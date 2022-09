FORESTHILL, Californie (AP) – Un temps plus calme dans le nord de la Californie a aidé les pompiers à combattre un incendie de forêt menaçant des milliers de maisons de montagne lundi, tandis que les vestiges de l’ouragan du Pacifique de la semaine dernière ont continué à produire des orages qui ont provoqué des inondations soudaines dans la partie sud de l’État, où les équipages ont fait des progrès contre un autre énorme incendie.

Le feu de moustique dans les contreforts à l’est de Sacramento s’est étendu à près de 73 miles carrés (189 kilomètres carrés), avec un confinement de 10%, selon le California Department of Forestry and Fire Protection, ou Cal Fire.

Les prévisionnistes ont prédit un répit du temps chaud et en rafales qui a sévi les pompiers la semaine dernière, mais les sources de carburant possibles, de l’herbe fine aux grands arbres, restent très sèches et inflammables, selon un rapport d’incident de Cal Fire dimanche soir.

Après un vol de reconnaissance dimanche après-midi, le commandant des opérations Rick Young a déclaré que bien que la croissance du feu ait ralenti, “là où il brûlait, il brûlait vraiment”.

Plus de 5 800 structures dans les comtés de Placer et d’El Dorado étaient menacées et quelque 11 000 habitants de communautés telles que Foresthill et Georgetown étaient sous le coup d’ordres d’évacuation.

Dans le sud de la Californie, des températures et des pluies plus douces ont aidé les équipages à lutter contre l’énorme incendie de Fairview à environ 121 kilomètres au sud-est de Los Angeles après des jours de chaleur étouffante.

L’incendie de 44 milles carrés (114 kilomètres carrés) était contenu à 49 % dimanche soir. L’incendie a détruit au moins 30 maisons et autres structures dans le comté de Riverside. Deux personnes sont mortes en fuyant l’incendie lundi dernier.

La partie sud de l’État a accueilli le temps plus frais du week-end après que ce qui reste de l’ouragan Kay a dévié de la côte du Pacifique et s’est estompé, aidant à mettre fin aux températures fulgurantes qui ont presque submergé le réseau électrique de l’État.

Mais l’air instable a persisté et de puissants orages ont déclenché des crues soudaines qui ont inondé les routes et les autoroutes dans les régions intérieures. Plus de 50 personnes ont été secourues après que des glissements de terrain ont piégé au moins 24 voitures et un camion de pompiers dans la région montagneuse du lac Hughes au nord de Los Angeles dimanche. Aucun blessé n’a été signalé.

Les veilles et les avis d’inondation avaient pour la plupart expiré, mais des orages lents étaient possibles lundi, a déclaré le National Weather Service sur Twitter.

Au nord, les restes de Kay ont provoqué des inondations samedi qui ont bloqué environ 40 véhicules et fermé un tronçon de la route nationale 190 dans le parc national de Death Valley. Le parc est toujours en train de nettoyer des inondations il y a cinq semaines qui ont fermé de nombreuses routes clés.

Le feu de moustiques de Californie a recouvert de fumée une grande partie de la région du nord de la Sierra. Les responsables de la santé de l’État ont exhorté les habitants des zones touchées à rester à l’intérieur dans la mesure du possible. Les organisateurs du Tour de Tahoe ont annulé la balade à vélo annuelle de 72 milles (115 km) de dimanche autour du lac Tahoe en raison de l’épaisse fumée de l’incendie à plus de 80 km. Le trajet de l’année dernière a été annulé à cause de la fumée d’un autre grand incendie au sud de Tahoe.

La cause du Mosquito Fire est restée sous enquête. Pacific Gas & Electric a déclaré une “activité électrique” non spécifiée au moment où l’incendie a été signalé mardi.

Les équipages ont également combattu d’importants incendies qui ont recouvert de fumée de vastes étendues de l’Oregon et de Washington.

À Washington, les pompiers se démenaient pour sécuriser les ressources dans la bataille contre un incendie déclenché samedi dans la région éloignée de Stevens Pass qui a fait fuir les randonneurs et forcé les évacuations des communautés de montagne. Il n’y a pas eu de confinement dimanche de l’incendie de Bolt Creek, qui avait brûlé près de 12 miles carrés (31 kilomètres carrés) de terres forestières à environ 65 miles (104 kilomètres) à l’est de Seattle.

« Le feu continuera de progresser dans des zones qui seront sans personnel. Avec des ressources limitées, seule une protection ponctuelle sera en place pendant que les ressources continuent de se mobiliser contre l’incendie », a déclaré un rapport d’incident dimanche matin.

Pendant ce temps, les vastes zones de l’ouest de l’Oregon qui ont été étouffées par l’épaisse fumée des incendies ces derniers jours devraient voir une amélioration de la qualité de l’air dimanche grâce au retour du flux terrestre, a rapporté l’Oregon Public Broadcasting.

Au sud de Portland, plus de 3 000 habitants faisaient l’objet de nouveaux ordres d’évacuation en raison de l’incendie de Cedar Creek de 134 milles carrés (347 kilomètres carrés), qui a brûlé pendant plus d’un mois dans les comtés de Lane et Deschutes. Les pompiers protégeaient des maisons éloignées à Oakridge, Westfir et dans les communautés de montagne environnantes.

Selon le Centre de coordination interagences du Nord-Ouest, ce week-end, il y a eu plus de 400 miles carrés (1 035 kilomètres carrés) d’incendies actifs et non maîtrisés et près de 5 000 personnes sur le terrain les combattant dans l’Oregon et à Washington.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Au cours des cinq dernières années, la Californie a connu les incendies les plus importants et les plus destructeurs de son histoire.

The Associated Press