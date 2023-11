La metformine, un médicament courant contre le diabète, peut réellement combattre certains cancers

NEW YORK – Un médicament populaire contre le diabète aide-t-il réellement à combattre le cancer, ou s’agit-il simplement d’un mythe ? Des chercheurs du centre médical Irving de l’Université Columbia apportent enfin un éclairage indispensable sur l’effet du médicament. metformine sur diverses formes de cancer. Bien qu’il s’agisse généralement d’une prescription destinée aux patients atteints de diabète ou de prédiabète, les auteurs de l’étude ont découvert de nouvelles preuves révélant que le médicament est effectivement capable d’arrêter la progression de certains cancers de la prostate.

Depuis qu’une étude de 2005 a révélé que les patients diabétiques prenant de la metformine présentaient des taux de cancer plus faibles, les oncologues ont émis l’hypothèse qu’il pourrait être possible d’utiliser ce médicament peu coûteux, sûr et largement utilisé pour prévenir ou entraver le développement de tumeurs cancéreuses. Cependant, les études menées depuis sur le cancer de la prostate et la metformine ont produit des résultats mitigés. Certains ont constaté une incidence plus faible de cancer de la prostate chez les hommes utilisant de la metformine, mais d’autres n’ont trouvé aucune relation de ce type.

La metformine agit en abaissant le taux de sucre dans le sang en aidant les cellules du corps à utiliser l’insuline plus efficacement. Il a également un certain nombre d’autres effets bénéfiques, notamment la réduction de l’inflammation et du stress oxydatif.

Ces derniers travaux suggèrent que la metformine peut prévenir la progression du cancer de la prostate, mais uniquement parmi les tumeurs présentant de faibles niveaux de NKX3.1. Tumeurs avec moins de cela gène suppresseur de tumeur sont plus susceptibles d’évoluer vers des cancers agressifs.

L’étude rapporte que la metformine rétablit l’activité mitochondriale anticancéreuse qui est généralement perdue lorsque les taux de NKX3.1 sont faibles, aide à stopper la progression du cancer de la prostate chez la souris et est également associée à une meilleure survie chez les patients atteints de tumeurs à faible taux de NKX3.1, mais pas élevé. -Tumeurs NKX3.1.

“Là où nous constatons que la metformine a le plus grand impact, c’est chez les patients qui viennent de recevoir un diagnostic de cancer de la prostate”, déclare Alex Papachristodoulou, Ph.D., chercheur associé, qui a mené la recherche dans le laboratoire de Cory Abate-Shen, Ph. .D., directeur du Département de pharmacologie moléculaire et thérapeutique, dans un sortie universitaire.

Après avoir reçu un diagnostic initial de cancer de la prostate, la plupart des patients présentent des tumeurs de bas grade qui ne sont pas réellement traitées mais surveillées par une surveillance active. Bien entendu, certaines de ces tumeurs finissent par devenir agressives et potentiellement mortelles.

“La metformine pourrait être administrée aux patients sous surveillance atteints de tumeurs à haut risque lorsqu’il est encore temps de prévenir la progression vers un stade avancé de la maladie”, ajoute le professeur Abate-Shen.

“Jusqu’à cette étude, personne ne comprenait cet aspect essentiel de la metformine et quels patients pourraient en bénéficier”, explique Mark Stein, MD, oncologue de Columbia. Bien que le Dr Stein n’ait pas été impliqué dans cette nouvelle étude, il aide actuellement à concevoir un essai clinique pour tester l’idée. chez les patients nouvellement diagnostiqués.

« Ces nouveaux travaux relancent l’idée d’utiliser ce médicament sûr et peu coûteux d’une manière qui pourrait bénéficier aux patients atteints d’un cancer de la prostate, en leur épargnant potentiellement un traitement supplémentaire, et nous permet de tester le médicament de manière plus ciblée. »

L’idée initiale de tester la metformine et ses interactions avec NKX3.1 est issue d’une étude antérieure de Papachristodoulou et Abate-Shen, qui montrait à l’origine comment de faibles niveaux de protéine favorisaient le cancer de la prostate.

De faibles niveaux de NKX3.1 sont associés à une maladie agressive depuis plusieurs années, mais on ne sait toujours pas pourquoi cette déficience, en particulier, a entraîné le développement du cancer. Papachristodoulou et Abate-Shen ont découvert que lorsque les cellules de la prostate sont soumises à un stress oxydatif (qui se produit pendant le développement du cancer de la prostate), NKX3.1 se déplace dans les mitochondries des cellules afin de réduire le stress et de protéger les cellules. En revanche, si les niveaux de NKX3.1 sont faibles, cela signifie que moins de protection est disponible, ce qui rend les cellules de la prostate plus susceptibles de devenir malignes.

