La météo hivernale recouvre les États-Unis pour faire une rare plongée sur la côte du golfe

DALLAS (AP) – Un temps hivernal était prévu pour une grande partie des États-Unis dimanche, avec des températures glaciales qui devraient plonger alors que la neige tombe aussi loin au sud que la côte du golfe du Texas.

«En règle générale, nous n’avons tout simplement pas autant d’air froid en place aussi loin au sud», a déclaré Marc Chenard, météorologue au Centre de prévision météorologique du National Weather Service.

La tempête a incité les responsables de Houston, où les températures étaient dans les années 70 (20s Celsius) plus tôt cette semaine, à conseiller aux résidents de se préparer aux pannes de courant et aux routes dangereuses qui pourraient être similaires à celles vécues à la suite d’un ouragan de catégorie 5. Les températures devraient chuter sous le point de congélation dimanche soir.

Il a déclaré que de la glace et jusqu’à 30 centimètres de neige étaient attendus dans certaines parties du sud des plaines dimanche et lundi, avec le plus de chutes de neige attendues près de la frontière entre l’Oklahoma et le Texas.

Les conditions météorologiques hivernales affectent de grandes parties des États-Unis, mais il est rare qu’elles s’étendent aussi loin au sud, a déclaré Chenard.

La région de Dallas était recouverte de neige dimanche matin, avec des flocons encore tombants, et jusqu’à 15 centimètres (6 pouces) étaient prévus.

Les conditions hivernales tombant le jour de la Saint-Valentin, les fleuristes sont restés occupés malgré la neige.

À Fort Worth, où il faisait déjà glacial et neigeux, le directeur général de Gordon Boswell Flowers a déclaré que les chauffeurs-livreurs essayaient de conclure avant que les conditions ne s’aggravent plus tard dimanche après-midi.

«Il fait glacial et neige et ils réclament plus de neige», a déclaré Cheri Kirkman.

Malgré le temps, elle a dit qu’il y avait encore des gens qui venaient chercher des cadeaux. «Nous avons tout préparé, prêt à partir», a déclaré Kirkman.

Chenard a déclaré que le grésil et la pluie verglaçante pourraient frapper plus au sud.

« Nous envisageons potentiellement plus d’un quart de pouce de pluie verglaçante, et cela aura un impact significatif », a déclaré Chenard. « Nous pouvons même voir de la pluie verglaçante atteindre la Nouvelle-Orléans tôt lundi. »

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a publié une déclaration de catastrophe pour tous les 254 comtés de l’État, a averti samedi: «Tout le Texas est confronté à une tempête hivernale extrêmement dangereuse.»

Abbott, Oklahoma Gov.Kevin Stitt et Arkansas Gov.Asa Hutchinson ont chacun activé des unités de la Garde nationale pour aider les agences d’État, telles que le sauvetage des conducteurs bloqués.

Le temps affectait les opérations dans les aéroports de la région, avec plus de 700 vols annulés à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth, et à Dallas Love Field, la plupart des près de 200 vols de Southwest Airlines, le principal transporteur de l’aéroport, ont été annulés.

American Airlines a déclaré qu’environ 345 de leurs vols avaient été annulés dimanche à l’aéroport DFW, son hub, La compagnie aérienne a déclaré que la tempête affectait également leurs vols dans la région, avec des opérations réduites et annulées dans les aéroports du Texas, de l’Oklahoma et de l’Arkansas.

Les officiels décourageaient les voyages dans les conditions hivernales. Au début de dimanche après-midi, la patrouille routière du Texas avait signalé plusieurs pilotages de plusieurs voitures dans l’ouest du Texas, dont un qui impliquait 25 véhicules et avait fermé une partie de l’Interstate 20 en direction ouest.

Le service météorologique national a déclaré dimanche que les prévisions jusqu’à mardi matin prévoient de 8 à 12 pouces (20 à 30 centimètres) de neige dans le centre de l’Oklahoma et de 4 à 8 pouces (10 à 20 centimètres) dans une zone s’étendant de l’est du Texas au Vallée de l’Ohio dans le nord-est.

À Memphis, au Tennessee, la neige avait commencé à tomber et, alors que les routes principales étaient encore praticables, des files d’attente se formaient dans les épiceries alors que les gens se précipitaient pour s’approvisionner.

Certaines parties du Kentucky et de la Virginie-Occidentale qui se remettent encore d’une tempête de verglas la semaine dernière devraient recevoir jusqu’à un quart de pouce (0,6 centimètre) de glace ou jusqu’à 8 pouces (20 centimètres) de neige d’ici mardi. Environ 19 000 clients sont restés sans électricité dans le sud de la Virginie-Occidentale et environ 9 000 dans l’est du Kentucky dimanche après la tempête qui s’est déplacée mercredi et jeudi.

Les services publics ont mis en garde contre la probabilité de pannes de courant supplémentaires dues à la chute de branches d’arbres. Des centaines d’équipes de services publics et d’entrepreneurs se déplaçaient dimanche pour être en place si des pannes supplémentaires se produisaient.

Au Texas, l’Electric Reliability Council of Texas, qui gère le flux d’énergie électrique dans l’État, demandait aux clients de réduire la consommation d’électricité autant que possible jusqu’à mardi, y compris la fermeture des stores pour réduire la quantité de chaleur perdue par les fenêtres et éviter le utilisation de gros appareils.

«Nous connaissons une demande électrique record en raison des températures extrêmement froides qui ont frappé le Texas», a déclaré Bill Magness, président et chef de la direction d’ERCOT. «Dans le même temps, nous faisons face à des pannes de production supérieures à la normale en raison des éoliennes gelées et de l’approvisionnement limité en gaz naturel disponible pour les unités de production.

Pendant ce temps, dans le nord-ouest du Pacifique, des dizaines de milliers de personnes étaient sans électricité après qu’une tempête hivernale a recouvert la région de glace et de neige et a rendu les voyages dangereux.

Les journalistes d’Associated Press Julie Walker à New York, John Raby à Charleston, Virginie-Occidentale et Adrian Sainz à Memphis, Tennessee, ont contribué à ce rapport.