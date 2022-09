La métropole chinoise Chengdu prolonge à nouveau le verrouillage de Covid

Abritant 21 millions d’habitants et capitale de la province du sud-ouest du Sichuan, Chengdu a été fermée le 1er septembre, devenant la plus grande métropole chinoise à s’être arrêtée depuis le douloureux confinement de deux mois à Shanghai au printemps. La ville est également un centre de production majeur pour Apple.

Dimanche, alors que les tests à l’échelle de la ville devaient se terminer, Chengdu a prolongé le verrouillage pour la majeure partie de la ville et a ordonné de nouvelles séries de tests de masse jusqu’à mercredi.

Tard dans la nuit de mercredi, les autorités ont annoncé que les mesures de confinement seraient à nouveau prolongées dans la plupart des districts, couvrant 16 millions de personnes. Les tests de masse se poursuivront quotidiennement, et la ville vise à éliminer les infections communautaires en une semaine.

Les autorités n’ont pas révélé quand le confinement prendra fin, affirmant seulement que les restrictions seraient “ajustées de manière dynamique en fonction de l’évolution de l’épidémie et du besoin de prévention et de contrôle (de Covid)”.

Chengdu a signalé 116 infections mercredi, portant son nombre total de cas à près de 1 800 au cours du mois dernier – une épidémie substantielle selon les normes de la stratégie chinoise zéro-Covid.

“Trois jours, trois jours et encore trois jours, quand le confinement peut-il se terminer ?” a écrit un habitant de Chengdu sur Weibo, la plateforme chinoise de type Twitter.

Certains districts ont interdit la livraison en ligne de ce qu’ils ont décrit comme des “nécessités non quotidiennes”, notamment du thé, du café, de la fondue et des barbecues. Les cafés, les boulangeries et les barbecues ont également reçu l’ordre de fermer, selon les avis du gouvernement.

Verrouillages généralisés

Dans toute la Chine, les autorités locales subissent une immense pression pour éradiquer les infections à tout prix lors du compte à rebours final d’une réunion du Parti communiste en octobre, lorsque le dirigeant Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat au pouvoir qui enfreint les normes.

Plus de 70 villes ont été placées sous des verrouillages complets ou partiels de Covid depuis fin août, affectant plus de 300 millions de personnes, selon un décompte de CNN.

Mercredi, la Chine comptait 1 604 zones à haut risque, 1 730 zones à risque moyen et 309 zones à faible risque, selon la Commission nationale de la santé du pays. La taille d’une zone à risque peut varier d’un magasin à un ensemble résidentiel. Les personnes dans les zones à haut risque sont strictement interdites de quitter leur domicile, et celles des zones à risque moyen sont confinées dans leurs concessions.

Dans certaines villes, les autorités semblent mal préparées au confinement, provoquant de graves pénuries alimentaires.

Guiyang, capitale de la province du Guizhou (sud-ouest), a placé lundi ses principaux districts sous contrôle de quatre jours, après avoir signalé 132 cas. Mercredi, de nombreux habitants de Guiyang s’étaient tournés vers les médias sociaux pour appeler à l’aide en cas de pénurie alimentaire.

La situation est apparue particulièrement grave à Huaguoyuan, un méga complexe d’appartements abritant environ 400 000 habitants, selon les médias officiels. Des messages circulant sur les réseaux sociaux montrent des captures d’écran de résidents implorant de la nourriture, certains affirmant qu’ils sont affamés depuis trois jours.

Le gouvernement local a reconnu le problème et s’est excusé pour le manque de fournitures dans un communiqué publié mercredi. “Affectés par l’épidémie, nos habitants (…) ont du mal à se procurer les produits de première nécessité. Nous faisons de notre mieux pour résoudre le problème”, a déclaré le gouvernement du district de Nanming.

Yang Rui, une habitante de Huaguoyuan, a déclaré qu’elle avait reçu des fournitures du gouvernement jeudi matin, mais que beaucoup d’autres ne les avaient pas encore reçues. “Les fournitures et le personnel sont limités, cela prendra du temps”, a-t-elle déclaré.

Guiyang abrite le centre de données chinois d’Apple. Guizhou-Cloud Big Data, qui a construit le centre de données avec Apple, a déclaré dans une lettre au personnel publiée sur le compte WeChat officiel de l’entreprise : « Pour garantir le bon fonctionnement du système provincial de prévention des covid, nous sommes nombreux à rester ici à notre poste. ( Le personnel) n’est pas rentré chez lui une seule fois pendant une semaine entière, et ils n’ont pas dormi complètement pendant la semaine.”

CNN a contacté Apple pour obtenir des commentaires sur les blocages en cours à Chengdu et Guiyang.

À Shanghai, les clients de l’hôtel Disney ont été frappés par un verrouillage de deux jours mercredi, après que les autorités ont découvert qu’un ancien client de l’hôtel avait été en contact étroit avec un patient Covid.

Et à Pékin, les autorités se bousculent pour freiner une épidémie centrée sur les campus universitaires. La ville a signalé 14 infections locales pour mardi et 10 infections pour mercredi.

Dans tout le pays, la Chine a signalé mercredi 1 439 nouvelles infections, selon la Commission nationale de la santé.