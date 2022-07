La Micronésie est la dernière des plus grandes nations à avoir une épidémie de COVID-19

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – La Micronésie est probablement devenue la dernière nation au monde avec une population de plus de 100 000 à connaître une épidémie de COVID-19.

Pendant plus de deux ans et demi, l’archipel du Pacifique a réussi à éviter toute épidémie grâce à son isolement géographique et aux contrôles aux frontières. Les personnes qui sont arrivées dans le pays avec la maladie ne l’ont pas propagée car tous les nouveaux arrivants devaient être mis en quarantaine.