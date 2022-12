La météo gâche vos projets de vacances ? Voici ce qu’il faut faire si votre vol a été annulé

Les plans de vacances de milliers de personnes ont été perturbés car le mauvais temps force l’annulation de larges pans de vols à travers le pays.

Voici quelques questions fréquemment posées et des conseils sur ce qu’il faut faire si cela vous arrive :

Q : Mon vol a été annulé. Dois-je appeler la compagnie aérienne ?

R : Non. Les compagnies aériennes sont très débordées en ce moment et il est peu probable que vous passiez à travers. En fait, WestJet conseille aux clients de téléphoner au centre de contact uniquement pour apporter des modifications à une réservation confirmée. Si votre vol a été annulé et que vous souhaitez le reporter, ils ne pourront pas vous aider.

Q : Alors, que dois-je faire ? Juste s’asseoir?

A : Fondamentalement, oui. Si une autre option de vol est disponible, votre compagnie aérienne vous enverra un e-mail. Mais la demande de voyages est si élevée et tant de vols ont été annulés qu’il n’y a peut-être pas de vols alternatifs disponibles.

Q : OK, donc j’ai renoncé à rentrer à la maison pour Noël. Puis-je récupérer mon argent ?

R : Oui. Si votre vol est annulé, votre compagnie aérienne vous enverra un e-mail avec les informations de remboursement. De plus, vous pouvez décider d’annuler de manière proactive vos projets de voyage – les deux grandes compagnies aériennes canadiennes proposent des politiques de remboursement de bonne volonté qui vous permettent de demander un remboursement ou un bon de voyage si vous avez réservé un voyage à tout moment d’ici le 26 décembre. Des informations sont disponibles sur le site de votre transporteur. site Internet.

Q : Mais que se passe-t-il si je suis déjà en transit et que je rencontre des retards ?

R : Si vous êtes bloqué dans un aéroport en attendant un vol de correspondance, la déclaration des droits des passagers aériens du Canada exige que votre compagnie aérienne vous héberge dans un hôtel pour la nuit. Pour cette situation spécifique, en tant que “geste de bonne volonté”, WestJet indique qu’elle remboursera jusqu’à trois jours d’hébergement, jusqu’à 150 $ par nuit, pour tout invité bloqué dans une ville de correspondance au Canada.

Q : Je suis arrivé à destination, mais pas mes bagages. Que devrais-je faire?

R : Vous pouvez déposer une déclaration de bagages perdus ou retardés au comptoir du service des bagages de votre compagnie aérienne, ou certaines compagnies aériennes vous permettent également de déposer une déclaration en ligne. Il est préférable de ne pas essayer de retourner à l’aéroport pour chercher vos bagages – votre compagnie aérienne vous les livrera une fois qu’ils seront localisés.