«C’est à ce moment-là que nous avons réalisé à quel point la metformine pouvait être utile, puisque la metformine est connue pour agir sur les mitochondries», explique Papachristodoulou.

Afin d’évaluer l’effet de la metformine sur les cancers de la prostate à faible niveau de NKX3.1, l’équipe de recherche a administré de la metformine à des souris à faible niveau de NKX3.1 susceptibles de développer un cancer de la prostate.

“Ces souris imitent la progression d’un cancer de la prostate de grade inférieur à supérieur, similaire aux cancers observés chez les hommes soumis à une surveillance active”, note Papachristodoulou, “mais avec la metformine, nous avons pu arrêter la progression du cancer. »

Ensuite, les auteurs de l’étude ont observé des cellules et des tissus humains cancéreux de la prostate, ce qui a permis de confirmer que la metformine agit sur les mêmes processus mitochondriaux chez l’homme, empêchant ainsi d’autres changements cancéreux.

« Le travail était très élégant », commente le Dr Stein. « Les modèles qu’ils ont développés pour comprendre la maladie ont été essentiels pour répondre à cette question. Et trouver un tout nouveau mécanisme d’action pour un médicament si omniprésent est très inhabituel.

Ensuite, avec l’aide de James McKiernan, Renu Virk et Mitchell Benson de Columbia, Max Loda de Cornell et d’autres collaborateurs cliniques de longue date en Europe, l’équipe de recherche a analysé rétrospectivement l’effet de la metformine sur deux groupes d’hommes qui avaient été traités. traités pour un cancer de la prostate (de nombreux patients des deux groupes prenaient de la metformine pour leur diabète).

Après avoir mesuré les niveaux de NKX3.1 dans des échantillons de tissus prélevés sur des patients, les chercheurs ont noté que la metformine ne semblait offrir des avantages qu’aux patients présentant de faibles niveaux de NKX3.1 et une déficience mitochondriale. De manière significative, parmi les hommes atteints d’un faible cancer NKX3.1 sous surveillance active, ceux prenant de la metformine (trois sur trois) ont vu leur diagnostic de cancer dégradé au cours de la période de surveillance. Pendant ce temps, trois patients sur quatre qui n’ont pas pris de metformine ont vu leur cancer s’améliorer.

Papachristodoulou et Abate-Shen travaillent actuellement avec Stein, McKiernan, Loda et d’autres chercheurs pour mettre en place un nouvel essai clinique visant à tester si la metformine peut empêcher la progression du cancer de la prostate chez les hommes, en particulier ceux atteints de tumeurs à faible taux de NKX3.1 nouvellement diagnostiquées. sous surveillance active.

Bien que les niveaux de NKX3.1 ne soient généralement pas mesurés chez les hommes nouvellement diagnostiqués avec un cancer de la prostate, sur la base des deux cohortes examinées, environ 50 à 60 % des patients peuvent avoir des tumeurs NKX3.1 à faible expression.

De plus, les chercheurs pensent que la metformine pourrait être particulièrement utile pour les hommes noirs, car ils sont plus susceptibles que les hommes blancs de développer un cancer agressif de la prostate.

“Bien que certaines disparités en matière de santé soient dues à des inégalités socio-économiques et en matière de soins de santé, nous pensons qu’il existe des facteurs biologiques tels que les différences dans les niveaux de NKX3.1 et les mitochondries qui y contribuent également”, ajoute Papachristodoulou.

En plus d’autres études axées sur la recherche de biomarqueurs supplémentaires permettant d’identifier les patients présentant le plus grand risque de développer un cancer agressif de la prostate, Papachristodoulou prévoit de poursuivre ses recherches sur les disparités dans le laboratoire Abate-Shen et au cours de sa future carrière indépendante, avec l’aide d’un nouveau chercheur. Bourse K99/R00 qu’il a reçue le mois dernier.

Les mitochondries, émet-il l’hypothèse, pourraient fournir davantage de réponses.

« La recherche de biomarqueurs capables de prédire le développement et la progression du cancer de la prostate s’est largement concentrée sur le génome nucléaire, négligeant le génome mitochondrial », conclut-il, « mais nous savons que les altérations des gènes mitochondriaux sont associées au cancer mortel de la prostate, en particulier chez les hommes noirs. . J’espère qu’avec la nouvelle subvention, je pourrai identifier davantage de biomarqueurs liés aux mitochondries comme NKX3.1 et que nous pourrons finalement améliorer la survie.

Le étude est publié dans la revue Urologie européenne.

