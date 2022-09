La migration américaine en provenance du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua s’envole en août

SAN DIEGO (AP) – Le nombre de Vénézuéliens, de Cubains et de Nicaraguayens arrêtés à la frontière américaine avec le Mexique a grimpé en flèche en août, les migrants du Mexique et des pays d’origine traditionnels ayant été arrêtés moins fréquemment, ont annoncé lundi les autorités.

Les autorités américaines ont arrêté des migrants du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua environ 56 000 fois le mois dernier, contre 49 826 fois en juillet et 23 141 fois en août 2021, selon des responsables de l’administration. Dans le même temps, moins de migrants ont été arrêtés en provenance du Mexique et des pays du « Triangle du Nord » d’Amérique centrale que sont le Guatemala, El Salvador et le Honduras pour un troisième mois consécutif.

Dans l’ensemble, les migrants ont été arrêtés environ 203 000 fois. Ils ont été arrêtés 199 976 fois à la frontière américaine avec le Mexique en juillet et 213 593 fois en août 2021.

Le nombre croissant de personnes en provenance du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua est le dernier signe d’une évolution rapide des flux migratoires alors que les autorités américaines sont aux prises avec des afflux inhabituellement importants.

Bien qu’aucune raison unique ne puisse être identifiée, il est extrêmement difficile pour les États-Unis d’expulser des migrants de ces pays en vertu d’une règle de l’ère de la pandémie connue sous le nom de Titre 42, que les autorités américaines invoquent pour refuser une chance de demander l’asile au motif d’empêcher la propagation de COVID-19[FEMININELesrelationsdesÉtats-Unisaveclestroispayssontprofondémenttenduescequirenddifficilevoireimpossibledelesrenvoyerchezeux

Le Mexique accepte d’accepter les migrants expulsés en vertu du titre 42 s’ils sont originaires du Guatemala, du Honduras ou d’El Salvador, en plus du Mexique. Bien que la règle s’applique à toutes les nationalités en théorie, les personnes de ces quatre pays sont les plus touchées.

L’administration Biden s’est appuyée sur d’autres pays des Amériques pour absorber davantage de personnes fuyant leur foyer, notamment le Mexique, le Costa Rica, qui abrite de nombreux Nicaraguayens, et la Colombie, qui a accueilli des millions de Vénézuéliens ces dernières années.

La migration vénézuélienne a chuté au début de cette année après que le Mexique a introduit des restrictions sur les voyages aériens, mais a augmenté ces derniers mois à mesure que de plus en plus de personnes traversent la route notoirement dangereuse de Darien Gap au Panama.

En juillet, des Vénézuéliens ont été arrêtés 17 651 fois à la frontière américaine avec le Mexique, la grande majorité d’entre eux dans et autour d’Eagle Pass et de Del Rio, au Texas.

Les rappels de leur présence font la une des journaux quotidiens. Les quelque 50 migrants que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a transportés par avion vers l’île huppée du Massachusetts de Martha’s Vineyard étaient tous vénézuéliens, tout comme cinq des six corps que les autorités américaines ont retrouvés morts noyés dans le Rio Grande près d’Eagle Pass le week-end de la fête du Travail. Le sixième venait du Nicaragua.

