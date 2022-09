La méthode d’extraction du venin de serpent de la tribu Irula vous surprendra

Faites-vous partie de ces personnes qui ont peur des serpents ? Une vidéo récente de personnes de la tribu Irula extrayant du venin de serpent, partagée par l’officier de l’IAS Supriya Sahu, vous fera sûrement frissonner. Ce qui est étonnant dans la vidéo, c’est le fait qu’ils extraient le venin à mains nues, sans utiliser d’équipement de protection.

« Rien de moins que fascinant de voir des tribus Irula extraire du venin de serpent de serpents comme Cobra, la vipère de Russell, Krait, etc. sans leur faire de mal. Venom est vendu à des sociétés pharmaceutiques pour fabriquer Anti Snake Venom. Créée en 1978, la Irula Snake Catcher’s Society compte 300 membres #TNForest », a tweeté Sahu en partageant la vidéo.

Rien de moins que fascinant de voir les tribus Irula extraire le venin de serpent de serpents comme Cobra, la vipère de Russell, Krait, etc. sans leur faire de mal. Le Venom est vendu à des sociétés pharmaceutiques pour fabriquer Anti Snake Venom. Fondée en 1978, la Irula Snake Catcher’s Society compte 300 membres. #TNForest pic.twitter.com/vhsZkeqn21 — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 19 septembre 2022

Dans la vidéo virale, on peut voir un homme tenant un serpent venimeux avec sa queue et sa tête. L’homme de la tribu emmène ensuite le serpent près d’un récipient en plastique, qui sert à recueillir le venin. Une fois que l’homme a déplacé le serpent près du récipient, il se sent menacé et mord le récipient, ce qui entraîne la collecte du venin à l’intérieur. Après avoir réussi à extraire le venin, un autre homme appose une marque sur le bas du corps du serpent. Il est fait pour s’assurer que le même serpent ne sera pas attrapé à nouveau pour extraire du venin.

Peu de temps après que la vidéo virale ait fait surface sur la plateforme de micro-blogging, elle a laissé Twitterati stupéfait. Un utilisateur a demandé : « Cela a-t-il été approuvé par le gouvernement ? Cela peut parfois être risqué. Une sensibilisation de masse est nécessaire. Un autre a commenté: «Il ne porte aucun équipement de protection. Très dangereux.”

La tribu Irula, également connue sous le nom d’Iruliga, se trouve dans les États du Tamil Nadu, du Kerala et du Karnataka en Inde. Ils sont célèbres pour leurs compétences professionnelles dans la capture de serpents. De par leur expérience et leur savoir-faire ancestral, ils possèdent une connaissance pertinente des serpents. Le gouvernement indien a également accordé des droits spéciaux à la tribu Irula pour l’extraction du venin de serpent.

