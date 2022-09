La Michoacana Twister ouvre ses portes à Cary – Shaw Local

Un magasin de crème glacée servant des friandises mexicaines traditionnelles a ouvert cette année à Cary.

Une coupe de ruban pour La Michoacana Twister au 362 Route 14 à Cary a eu lieu le 28 août, a déclaré la Chambre de commerce de la région de Cary-Grove dans un communiqué de presse.

La Michoacana Twister propose des friandises mexicaines authentiques et traditionnelles, telles que des glaces et des paletas, qui sont des sucettes glacées à base de fruits, ainsi que de délicieuses collations mexicaines. Le nom La Michoacana vient de l’État mexicain Michoacán, d’où seraient originaires les paletas.

Son menu comprend des saveurs de crème glacée maison; paletas; jus de fruits frais; bionico avec fruits frais, crème et noix ; et un menu varié de collations mexicaines telles que des tamales, du maïs et du gaspacho. Le menu fluctue dans le but d’encourager les clients à venir souvent pour essayer des saveurs uniques et fraîches.

La Michoacana Twister est ouverte de 11h à 21h tous les jours.

Pour information, visitez bit.ly/LaMichoacanaTwister.