La « meute de loups » perturbatrice des géants crée une identité défensive

Une identité commence peu à peu à se dessiner.

Cinq matchs après le début de la saison, la défense des Giants a construit une identité juste à temps pour le match de dimanche soir contre les puissants Bengals au MetLife Stadium.

Ils sont classés 11e dans la NFL pour les points accordés et 12e pour les verges cédées.

Bobby Okereke tente de réaliser un plaquage lors du match des Giants contre les Cowboys. RÉSEAU USA TODAY via Imagn Images

Statistiquement, c’est nettement mieux qu’au cours des deux dernières saisons sous l’ancien coordinateur défensif Wink Martindale, qui est arrivé ici en tant que maître du blitz agressif et est reparti avec sa défense ayant permis beaucoup trop de gros jeux.

La défense des Giants de Shane Bowen a commencé à établir un

identité entrant dans le match de dimanche contre les Bengals. Noah K. Murray pour le NY Post

La défense des Giants s’est classée 26e pour les points alloués et 27e pour les verges allouées la saison dernière – et respectivement 17e et 25e en 2022.

La statistique la plus importante pour cette défense des Giants est le nombre de points accordés, soit une moyenne de 20,8 par match. Après avoir perdu 28-6 contre les Vikings lors de la première semaine, les Giants ont cédé 21 points à Washington (sur sept field goal), 15 aux Browns, 20 à Dallas et 20 à Seattle.

Le coordinateur défensif Shane Bowen, qui a remplacé Martindale et gère un système très différent et moins risqué, supervise une unité qui mène la NFL avec 22 sacs. Ainsi, la défense des Giants a été perturbatrice.

« C’est comme une meute de loups, tout le monde essaie de se lancer dans le football », a déclaré le secondeur Micah McFadden au Post jeudi lorsqu’on lui a demandé de décrire ce qu’il considère comme l’identité défensive de l’équipe. « Faites-en une course au football. Qui peut y arriver en premier ? Ce sont juste des gars qui partent chasser.

On comptera sur la défense des Giants pour chasser les Bengals dimanche soir parce que leur quart-arrière, Joe Burrow, est l’un des véritables flingueurs de la ligue, et il a de sérieuses armes dans les receveurs Ja’Marr Chase et Tee Higgins.

Le quart-arrière des Bengals a complété 72,3 pour cent de ses passes pour 1 370 verges, 12 touchés et seulement deux INT, et a une note criarde de 113,6.

Dexter Lawrence célèbre un limogeage lors de la victoire des Giants contre les Seahawks. USA TODAY Sports via Reuters Con

« Il joue à un niveau élite ; il le fait depuis quelques années maintenant », a déclaré Bowen. « Ce qu’il a pu faire jusqu’à présent cette saison est impressionnant. Il est vraiment doué pour voir les défenses avant le snap, très bon pour les lire après le snap, pour suivre sa progression et il a des meneurs de jeu dont il sait qu’ils peuvent gagner des affrontements.

« J’ai eu l’expérience de le jouer ces dernières années et c’est toujours un défi avec lui. La précision, la prise de décision, il peut mettre le ballon là où il veut le mettre et il a la capacité de prolonger les jeux avec ses jambes.

« Alors, » poursuivit Bowen en reprenant son souffle, « vous avez affaire à ces gars à l’extérieur, Chase et Higgins. Et ils vivent des années monstres en ce moment.

Brian Burns est photographié lors de la victoire des Giants contre les Seahawks. Imagn Images

Chase mène les Bengals avec 29 réceptions pour 493 verges, soit une moyenne de 17 verges par prise, et compte cinq réceptions de TD. Higgins, qui a raté les deux premiers matchs, compte 18 réceptions et deux touchés. Le receveur Andrei Iosivas compte trois touchés parmi ses 12 réceptions. Et l’ailier rapproché Mike Gesicki, un formidable receveur de passes, compte 17 réceptions.

Bowen a déclaré que Chase « est un problème ».

« Nous devons savoir où il en est à chaque cliché, être conscients de sa position à chaque cliché, lui et Higgins tous les deux », a-t-il déclaré.

Le mot de Bowen et du capitaine défensif des Giants, Bobby Okereke, lorsqu’on l’interroge sur la défense de l’équipe, est « progrès ».

« J’ai l’impression que nous avons bien progressé », a déclaré Okereke. « Nous nous améliorons chaque semaine. Quel est le mot ? En synergie. Nous avons adhéré au programme, avons vraiment adopté la façon dont Shane l’entraîne et l’appelle, donnant ainsi vie au programme.

La défense des Giants, en particulier avec le joueur de pointe Kayvon Thibodeaux qui est resté indéfiniment sur le plateau en raison d’une blessure au poignet subie dimanche lors du match de Seattle, doit reprendre une vie sérieuse dimanche soir.

L’équipe des Bengals que verront les Giants sera un groupe désespéré, affamé et peut-être en colère. Ils arrivent à Jersey avec une fiche de 1-4, le contraire de ce à quoi ils s’attendaient après avoir commencé la saison avec des espoirs de titre.

Les quatre défaites de Cincinnati totalisent 15 points – six contre la Nouvelle-Angleterre, une contre Kansas City (5-0), cinq contre Washington (4-1) et trois contre Baltimore (3-2) la semaine dernière.

« C’est évidemment une équipe qui a hâte de gagner », a déclaré McFadden. « Ils ont été en mesure de gagner tous leurs matchs. Donc, évidemment, ils ont été très proches… tout comme nous.

Le match sera probablement serré dimanche soir, et les Giants (2-3) pourraient avoir besoin que leur défense fasse la différence s’ils veulent atteindre 0,500 pour la première fois depuis qu’ils étaient 1-1 en septembre 2023.