La mesure du vote sur les paris sportifs dans le Missouri met en lumière le débat national sur les taux d’imposition

JEFFERSON CITY, Missouri — Les publicités faisant la promotion d’une mesure électorale pour légaliser les paris sportifs dans le Missouri vantent le potentiel de millions de nouveaux dollars d’impôts consacrés aux écoles. Si les électeurs approuvent la mesure, il y a fort à parier qu’ils verront encore plus de publicités proposant des promotions spéciales pour les parieurs.

Bon nombre de ces coûts promotionnels – dans le cadre desquels les paris sportifs offrent des crédits en espèces aux clients pour placer des paris – seront exonérés des taxes d’État, limitant ainsi les nouveaux revenus destinés à l’éducation.

La mesure électorale du Missouri met en lumière un débat naissant parmi les décideurs politiques sur la manière de taxer cette industrie en croissance rapide, qui s’est étendue depuis un État – le Nevada – à 38 États et à Washington, DC. la Cour suprême des États-Unis a ouvert la porte à légaliser les paris sportifs en 2018.

« C’est une industrie naissante », a déclaré Brent Evans, professeur adjoint de finance au Georgia College. & Université d’État qui a donné des cours sur le jeu. « Personne ne sait vraiment ce qu’est une taxe raisonnable. »

Depuis l’autorisation des paris sportifsl’Illinois, l’Ohio, le Tennessee et Washington, DC, ont tous déjà augmenté ou restructuré leurs taux d’imposition. Et le Colorado et la Virginie ont réduit les déductions fiscales qu’ils autorisaient initialement.

Les taux d’imposition varient d’un minimum de 6,75 % dans des États comme l’Iowa à 51% dans des États comme New York. Cet écart fiscal est encore plus large, car l’Iowa autorise la déduction des paris promotionnels des revenus imposables, contrairement à New York.

Environ la moitié des États autorisent des déductions fiscales pour les frais promotionnels. C’est une façon courante d’inciter les gens à commencer – ou à continuer – de parier. Mais à court terme, cela peut également diminuer les recettes fiscales disponibles pour les gouvernements et les écoles.

Le taux d’imposition de 10 % proposé par le Missouri sur les revenus des paris sportifs est inférieur à la moyenne nationale de 19 % que les paris sportifs ont payée aux États l’année dernière. En raison des déductions pour « jeu gratuit », il pourrait y avoir certains mois pendant lesquels les paris sportifs ne doivent rien à l’État. L’amendement constitutionnel proposé par le Missouri reconnaît cette possibilité, affirmant que les soldes négatifs peuvent être reportés d’un mois à l’autre jusqu’à ce que les recettes augmentent suffisamment pour devoir payer des impôts.

Contrairement à certains États, l’amendement du Missouri plafonne le montant des crédits promotionnels pouvant être déduits des revenus imposables, à 25 % de tous les paris. Mais il semble peu probable que ce plafond entre en jeu. Une analyse réalisée par le consultant Eilers & Krejcik Gaming pour les projets des partisans de l’amendement, les paris promotionnels représenteront environ 8 % du total des paris au cours de la première année de paris sportifs dans le Missouri, diminuant ensuite.

La proposition du Missouri « est tout à fait conforme à ce qui a fonctionné et s’est avéré efficace dans d’autres États », a déclaré Jack Cardetti, porte-parole de Winning for Missouri Education, le groupe qui soutient la mesure.

Après que les électeurs l’ont approuvé de justesse, le Colorado a lancé les paris sportifs en 2020 avec un taux d’imposition de 10 % et des déductions complètes pour les paris promotionnels. Il a enregistré 2,7 milliards de dollars de paris totaux au cours de son premier exercice complet, générant 8,1 millions de dollars d’impôts, soit légèrement en dessous des projections législatives. Mais le Colorado a modifié sa loi à partir de 2023 pour plafonner les déductions fiscales promotionnelles à 2,5 % du total des paris, pour diminuer progressivement jusqu’à 1,75 % d’ici juillet 2026.

