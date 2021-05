La méthode unique d’un pharmacien pour construire un débitmètre d’oxygène aide à sauver des vies à l’hôpital de Jharkhand

Un pharmacien de Jharkhand a conçu une méthode unique pour construire des débitmètres d’oxygène qui ont aidé à fournir de l’oxygène aux patients d’un hôpital, sauvant ainsi plus de 60 patients critiques d’une éventuelle pénurie d’oxygène. Shyam Kumar, qui travaille avec l’hôpital Gumla Sadar, s’est rendu compte que son hôpital, malgré un approvisionnement en oxygène adéquat, avait des problèmes pour les fournir aux patients en raison du manque de débitmètres. Kumar a pensé à un moyen de construire un débitmètre en assemblant une unité en réparant les morceaux de travail des débitmètres rejetés et inutilisés.

Kumar a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’obtenir les bouteilles de mesure utilisées dans le débitmètre car elles n’étaient pas disponibles. « J’ai donc essayé de réparer un biberon en attendant les bouteilles doseuses utilisées dans les débitmètres d’oxygène. J’en ai apporté un du Centre de traitement de la maternité (MTR) et cela a vraiment fonctionné », a-t-il déclaré, cité par Le nouvel express indien.

Kumar a également déclaré que la pénurie était si aiguë que son idée a également été immédiatement approuvée et qu’après l’envoi de la configuration pour essai, elle est revenue à fonctionner efficacement. Kumar a déclaré qu’il avait ensuite assemblé 20 unités de ce type à partir d’autres compteurs qui n’avaient pas été utilisées ou rejetées et les avait équipées de celles qu’il avait conçues et qu’elles fonctionnaient toutes parfaitement sans entrave.

Les médecins et le personnel infirmier ont tous félicité Kumar pour son travail exemplaire dans la conception des nouveaux débitmètres d’oxygène qui ont permis de sauver plus de 60 vies.

Dans les développements récents, la demande d’oxygène a fortement chuté à Delhi et dans les États du centre comme l’Uttar Pradesh, le Bihar, le Rajasthan et le Madhya Pradesh, indiquant une amélioration de la situation de Covid-19. De plus, certains de ces États disposent désormais d’un stock tampon d’Oxygène. Pendant ce temps, l’approvisionnement en oxygène du centre au Tamil Nadu a été triplé au cours des 18 derniers jours, l’État du sud signalant une forte augmentation du nombre de cas de Covid-19.

