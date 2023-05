La mifépristone, pilule abortive, est approuvée dans plus de 90 pays

Commentez cette histoire Commentaire

Une décision de la Cour suprême en avril a temporairement préservé l’accès à la mifépristone, un médicament abortif, qui est utilisé dans la majorité des avortements aux États-Unis, et a renvoyé l’affaire devant un tribunal fédéral. Mercredi, la Cour d’appel des États-Unis pour le 5e circuit a ouvert la prochaine phase de la bataille juridique et a commencé à entendre la contestation d’une décision antérieure sur l’approbation du médicament par la Food and Drug Administration il y a plus de 20 ans.

Le simple fait de la bataille juridique sur la drogue place les États-Unis dans une position unique par rapport à une grande partie du monde en matière de santé reproductive. Cette incertitude juridique, moins d’un an après que le tribunal a supprimé le droit à l’avortement instauré par Roe contre Wadeva à l’encontre de l’une des tendances mondiales les plus frappantes des dernières décennies concernant les approches approuvées de l’avortement : l’acceptation rapide et généralisée des avortements médicamenteux pratiqués avec la mifépristone, souvent prise en association avec le médicament misoprostol.

En 1988, la France et la Chine sont devenues les premiers pays à autoriser l’utilisation de la mifépristone. Trente-cinq ans plus tard, au moins 94 pays ont approuvé le médicament dans une certaine mesure, selon Gynuity Health Projects, une organisation de recherche sur la santé reproductive qui cherche à améliorer l’accès à l’avortement. Le groupe a utilisé les données de l’Organisation mondiale de la santé, les sites Web gouvernementaux et ses propres recherches pour suivre l’approbation réglementaire du médicament au fil du temps.

Dans aucun autre cas qu’aux États-Unis – dans une décision de la Cour fédérale ce mois-ci au Texas que la Cour suprême a depuis suspendue – un pays n’a autorisé l’utilisation du médicament puis l’a annulé, a déclaré la présidente de Gynuity, Beverly Winikoff, professeur de population clinique et de santé familiale à l’Université de Columbia.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé la mifépristone pour un usage limité en 2000, un an après que de nombreux pays européens l’ont fait. Depuis lors, au moins un nouveau pays par an l’a approuvé, selon les données de Gynuity.

Voici ce que signifie la décision de la Cour suprême sur la pilule abortive et la suite

La FDA a élargi l’accès à la mifépristone au fil des ans à mesure que les preuves de son efficacité et de son innocuité ont augmenté, l’approuvant pour une utilisation à domicile. Les agences de réglementation à l’étranger ont fait de même, et l’OMS en est venue à le recommander et à le répertorier comme médicament essentiel.

La Grande-Bretagne a été le troisième pays à approuver le médicament, en 1991. En 2021, le pourcentage d’avortements pratiqués uniquement par des médicaments, par opposition aux interventions chirurgicales, en Angleterre et au Pays de Galles était passé à 87 %, selon les chiffres du gouvernement.

L’Argentine, qui a légalisé l’avortement fin 2020, est le dernier pays à approuver le médicament. Une société pharmaceutique argentine, avec le soutien du ministère de la Santé de Buenos Aires, envisage d’ouvrir la première usine de mifépristone d’Amérique latine.

La décision du tribunal du Texas allait à l’encontre non seulement de centaines d’études scientifiques aux États-Unis, mais aussi des perspectives rapidement codifiées de la communauté mondiale de la santé, qui, au fil du temps, a continué d’évoluer vers un accès plus large.

En 2002, l’OMS a d’abord conseillé l’utilisation de pilules abortives, mais uniquement sous la direction d’un médecin qui serait disponible en cas de complications. En 2005, il a ajouté les pilules à une liste de médicaments essentiels secondaires que l’agence recommande aux gouvernements de fournir. Les pilules ont depuis migré vers la liste principale des médicaments essentiels de l’OMS. En 2022, l’OMS avait approuvé la télémédecine, lorsqu’elle était disponible, comme une option sûre pour les avortements autogérés.

L’approbation de la mifépristone sur papier ne signifie cependant pas nécessairement que l’accès est généralisé, a déclaré Bela Ganatra, qui dirige l’unité de l’OMS pour la prévention de l’avortement à risque. Les règles limitant le moment où une personne peut se faire avorter et dans quelles conditions varient considérablement selon les pays, et parfois selon les États et les provinces.

Les pilules abortives sont en plein essor dans le monde entier. Leur utilisation va-t-elle se développer au Texas ?

Lorsque la mifépristone est disponible, le médicament est pris avec le misoprostol, qui est également utilisé pour traiter les hémorragies post-partum et les ulcères gastriques, entre autres conditions.

Le misoprostol est beaucoup plus largement disponible et abordable que la mifépristone, même dans les pays qui interdisent ou restreignent fortement les avortements.

Lorsque la mifépristone n’est pas disponible, comme c’est souvent le cas dans les pays à faible revenu, l’OMS recommande le misoprostol seul. Malgré la reconnaissance croissante de la mifépristone dans le cadre d’un protocole efficace pour les avortements médicamenteux, une dose de misoprostol seul reste toujours la norme dans de nombreux pays, a déclaré Guillermo Ortiz, conseiller médical principal chez IPAS, une organisation mondiale à but non lucratif pour les droits reproductifs.

L’un des avantages du mélange de la mifépristone avec le misoprostol est qu’il faut moins de pilules au total, un facteur important dans les endroits où les femmes doivent se rendre dans un établissement de santé pour chaque dose, parfois pendant des jours, a déclaré Ann Moore, chercheuse principale au Washington -basé Guttmacher Institute, qui défend les droits reproductifs. Pour certaines femmes, un avortement peut être plus douloureux et prendre plus de temps avec le misoprostol seul, a-t-elle déclaré.

Un réseau secret fournit des pilules pour des milliers d’avortements aux États-Unis après Roe

Bien que les données nationales et régionales soient limitées, a déclaré Ganatra, un nombre croissant de pays inscrivent le misoprostol et la mifépristone sur leurs listes de médicaments essentiels, ce qui indique l’engagement du gouvernement à rendre les médicaments disponibles.

Dans les pays où les avortements sont interdits ou restreints mais où le misoprostol est disponible, des pilules sont passées en contrebande aux femmes qui demandent la procédure, a déclaré Ortiz. Pendant des années, des réseaux clandestins de femmes à travers l’Amérique latine ont aidé des femmes à pratiquer illégalement des avortements autogérés avec du misoprostol, qui est disponible soit illégalement, soit à des fins autres que l’avortement.

En Ouganda, où l’avortement est généralement illégal, les pharmacies gardent le misoprostol enfermé pour empêcher le personnel de le voler pour l’utiliser ou le transmettre pour des avortements, a déclaré Moore.

Les États-Unis sont-ils une exception libérale en matière d’avortement, comme le dit l’avis de la Cour suprême ?

Non seulement la mifépristone est sûre et efficace, a déclaré Ganatra, mais l’accès à des services d’avortement sécurisé réduit le taux de femmes qui se tournent vers des options illégales dangereuses et potentiellement mortelles. À l’échelle mondiale, les avortements à risque sont l’une des principales causes de décès maternels, selon l’OMS.

Mais des décisions comme celles de l’Ouganda et des États-Unis ne s’inscrivent pas dans le sens d’une tendance mondiale claire.