La métrique clé clignote en bas pour la crypto

Les crypto-monnaies ont chuté en 2022. Chesnot | Getty Images

Bitcoin pourrait être sur le point de réaliser des gains démesurés si l’on en croit les récents signaux techniques. Les investisseurs recherchent un fond pour le bitcoin depuis que la crypto-monnaie a perdu plus de 60 % de sa valeur par rapport au sommet historique de près de 69 000 $ qu’elle a atteint en novembre. Près de 2 000 milliards de dollars ont été effacés de l’ensemble du marché de la cryptographie ces derniers mois. Une mesure de l’activité des mineurs de bitcoins pourrait donner aux investisseurs un indice sur la direction que prendra la monnaie numérique. Les mineurs valident les transactions sur le réseau bitcoin à l’aide d’ordinateurs hautement spécialisés et gourmands en énergie pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Ils sont récompensés en bitcoin pour leurs efforts. Au fur et à mesure que de plus en plus de bitcoins sont extraits, résoudre ces énigmes devient plus difficile.

Pendant les effondrements du marché, un prix du bitcoin déprimé peut empêcher de nombreux mineurs de poursuivre leurs activités. Ils vendent ensuite du bitcoin pour se maintenir à flot. Mais ils éteignent également leurs plates-formes minières pour économiser de l’argent. Cela s’est produit lors de la dernière crise du marché et peut être démontré par le “taux de hachage”, une mesure de la puissance de calcul utilisée pour extraire le bitcoin. Depuis la mi-mai, lorsque le marché a vraiment commencé à se vendre, le taux de hachage moyen sur 30 jours (une valeur moyenne mensuelle) a chuté de plus de 7 % et à un moment donné, il a chuté de 10 %. Cela indiquait que les mineurs éteignaient leurs machines. Le taux de hachage, étudié de diverses manières, est utilisé par les investisseurs en crypto pour essayer de déterminer quand le marché pourrait toucher le fond, car la capitulation et une secousse des mineurs sont souvent associées à la phase tardive d’un cycle bitcoin. “Historiquement parlant, la capitulation sur le marché minier a eu tendance à correspondre fortement aux creux globaux du marché”, a déclaré Matthew Kimmell, analyste des actifs numériques chez CoinShares, à CNBC par e-mail.

Taux de hachage et signal d’achat

Dans la foulée, Charles Edwards, fondateur du fonds crypto quantitatif Capriole Investments, a eu l’idée de “rubans de hachage” en 2019 pour identifier les opportunités d’achat de bitcoin. Lorsque la moyenne mobile sur 30 jours du taux de hachage chute en dessous de la moyenne mobile sur 60 jours, cela s’appelle un croisement baissier et signale que les mineurs arrêtent les machines. Habituellement, la vente est associée à ces événements. Au fur et à mesure que de plus en plus de mineurs sont retirés du marché, la difficulté de miner du bitcoin diminue car il y a moins de concurrence. En raison de la concurrence réduite, davantage de mineurs pourraient réintégrer le marché et une reprise pourrait se produire. “Ces” capitulations “sont des événements douloureux pour les mineurs au sein de l’écosystème”, a déclaré Edwards à CNBC. Mais en utilisant la méthode d’Edwards, lorsque la moyenne mobile sur 30 jours pour le taux de hachage repasse au-dessus de la moyenne mobile sur 60 jours, le pire de la capitulation des mineurs a tendance à être passé. Lorsque cela se produit avec le prix moyen mobile sur 10 jours du bitcoin dépassant le prix moyen mobile sur 20 jours, c’est alors qu’un “signal d’achat” clignote, selon Edwards. Il a dit que ces croisements se sont produits samedi. Dans le passé, l’achat de bitcoins à ces points aurait donné de bons rendements en fonction de la durée pendant laquelle vous avez détenu la crypto-monnaie, selon Edwards. Par exemple, l’achat de bitcoins au signal d’achat d’août 2016 aurait donné à un investisseur un rendement de plus de 3 000 % s’il était maintenu au sommet de décembre 2018, au moment où le bitcoin a atteint un nouveau record. Plus récemment, l’achat lors du récent signal d’achat en août 2021 aurait généré un rendement de plus de 50 % si le bitcoin avait été vendu au niveau record de novembre 2021. “J’ai créé Hash Ribbons en 2019 afin d’identifier le moment où une capitulation majeure de l’exploitation minière de Bitcoin s’est produite, car une fois que la reprise reprend après ces événements, ils marquent généralement des creux majeurs des prix du Bitcoin”, a déclaré Edwards. “Historiquement, ce sont des moments formidables à allouer à Bitcoin, avec des rendements incroyables.” Kimmell de CoinShares a déclaré que la logique derrière le signal d’achat est que si le prix du bitcoin “a tendance à dépasser régulièrement le hashrate avant une période de forte croissance des prix, alors un rebond tendanciel du hashrate”, marqué par la moyenne mobile sur 30 jours pour le croisement du taux de hachage au-dessus de la moyenne mobile de 60 jours, cela “peut signifier que le rebond du prix du bitcoin a déjà commencé”. “Je trouve que cette mesure ne doit pas être utilisée uniquement pour prendre une décision d’investissement, mais peut certainement être utile si elle est associée à une série d’autres mesures et à des preuves qualitatives”, a-t-il ajouté.

En bas près ?

CoinShares a mis en place un graphique pour montrer la corrélation entre le taux de hachage et le prix du bitcoin. Et il est divisé en zones où il y a une “ruée vers l’or” à mesure que le prix du bitcoin augmente, et un effondrement des stocks et une débâcle des mineurs à mesure que le prix baisse. Dans un graphique fourni à CNBC, CoinShares suggère que le marché est actuellement dans la période de crise qui précède généralement le rééquilibrage et une hausse des prix. À l’heure actuelle, selon le graphique, la ligne de prix du bitcoin est inférieure au taux de hachage.

Le graphique montre le mouvement du taux de hachage du bitcoin par rapport au prix du bitcoin à différentes étapes du cycle. Partages de pièces