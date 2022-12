“La météorologue la plus chaude du monde” Susy Almeida taquine les fans avec un message “excitant” alors qu’elle porte une robe moulante sur un plateau de télévision

Une présentatrice météo MEXICAINE qui a acquis une renommée mondiale pour son look à couper le souffle a taquiné les téléspectateurs avec une robe moulante à la télévision en direct.

Susana Almeida, 32 ans, qui détient le titre de « fille météorologique la plus chaude du monde », est une journaliste de premier plan à Televisa Guadalajara et a une fois de plus stupéfié le public avec son costume.

Susana dans sa robe moulante Crédit : susyalmeida1 / instagram

Le présentateur météo mexicain est connu pour porter des costumes révélateurs sur le plateau Crédit : susyalmeida1 / instagram

Elle a récemment posté sa tenue sur Instagram, affichant son look impertinent.

La courte robe rouge moulante moulait sa silhouette tout en courbes et dévoilait ses cuisses éblouissantes.

Elle portait également des bottes montantes en cuir noir, portant son apparence générale à des hauteurs encore plus grandes.

L’image compte plus de 17 000 likes et est sous-titrée : “Si ça vous excite d’y penser, imaginez le faire.”

Son message lascif a touché une corde sensible chez les fans, beaucoup ont commenté leur penchant pour le présentateur de nouvelles.

“Message subliminal, s’il vous plaît ne me mettez pas dans cette situation difficile”, a commenté un fan.

“Comme tu es belle”, a dit un autre.

“Je pense qu’il fait chaud à Guadalajara”, a déclaré l’un d’eux.

“Je suis tombé amoureux”, a déclaré un quatrième.

Le journaliste et météorologue mexicain compte près de 500 000 followers.

Son ascension fulgurante vers la gloire s’est produite en 2016 lorsque le Daily Star l’a annoncée comme “la météorologue la plus chaude du monde”.

La beauté de la présentatrice a gagné du terrain après avoir eu un dysfonctionnement de sa garde-robe en direct la même année.

La vidéo YouTube est devenue virale et a été visionnée plus de 1,5 million de fois.

Outre le malheureux dysfonctionnement, les téléspectateurs ont commenté sa silhouette tout en courbes.

Un utilisateur de médias sociaux a déclaré: “C’est la plus grande chose que j’aie jamais vue.”

“Ces courbes sont dangereuses, c’est une bonne chose que j’aime le danger”, a déclaré un autre.

“Dayyyummm, ces courbes”, a déclaré un troisième.

Les fans des médias sociaux adorent Susana, en particulier pour sa silhouette fantastique Crédit : susyalmeida1 / instagram