Les recettes fiscales des paris sportifs du Colorado ont depuis augmenté pour atteindre plus de 30 millions de dollars au cours de son dernier exercice financier. Cette croissance a conduit les législateurs à déposer une proposition lors du scrutin de novembre demandant l’autorisation à l’État de conserver plus que la limite initiale de 29 millions de dollars sur les recettes fiscales des paris sportifs.

Plafonner les déductions fiscales pour les paris promotionnels est une bonne mesure, a déclaré Richard Auxier, principal associé politique au Tax Policy Center à but non lucratif. Mais il se demande pourquoi certains États les exonèrent d’impôts.

« Nous ne distribuons pas d’échantillons gratuits de cannabis lorsqu’un État légalise le cannabis », a déclaré Auxier. « Est-ce quelque chose que vous souhaitez subventionner par le biais de la politique fiscale de votre État – pour encourager les gens à jouer ? »

L’amendement du Missouri a été inscrit au scrutin de novembre par pétition d’initiative après que la législation visant à légaliser les paris sportifs ait été bloquée à plusieurs reprises au Sénat de l’État. La campagne de 43 millions de dollars – un record pour une mesure électorale dans le Missouri – a été entièrement financée par DraftKings et FanDuel, qui dominent le marché national des paris sportifs. Si la mesure est adoptée, les sociétés pourraient demander deux licences à l’échelle de l’État pour organiser des paris sportifs en ligne. L’amendement autorise des licences supplémentaires pour les paris sportifs pour les casinos du Missouri et les équipes sportives professionnelles.

La campagne d’opposition de 14 millions de dollars a été entièrement financée par Caesars Entertainment, qui exploite trois des 13 casinos du Missouri. Bien que Caesars soutienne généralement les paris sportifs, il s’oppose à « la manière dont cette mesure est rédigée », a déclaré Brooke Foster, porte-parole du groupe d’opposition Missourians Against the Deceptive Online Gambling Amendment.

Dans certains autres États, les paris sportifs sont gérés par les casinos. Même si les recherches sont limitées, une étude de sept États publié l’année dernière, a révélé que les revenus des jeux de casino diminuaient à mesure que les paris sportifs en ligne augmentaient.

« Il y aura certainement un changement entre le fait de placer des paris dans un espace physique avec un casino incorporé dans le Missouri et le fait de sauter sur une application dans votre salon », a déclaré Foster.

L’effet des différents taux d’imposition peut être observé dans l’Illinois et le New Jersey, qui ont été à l’origine de la contestation judiciaire menant à la généralisation des paris sportifs légaux. Les habitants de chaque État ont placé entre 11,5 et 12 milliards de dollars de paris sportifs l’année dernière, ce qui a généré 1 milliard de dollars de revenus pour les paris sportifs une fois les gains payés aux clients, selon les chiffres de l’American Gaming Association.

Le New Jersey a perçu 129 millions de dollars de recettes fiscales, sur la base d’un taux d’imposition de 14,25 % pour les paris sportifs en ligne et d’un taux d’imposition de 9,75 % avec quelques déductions promotionnelles pour les paris sportifs dans les casinos et les hippodromes. L’Illinois a perçu 162 millions de dollars de recettes fiscales, soit un quart de plus que le New Jersey, avec un taux d’imposition de 15 % dans la plupart des endroits et aucune déduction promotionnelle.

Mais les responsables de l’Illinois n’étaient pas satisfaits de ces résultats. À partir de juillet, L’Illinois a imposé un barème d’impôt progressifen commençant par une taxe de 20 % sur les revenus des paris sportifs inférieurs à 30 millions de dollars et en passant à un taux de 40 % sur les revenus supérieurs à 200 millions de dollars.

Certains représentants des paris sportifs avaient évoqué la possibilité de quitter l’Illinois si les taux d’imposition augmentaient. Mais cela ne s’est pas produit.

Il n’y a pas non plus beaucoup de preuves que les paris sportifs aggravent les chances des paris dans les États où ils paient des impôts plus élevés, a déclaré Joe Weinert, vice-président exécutif de Spectrum Gaming Group, une société de conseil.

« Les opérateurs de paris sportifs rivalisent vigoureusement pour attirer les parieurs », a-t-il déclaré, « et la manière de rivaliser vigoureusement consiste à offrir des cotes attractives et de bonnes promotions. »