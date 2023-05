Roy Rogers, le « Roi des Cowboys », n’était pas tout à fait prêt à apprivoiser Hollywood.

C’était en octobre 1937 lorsque l’artiste, fils d’un ouvrier d’une usine de chaussures de l’Ohio, signa son premier contrat avec Republic Pictures. Mais la star avait besoin d’une cure de jouvence, et les chefs de studio se sont tournés vers un autre roi pour trouver l’inspiration, « King of Hollywood » Clark Gable.

« Quand grand-père est arrivé à Hollywood, il avait ces yeux très louches », a déclaré la petite-fille de la défunte star, Julie Rogers Pomilia, auteur de « Vos héros, mes grands-parents : l’amour d’une petite-fille » a déclaré à Fox News Digital.

« Je sais qu’il faisait partie des Amérindiens Choctaw. … [His eyes] étaient très expressifs », a-t-elle partagé. « Mais ils étaient louches et ils n’aimaient pas ses yeux. Et, alors, ils lui ont fait obtenir des gouttes oculaires sur ordonnance pour détendre les muscles et ouvrir les yeux. Donc ses yeux étaient plus grands. Et tout d’un coup, il a commencé à recevoir des courriers de fans disant : ‘Hé, qu’est-ce que tu fais aux yeux de Roy ? Ça a l’air bizarre ! Nous aimons ses yeux louches. Alors ils ont arrêté ça. »

« C’était les yeux de Clark Gable qu’ils visaient quand il s’agissait de grand-père, mais il n’allait jamais avoir les yeux de Clark Gable », a ri Rogers Pomilia.

La fille de Rogers, Cheryl Rogers, avait précédemment révélé que des maquilleurs avaient même tenté de lui coller les paupières supérieures ouvertes. Le patriarche s’est plaint plus tard que les gouttes pour les yeux lui donnaient des maux de tête, tandis que la colle rendait ses paupières supérieures à vif et douloureuses alors que ses « globes oculaires se sentaient brûlés en fin de matinée ».

Rogers a rapidement pu abandonner les gouttes et la colle sans endommager sa vision, mais le studio avait d’autres plans pour améliorer l’image de l’acteur sur grand écran.

« Ils ont dit qu’il n’avait pas assez de muscles, alors ils voulaient qu’il fasse une centaine de poiriers par jour et marche sur ses mains – et il l’a fait », a déclaré Rogers Pomilia. « Et très vite, il marchait d’un plateau à l’autre sur ses mains. [But] rien de vraiment coincé, et les gens s’en fichaient.

« Et quand ils voulaient qu’il aille à des soirées hollywoodiennes, il était timide, douloureusement timide. Il était juste timide. Il ne savait pas quoi dire. Il n’était pas doué pour les petites conversations et c’était juste un garçon de la campagne. … Il a finalement demandé : ‘Puis-je amener un ami ?’ Et ils ont dit: « Bien sûr, amenez un ami. On s’en fiche, mais allez simplement à la fête et faites connaître votre nom et côtoyez toutes les autres célébrités. » Et il a amené son copain de chasse. Ils se sont assis sur le canapé toute la nuit et ont parlé de la chasse au raton laveur. Et ils se sont dit : ‘OK, tant pis !' »

L’épouse bien-aimée de Rogers, Dale Evans, connue sous le nom de « Reine de l’Ouest », a également été scrutée à la loupe avant ses grands débuts.

« Quand ma grand-mère est descendue de l’avion, le gars qui l’a accueillie depuis le studio a dit : ‘Oh, tu ne ressembles même pas à tes photos ! Ton nez est trop gros, ton front est trop large. Il faut faire quelque chose avec ces cheveux.’ Et, ‘Oh, regarde ces vêtements ! On doit te relooker.’ Et elle était dévastée. Elle a dit : « Eh bien, bienvenue à Hollywood. » »

Pourtant, le couple a rencontré un succès instantané. Le premier film de Rogers, « Under the Western Stars » de 1938 a été un énorme succès. À l’époque, il remplaçait un autre cow-boy de l’écran, Gene Autry, qui était en conflit contractuel avec le studio.

Selon le livre de Rogers Pomilia, Rogers est devenu la meilleure star du box-office occidental pendant 11 années consécutives, de 1943 à 1954. Sous contrat avec Republic Studios, Rogers a réalisé plus de 100 films – jusqu’à six films par an – qui ont été vus chaque année par plus de 80 millions d’Américains. Il a épousé Evans, sa co-star fréquente, en 1947. Ensemble, ils ont joué dans le populaire western télévisé « The Roy Rogers Show », qui a été diffusé neuf ans à la radio avant de se diriger vers NBC pendant six saisons de 1951 à 1957.

