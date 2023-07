La méta-application Threads atteint 100 millions d’utilisateurs

Le populaire rival de Meta sur Twitter, Threads, a gagné plus de 100 millions d’utilisateurs en moins d’une semaine.

Threads a été largement décrit comme un «tueur de Twitter» potentiel, lancé à un moment où les utilisateurs se révoltent contre les modifications apportées à la plate-forme depuis son acquisition, y compris la modération de contenu assouplie, modifications controversées de son système de vérification, un accent sur les fonctionnalités de paywalling telles que TweetDecket l’introduction récente de limites de débit, qui limitent le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent lire.

X Corp. d’Elon Musk a menacé de poursuivre Meta, les développeurs de Facebook et Instagram, après le lancement de Threadsaffirmant qu’il « a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle ».

Qu’est-ce que Threads ?

Threads est la tentative de Meta de recréer Twitter. La plate-forme propose des badges de vérification, des profils publics, des biographies, des nombres d’abonnés, des pages pour les créateurs, des personnalités publiques et des entreprises, etc. « Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain », lit-on dans la liste de l’App Store de l’application.

« Quoi que ce soit qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d’autres qui aiment les mêmes choses – ou créer votre propre public fidèle pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde. »

Comment rejoindre les discussions

Pour rejoindre les Discussions, les utilisateurs doivent télécharger l’application depuis l’App Store ou Google Play. À l’ouverture de l’application, qui est disponible gratuitement, les utilisateurs seront guidés à travers un processus d’intégration, qui comprend la possibilité de se connecter avec leur compte Instagram existant, ainsi que de suivre les comptes sur Threads qu’ils suivent déjà sur Instagram.