La micro-rénovation du temple historique en Chine par le groupe Y.AD se déroule autour de la cour centrale

Des interventions minimales font revivre le temple de Shennong dans le Zhejiang

y.ad studio a réalisé un micro-rénovation du temple Shennong situé dans le bloc historique et culturel de Shuitingmen de Quzhou, Zhejiang, ChineÉgalement connu sous le nom de temple Yaowang, ce bâtiment de l’époque de la dynastie Yuan a présenté de nombreux défis à l’équipe basée à Shanghai en raison des réglementations strictes en matière de protection des reliques culturelles. La rénovation devait respecter l’importance historique du bâtiment et son statut protégé tout en améliorant son expérience spatiale, le tout sans altérer son apparence et sa structure d’origine ni augmenter les coûts.

Dans ces conditions, il n’y avait pratiquement aucune marge de manœuvre pour des modifications spatiales ou de conception, pas même pour des réparations de murs. La solution comprenait des interventions minimales, évitant tout dommage ou altération de l’espace. temples colonnes et murs d’origine — en mettant l’accent sur la restauration de l’espace et l’amélioration de la circulation, avec le cour devenant ainsi un point central de la conception. De plus, en fonction des conditions du site, l’équipe a utilisé des méthodes concises et efficaces pour maximiser l’activation de l’espace.



toutes les images par SCHRAN

Le studio y.ad restaure la circulation avec une cour centrale

Le temple de Shennong s’étend sur 500 mètres carrés et présente un plan rectangulaire et quadrangulaire, avec un hall d’entrée, un hall principal et une cour, où sont conservées des statues de Shennong et d’autres médecins célèbres. Cette structure en brique et en bois, classée au patrimoine historique protégé en 1993, se compose principalement d’un hall d’entrée et d’un hall principal, reliés par une cour et des salles annexes.

Lors de la visite du site, le studio y.ad équipe Les architectes ont découvert que malgré les rénovations précédentes, l’espace était resté inoccupé et quelque peu délabré. L’agencement avait été reconfiguré par les anciens utilisateurs avec des vitres et des vitres en bois. Les murs étaient recouverts de peintures murales, des statues étaient dispersées le long des murs de la salle arrière, les piliers en bois avaient été peints en noir, altérant leur apparence d’origine, et la cour était envahie de mauvaises herbes. Pour rétablir la circulation, les cloisons bloquant l’accès entre les salles avant et arrière ont été supprimées. La cour en plein air a été nettoyée et redéfinie comme pièce maîtresse visuelle, préservant les arbres et les cuves d’eau d’origine et créant un flux cohérent entre les différentes zones du temple. Les couloirs, autrefois de simples passages, ont été transformés pour inclure des zones d’exposition, améliorant leur fonction tout en préservant l’intégrité de la conception originale.



Le studio y.ad a réalisé une micro-rénovation du temple de Shennong

préserver le site patrimonial

En raison des contraintes imposées par la réglementation sur la préservation des reliques culturelles, le studio y.ad a décidé d’adopter un concept similaire à celui de la conservation d’expositions combinée à la conception d’éclairage. La rénovation a évité tout contact direct avec les murs et les colonnes d’origine, adhérant à une approche de « réparation avant insertion ». Les murs des halls avant et arrière, ainsi que les vitres en bois endommagées et les motifs de fenêtres, poutres et colonnes en bois peints en noir, ont été soigneusement nettoyés et restaurés. Conformément au principe de « réparer l’ancien comme l’ancien », le bâtiment a été restauré dans son état d’origine, tout en conservant délibérément certaines traces de vieillissement.

Sans ajouter de murs ou d’installations fixes, l’équipe de conception a reconfiguré l’ensemble de l’espace et inséré de nouveaux éléments à l’aide d’assemblages mobiles et d’une approche modulaire, tout en se concentrant sur l’intégration de socles de statues, de présentoirs, de meubles rembourrés et d’éclairage, visant une rénovation rapide, réalisable et rentable.



situé dans le bloc historique et culturel de Shuitingmen de Quzhou, Zhejiang, Chine

Tout au long de son histoire, le temple a subi de nombreuses rénovations. Il a été établi sous la dynastie Yuan au XIIIe siècle, servant initialement de salle de conférence, et sous la dynastie Ming, il a servi d’école de médecine. La structure existante a été financée et construite collectivement par la communauté médicale locale de Quzhou en 1763 sous la dynastie Qing, avec une reconstruction importante en 1872. Pendant la période de la République de Chine (1912-1949), les marchands de Lanxi spécialisés dans les produits médicinaux utilisaient le temple comme salle de guilde de l’Association de l’industrie pharmaceutique.



la rénovation devait respecter l’importance historique du bâtiment tout en améliorant son expérience spatiale