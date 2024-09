La metformine ralentit le vieillissement des organes chez les singes mâles

Résumé graphique. Crédits : Cellule (2024). DOI: 10.1016/j.cell.2024.08.021



Une équipe de biologistes affiliés à plusieurs institutions en Chine, en collaboration avec un collègue aux États-Unis, a découvert que l’administration à des singes cynomolgus du médicament contre le diabète, la metformine, peut réduire le vieillissement de plusieurs organes, y compris le cerveau.

Dans leur article publié dans le journal Cellulele groupe décrit son étude de près de quatre ans portant sur l’impact de la metformine sur le corps qu’ils ont menée avec plusieurs singes cynomolgus et ce qu’ils ont appris d’eux.

Des recherches antérieures et des données anecdotiques ont suggéré que la metformine, un médicament traditionnellement administré pour traiter les patients atteints de diabète de type 2, possède un certain degré de composant anti-âge. Des études impliquant l’administration de ce médicament à des rongeurs, des mouches et des vers ont révélé des signes de rajeunissement, et les personnes prenant le médicament à long terme ont également déclaré se sentir plus jeunes au fur et à mesure qu’elles prenaient le médicament. Dans cette nouvelle initiative, l’équipe de recherche a mené une étude de 40 mois conçue spécifiquement pour en savoir plus sur l’impact du médicament sur l’âge biologique des mammifères.

L’équipe a administré quotidiennement le médicament à 12 macaques cynomolgus mâles âgés et à 18 autres singes cynomolgus pendant 40 mois. Avant et périodiquement tout au long de l’étude, les chercheurs ont prélevé des échantillons de tissus de plusieurs organes, ont réalisé des images de leur cerveau et ont effectué des tests physiques et mentaux pour surveiller tout changement de leur âge biologique jusqu’au niveau cellulaire.

L’équipe de recherche a constaté un ralentissement du vieillissement biologique dans de nombreux organes, notamment les reins, les poumons et la peau. Elle a également constaté que l’organe qui semblait le plus bénéficier de ce phénomène était le cerveau.

Tous les singes ont vu leur déclin lié à l’âge ralentir, certains à tel point que leur activité neuronale ressemblait à celle d’un singe du même type six ans plus jeune. En examinant de plus près la manière dont le médicament pourrait contribuer à ralentir le déclin cérébral lié à l’âge, les chercheurs ont découvert qu’il active les cellules qui produisent une protéine appelée NRF2, dont des recherches antérieures ont montré qu’elle protège contre les dommages cellulaires lors des crises d’inflammation.

L’équipe de recherche reconnaît que leur étude était limitée par son orientation vers un seul sexe, sa durée et le nombre de singes impliqués, et suggère pour cette raison qu’une étude beaucoup plus vaste et plus longue soit entreprise, qui inclurait des tests sur l’homme.

