La météo du week-end favorise les feux de forêt « agressifs » dans le centre de la Colombie-Britannique

Le service de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique affirme que les conditions météorologiques du long week-end ont provoqué « une activité de feu très agressive » sur plusieurs incendies actifs dans la zone de feu centrale de la province.

Le service indique que la zone couvrant la zone d’incendie de Vanderhoof et Fort St. James a connu moins d’humidité que prévu, associée à des températures chaudes et des vents forts au cours du long week-end.

Le service des incendies de forêt affirme que les conditions ont accru le comportement des incendies dans la région, déclenchant des ordres d’évacuation et des alertes dans les zones rurales par le district régional de Bulkley-Nechako et le district régional de Fraser-Fort George.

Dans la région de Bulkley-Nechako, le district régional dit avoir ordonné l’évacuation de toutes les propriétés à l’ouest du barrage Kenney en raison des incendies de forêt de Lucas Lake, et les propriétés à l’est du barrage restent en alerte.

Dans la circonscription de Fraser-Fort George, le district régional a ordonné l’évacuation de la zone électorale G en raison de l’incendie de forêt du Grand Lac aux Castors, qui a été découvert début juillet et s’est étendu à 107 kilomètres carrés.

Plus de 430 incendies continuent de brûler en Colombie-Britannique, et plus de 2 070 signalés cette saison ont carbonisé plus de 22 200 kilomètres carrés.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 4 septembre 2023.