de leur race, religion, nationalité, opinion politique ou groupe social particulier.

DÉFINIR LA MIGRATION CLIMATIQUE

L’identification des migrants climatiques n’est pas facile, en particulier dans les régions en proie à la pauvreté, à la violence et aux conflits.

Alors que la détérioration des conditions météorologiques exacerbe la pauvreté, la criminalité et l’instabilité politique, et alimente les tensions liées à la diminution des ressources de l’Afrique à l’Amérique latine, le changement climatique est souvent négligé en tant que facteur contribuant à la fuite des personnes. Selon le HCR, 90 % des réfugiés sous son mandat sont originaires de pays « en première ligne face à l’urgence climatique ».

Au Salvador, par exemple, des dizaines de personnes quittent chaque année les villages en raison de mauvaises récoltes dues à la sécheresse ou aux inondations, et se retrouvent dans les villes où elles deviennent victimes de la violence des gangs et finissent par fuir leur pays à cause de ces attaques.

« Il est difficile de dire que quelqu’un déménage simplement à cause du changement climatique. Est-ce que tous ceux qui quittent le Honduras après un ouragan sont des migrants climatiques ? Elizabeth Ferris, professeure de recherche à l’Institut pour l’étude des migrations internationales de l’Université de Georgetown, a écrit dans un e-mail à l’Associated Press. “Et puis il y a les risques environnementaux non liés au climat – les gens fuient les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les tsunamis – devraient-ils être traités différemment de ceux déplacés par des phénomènes liés au climat ?”

Malgré les défis, il est vital que les gouvernements identifient les personnes déplacées par le climat, a ajouté Ferris.

“Toute la question de la définition n’est pas une question triviale – comment pouvez-vous développer une politique pour les personnes si vous ne savez pas clairement à qui elle s’applique?” elle a écrit.

Bien qu’aucun pays n’offre l’asile aux migrants climatiques, le HCR a publié des orientations juridiques en octobre 2020 qui ouvrent la porte à la protection des personnes déplacées par les effets du réchauffement climatique. Il a déclaré que le changement climatique devrait être pris en considération dans certains scénarios lorsqu’il se croise avec la violence, bien qu’il n’ait pas redéfini la Convention de 1951 sur les réfugiés.

La commission a reconnu que la protection temporaire peut être insuffisante si un pays ne peut pas remédier à la situation des catastrophes naturelles, telles que la montée des mers, suggérant que certaines personnes déplacées par le climat pourraient être éligibles à la réinstallation si leur lieu d’origine est considéré comme inhabitable.

Un nombre croissant de pays préparent le terrain pour devenir des refuges pour les migrants climatiques. En mai, l’Argentine a créé un visa humanitaire spécial pour les personnes du Mexique, d’Amérique centrale et des Caraïbes déplacées par des catastrophes naturelles afin de leur permettre de rester pendant trois ans.

Peu de temps après son entrée en fonction, le président Joe Biden a ordonné à son conseiller à la sécurité nationale de mener une étude de plusieurs mois qui comprenait l’examen des «options de protection et de réinstallation des personnes déplacées directement ou indirectement à cause du changement climatique». Un groupe de travail a été mis en place, mais jusqu’à présent, l’administration n’a pas adopté un tel programme.

Le Bangladesh de faible altitude, extrêmement vulnérable aux impacts du changement climatique, a été parmi les premiers à tenter de s’adapter à la nouvelle réalité de la migration. Des efforts sont en cours pour identifier des villes résilientes au climat où les personnes déplacées par l’élévation du niveau de la mer, l’érosion des rivières, les tempêtes cycloniques et l’intrusion d’eau salée peuvent se déplacer pour travailler et, en retour, aider économiquement leurs nouveaux emplacements.

TRANSFORMER LES DÉBATS SUR LA MIGRATION

Les débats politiques sur la migration se sont longtemps concentrés sur le verrouillage des frontières. Le changement climatique est en train de changer cela.

Alors que des centaines de millions de personnes devraient être déracinées par des catastrophes naturelles, les discussions se multiplient sur la manière de gérer les flux migratoires plutôt que de les arrêter, car pour de nombreuses personnes, la migration deviendra un outil de survie, selon les défenseurs.

“L’un des problèmes est simplement le manque total de compréhension de la façon dont le climat oblige les gens à se déplacer”, a déclaré Amali Tower, fondatrice et directrice exécutive de Climate Refugees, un groupe de défense des droits axé sur la sensibilisation aux personnes déplacées à cause du changement climatique. “Il y a encore cette idée dans le Nord global (pays industrialisés) que les gens viennent ici parce qu’ils fuient la pauvreté et recherchent une vie meilleure, le rêve américain. En Europe, c’est la même tournure de la même histoire. Mais personne ne veut quitter sa maison. Nous devons aborder le déplacement climatique comme un problème de sécurité humaine et non comme un problème de sécurité frontalière.