Rogers Pomilia a également noté que le Roy Rogers Fan Club comptait près de 2,5 millions de membres rien qu’aux États-Unis et 90 000 membres au Royaume-Uni. C’était le plus grand fan club avant l’arrivée des Beatles. En un mois, Rogers recevrait jusqu’à 79 000 lettres de fans auxquelles il était déterminé à répondre personnellement. Gagner 75 $ par semaine à Republic, Rogers ne pouvait pas suivre le coût des timbres. En conséquence, il a pris la route, se produisant dans des foires d’État et des rodéos, tout en gagnant un revenu supplémentaire en vendant des marchandises.

Même Gable était impressionné.

« Clark avait des intérêts similaires avec le tir au pigeon d’argile et toutes sortes d’activités de plein air », a déclaré Rogers Pomilia à propos de la star de « Autant en emporte le vent ». « Ils sont rapidement devenus amis. Ils jouaient au golf et allaient au stand de tir. »

Mais aucun copain ne pouvait se comparer à Trigger, le « cheval le plus intelligent du cinéma ». Rogers a dit un jour que Trigger, qui a coûté la modique somme de 2 500 $ en 1938, était « la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée ». En raison de son salaire, Rogers a dû effectuer des paiements sur Trigger, « comme mettre un canapé de côté ».

Selon le New York Times, le cheval n’avait aucun scrupule à être une star hollywoodienne. Il pouvait tirer avec une arme à feu, détacher des cordes et même additionner et soustraire, parmi de nombreuses astuces.

Le livre de Rogers Pomilia a noté que Trigger est apparu dans 88 films et 100 épisodes de l’émission télévisée de ses grands-parents. Il a également obtenu la meilleure note sur Evans. Trigger avait sa propre série de bandes dessinées et recevait plus de 1 000 lettres de fans par semaine. Trigger, anciennement nommé Golden Cloud, avait été monté par Olivia de Havilland dans « The Adventures of Robin Hood » en 1938 avant que Rogers ne le regarde.

Lorsque Trigger est décédé en 1965 à l’âge de 33 ans, un Rogers au cœur brisé était déterminé à «préserver» le cheval. Rogers Pomilia a souligné que son grand-père détestait le terme « bourré ».

« Il avait l’habitude d’être tellement contrarié quand les gens disaient qu’il était » bourré « parce que ce n’est pas comme de la sciure de bois dans un sac de haricots ou quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré. « Il était très sentimental, et Gene Autry ne comprenait tout simplement pas comment il pouvait payer autant d’argent pour préserver un cheval. Il a dit: » Jetez-le simplement par terre. Il a fini. Mais grand-père ne pouvait pas faire ça.

« Il avait un musée, et il pensait que ses fans aimeraient voir Trigger. … Et, bien sûr, les gens venaient [during] leurs vacances, frappez à la porte d’entrée à l’heure de la fermeture et dites : « Pouvons-nous simplement entrer et voir Trigger ? C’est tout ce que nous voulons voir. Il était donc content de l’avoir fait. »

« Il avait l’habitude de plaisanter, ‘Quand je mourrai, fais-moi ça – mets-moi sur Trigger' », a révélé Rogers Pomilia. « Grand-mère avait l’habitude de lui faire un clin d’œil et de lui dire : ‘Eh bien, ne fais pas ça avec moi et [my horse] Babeurre. N’y pense même pas !' »

Rogers et Evans se sont mariés jusqu’à sa mort en 1998 à l’âge de 86 ans. Rogers Pomilia a déclaré que le secret de leur union de plusieurs décennies était leur foi en Dieu et l’amour de la famille. Le couple a eu neuf enfants, 16 petits-enfants et plus de 30 arrière-petits-enfants.

Mais le couple a souffert de chagrin. Leur fille Robin Elizabeth, née avec le syndrome de Down, est décédée avant son deuxième anniversaire. Ils ont refusé de garder sa maladie secrète, ce qui était rare à cette époque. Leur fille adoptive Deborah Lee n’avait que 12 ans lorsqu’elle a été tuée dans un accident de bus en 1964. Leur fils adoptif John David Rogers est mort étouffé en 1965 à l’âge de 18 ans.

Rogers Pomilia a déclaré que c’était leur foi qui les avait aidés à faire face aux tragédies.

« C’était une période difficile », a-t-elle admis. « Ils se sont tournés vers Dieu. … Ils ont poursuivi la gloire toute leur vie, et cela n’a tout simplement pas fonctionné. Ils voulaient bien définir leurs priorités. »

Evans est décédée en 2001 à l’âge de 88 ans. Rogers Pomilia a déclaré qu’elle avait encore de bons souvenirs d’avoir grandi avec ses célèbres grands-parents.

« Ils ont toujours pris du temps pour nous », a-t-elle déclaré. « Ils pourraient être à la Maison Blanche un week-end … et le week-end suivant, ils pourraient être sur le sol avec moi jouant à » Old Maid « . … Nous passions beaucoup de temps dans leur ranch environ tous les week-ends. Nous dînions ensemble. Nous avions une grande famille et nous avons toujours voulu passer du temps ensemble. Il n’y avait pas d’ordre hiérarchique. Personne n’était plus important que l’autre . Rien de tout cela n’avait d’importance. Nous n’étions qu’une famille. »