La migration à chaud de la Nouvelle-Zélande risque d’attiser l’inflation, forçant les taux encore plus haut

Le gastro-entérologue Wesley Kasen est arrivé à Hawke’s Bay en Nouvelle-Zélande en février avec sa femme Marnie, deux enfants et un chien du Colorado. Leur arrivée a comblé un poste vacant à l’hôpital local.

Les Kasens font partie d’un boom migratoire qui contribue à atténuer les graves pénuries de main-d’œuvre du pays – un soulagement pour les entreprises désespérées de pourvoir les postes vacants et de maintenir un plafond sur les salaires, mais qui, selon les économistes, risquent d’attiser l’inflation et de maintenir les taux plus élevés plus longtemps.

Le gouvernement, désireux de combler les pénuries d’emplois et de faire des percées dans la guerre mondiale des talents, facilite l’afflux de migrants attirés par le paysage pittoresque et préservé du pays, sa sécurité relative et sa politique libérale.

« Je suis constamment étonnée de voir à quel point les gens sont amicaux partout où nous allons et à quel point les choses sont faciles », a déclaré Marnie.

Cependant, ce n’est peut-être pas si facile pour la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui a noté que l’augmentation de la migration nette à long terme pourrait stimuler l’activité et l’inflation, la flambée des flux migratoires étant mise en évidence dans les données solides du marché du travail cette semaine.

« Il y a un risque que nous n’obtenions pas la récession et que nous continuions à marcher dans un environnement beaucoup plus solide, ce qui frustrerait les perspectives d’inflation, frustrerait la banque centrale, maintiendrait les taux d’intérêt plus élevés plus longtemps », a déclaré le chef de la Kiwibank. l’économiste Jarrod Kerr.

En effet, le nombre de migrants néo-zélandais suit un rythme beaucoup plus rapide que prévu il y a quelques mois et devrait atteindre un record cette année, ce qui pourrait maintenir la demande forte et relancer de manière plus inquiétante le marché du logement – ​​une épine éternelle dans la bataille contre l’inflation de la RBNZ. .

Un nombre net de 51 955 migrants se sont installés en Nouvelle-Zélande au cours de l’année terminée en février, selon Statistics New Zealand. Les économistes d’ANZ et de Westpac affirment que le nombre total d’arrivées nettes pourrait atteindre un record de 100 000 cette année si les tendances actuelles persistent.

Inflation collante

L’inflation de la Nouvelle-Zélande se situe à un taux annuel de 6,7 %, après un pic de 7,3 % sur trois décennies atteint au deuxième trimestre de l’année dernière, mais toujours à des niveaux historiquement élevés et bien au-delà de l’objectif de 1 % à 3 % de la banque centrale malgré le cycle de resserrement des politiques le plus agressif du pays en un quart de siècle.

Le taux de trésorerie de référence se situe actuellement à plus de 14 ans, à 5,25%, après une série de hausses qui a commencé en octobre 2021, mais le risque est que la RBNZ ait plus de travail à faire, voire même en poussant le pic au-delà. la prévision actuelle de 5,50%

« Si l’impulsion de la demande (de la migration) l’emporte sur les effets de l’offre, il faudrait plus de temps à l’inflation pour atteindre l’objectif de la RBNZ et pourrait même nécessiter plus de resserrement que ce que n’importe qui négocie jusqu’à présent », a déclaré Stephen Toplis, responsable de la recherche à la Banque de Nouvelle-Zélande, dans une note aux clients.

Kerr de Kiwibank a noté qu’il y avait déjà des signes de faiblesse dans l’économie pour, espérons-le, continuer à faire baisser l’inflation. La croissance économique s’est contractée de 0,6 % au quatrième trimestre.

Plus de travail, moins de maisons

La Nouvelle-Zélande cherche désespérément des migrants pour occuper des emplois dans tous les domaines, de la conduite d’autobus à la programmation de jeux informatiques, mais comme l’Australie et Singapour, qui tentent également d’attirer de nouveaux migrants, le pays fait face à une pénurie systémique de logements.

Les prix des logements, un moteur clé de l’inflation, ont augmenté rapidement pendant une décennie avant de culminer en 2021. Depuis lors, des taux d’intérêt plus élevés couplés à un boom de la construction ont fait chuter les prix de 16 %, bien qu’ils commencent maintenant à se stabiliser grâce en partie à l’immigration. conduit la demande de maisons.

C’est en grande partie une bonne nouvelle pour le gouvernement, qui a introduit de nouvelles politiques pour combler les pénuries d’emplois qui, selon les entreprises, freinaient la croissance, bien que toute hausse significative des prix de l’immobilier jouera mal pour les électeurs.

NZBus, l’un des plus grands opérateurs de bus publics du pays, en est un bon exemple. Il forme actuellement 72 chauffeurs de bus fidjiens et philippins.

Cela contribue à freiner l’inflation des salaires en luttant contre les pressions en faveur d’une augmentation des salaires, mais en même temps maintient les prix à la consommation à un niveau obstinément élevé.

L’économiste principal d’Infometrics, Brad Olsen, a déclaré que l’augmentation de la migration est une bonne nouvelle pour les entreprises qui ont désespérément besoin de travailleurs, bien qu’elle pose également un véritable défi.

« Ajouter une demande supplémentaire à l’économie pour le moment semble être un défi pour la Nouvelle-Zélande étant donné que les pressions inflationnistes sont toujours élevées. »