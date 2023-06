La migration à travers la Méditerranée est un coup de dés brutal | Nouvelles du monde

Il y a une loterie dans les bateaux qui empruntent la route des migrants à travers la Méditerranée.

Certains s’en sortent sans incident; certains entrent en détresse et sont secourus; certains coulent sans témoin.

Il y a beaucoup de corps au fond de cette mer.

Et maintenant la liste des morts s’allonge, et probablement par un nombre effrayant après qu’un bateau de pêche a chaviré avec ce qu’un organisme de bienfaisance craignait d’avoir jusqu’à 750 à bord.

Il y a déjà beaucoup de questions sur cet incident. Pourquoi le bateau a-t-il commencé à tourner si brusquement, causant apparemment sa propre chute ? Qui refusait les offres d’assistance, et pourquoi ? L’opération de sauvetage a-t-elle été adéquate – et si non, pourquoi pas ?

Mais d’autres choses sont plus claires : un bateau surchargé, transportant des personnes d’un port libyen vers l’Europe dans des conditions épouvantables.

Je le sais parce que je l’ai vu de près.

Il y a quelques semaines, le caméraman Marc Hofer et moi étions à bord du navire de sauvetage Geo Barents, dirigé par l’association caritative Médecins Sans Frontières.

Il patrouille en Méditerranée, aidant les navires en détresse et, en ce samedi matin ensoleillé, un appel à l’aide est exactement ce qui s’est passé.

Les garde-côtes italiens avaient été alertés d’un navire, plein de monde, qui avait besoin d’assistance. Quand nous sommes arrivés là-bas, c’était un spectacle extraordinaire – un bateau de pêche qui avait été transformé pour transporter le plus de monde possible.

Il ressemblait presque exactement à celui qui a coulé au large de la côte sud de la Grèce – une peinture bleue riche similaire, apparemment la même structure, avec un pont supérieur puis un pont principal extrêmement encombré.

Sur le bateau que nous avons filmé, il y avait une zone inférieure, appelée sous-ventre, dans laquelle des centaines de personnes supplémentaires étaient entassées. Sur les deux bateaux, vous pouvez voir les signes indiquant qu’il s’agissait auparavant d’un bateau de pêche, et vous pouvez également voir la rouille et l’usure d’une longue vie.

Je suppose que vous pourriez probablement embarquer environ 40 personnes sur un bateau comme celui-là avant qu’il ne commence à être trop encombré.

À la fin d’une mission de sauvetage que nous avons vue, qui a duré plusieurs heures, plus de 600 personnes avaient été transférées hors du bateau et sur le Geo Barents.

Lorsque nous avons parlé à certains de ceux qui ont été secourus, une histoire a émergé qui est maintenant reprise par des survivants en Grèce – de un bateau parti du port libyen de Tobrouksous le contrôle d’un capitaine.

Faim, soif et peur

Sur le Geo Barents, les gens m’ont dit qu’ils avaient d’abord quitté le port avec encore plus de passagers à bord, mais que le navire était tellement surchargé qu’il ne pouvait pas être déplacé en toute sécurité.

Ainsi, sous la menace d’une arme, environ 150 personnes ont ensuite reçu l’ordre de partir avant que le voyage ne puisse reprendre.

Ils ont raconté l’histoire d’un manque de nourriture et d’eau ; de personnes obligées de s’asseoir dans le ventre à l’étroit et d’avoir reçu l’ordre de rester en place pour que le bateau ne se balance pas d’un côté à l’autre. Et de craindre qu’ils ne meurent pendant le voyage.

On nous a également dit que le capitaine a quitté le navire une nuit, recueilli par un petit bateau qui est arrivé à quai. Après cela, les passagers ont été livrés à eux-mêmes, même si aucun d’eux ne savait comment contrôler le bateau.

Déjà, des rapports similaires émergent du naufrage – d’un capitaine abandonnant son navire, et ceux à bord.

Dans les deux cas, les bateaux avaient en fait été suivis par Frontex, l’agence des frontières de l’Union européenne.

Ils scrutent la Méditerranée à la recherche de navires comme celui-ci et essaient de surveiller leur progression, transmettant les informations aux différentes nations qui mènent des opérations de recherche et de sauvetage dans la région.

Mais ce qui est différent, c’est que les gens que nous avons rencontrés étaient contents d’être secourus. Beaucoup pensaient qu’ils étaient véritablement face à la mort et ils sont volontairement descendus du bateau et dans les canots rapides qui les ont mis en sécurité.

Ils voulaient rejoindre l’Italie et, ayant été secourus par un bateau dans les eaux italiennes, cela allait maintenant arriver.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:46

Des dizaines de personnes sont mortes au large des côtes grecques après qu’un petit bateau transportant des migrants a chaviré et coulé.



Le bateau qui a coulé semble également avoir été déterminé à atteindre l’Italie, ou peut-être les eaux italiennes.

C’est peut-être la raison pour laquelle, alors qu’il serpentait à travers la zone grecque, il a nié à plusieurs reprises qu’il était en difficulté – parce qu’il voulait atteindre la juridiction italienne avant d’accepter toute aide.

Mais si le capitaine était parti, alors qui passait cet appel ? Dans des moments comme celui-ci, il y a une surabondance de questions et un manque de réponses.

Quoi qu’il en soit – la vue d’un navire dangereusement surchargé qui ne demandera pas d’aide place les autorités dans une position difficile.

La loi maritime stipule que vous devez vous occuper d’un navire qui dit qu’il est en détresse, ou qui coule ou qui est en feu.

Mais quand un bateau nie qu’il y ait un problème, alors les choses se compliquent.

« Un sauvetage de nuit est le pire »

Dans une certaine mesure, tout ce que vous pouvez faire est de regarder, d’espérer le meilleur et de vous préparer au pire. Le problème pour les équipes de secours, c’est que le pire est arrivé à 2h du matin.

Le sauvetage que nous avons filmé s’est déroulé par un après-midi ensoleillé sur une mer relativement plate. Mais les opérations de nuit, surtout avec autant de personnes dans l’eau, sont notoirement difficiles.

Une personne n’a pas à dériver loin avant d’être effectivement hors de vue. Et c’est incroyable comme le déferlement d’une vague peut cacher ce qu’il y a derrière.

« Un sauvetage de nuit est le pire », m’a dit l’un des membres de l’équipage en secouant la tête.

C’est vraiment l’histoire de deux bateaux : qui se ressemblent, qui sont aussi bondés l’un que l’autre et qui partent du même endroit.

Sur les deux, il y avait des points où les personnes à bord pensaient qu’elles allaient mourir.

Sur l’un d’eux, tout le monde a survécu. De l’autre, ils ne l’ont pas fait. La migration à travers la Méditerranée peut vraiment être un coup de dés brutal.