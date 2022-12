La mesure d’inflation préférée de la Fed s’est refroidie en octobre

CNN Affaires

—



Une mesure clé des prix à la consommation a quelque peu ralenti en octobre, un autre signe encourageant que les pressions inflationnistes pourraient s’atténuer.

L’indice des prix des dépenses personnelles de consommation, ou PCE, a augmenté de 6% en octobre par rapport à un an plus tôt, a rapporté jeudi le département du Commerce. C’est en baisse par rapport à l’augmentation annuelle révisée à la hausse de 6,3 % signalée pour septembre.

Le PCE est l’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale car il donne une image plus complète des prix à la consommation.

Les prix ont augmenté de 0,3 % en octobre par rapport à septembre, la même augmentation mensuelle qu’au cours de chacun des deux mois précédents.

Hors alimentation et énergie volatiles, le PCE de base a augmenté de 5 % au cours des 12 derniers mois et de 0,2 % en glissement mensuel. Cela se compare à l’augmentation annuelle révisée à la hausse de 5,2 % de septembre et à un bond mensuel de 0,5 %.

Le gain sur 12 mois du PCE de base correspondait aux prévisions des économistes interrogés par Refinitiv, tandis que le gain sur un mois était légèrement inférieur à la hausse de 0,3 % qui avait été prévue.

Les pressions inflationnistes sont devenues une préoccupation majeure pour l’économie américaine, incitant la Fed à relever les taux d’intérêt à un rythme sans précédent dans le but de maîtriser les prix.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi dans un discours que la Fed pourrait ralentir le rythme de ses hausses de taux agressives dès décembre. Alors que Powell a souligné l’importance de ne pas se fier à un point de données particulier, la lecture de l’inflation de jeudi confirme probablement ce plan.

“Compte tenu de ces données sur l’inflation, la Fed devrait être à l’aise avec une baisse du rythme des hausses de taux lors de la prochaine réunion”, a écrit Jeffrey Roach, économiste en chef de LPL Financial, dans une note jeudi.

Le rapport PCE a également montré de grands sauts dans les revenus personnels et les dépenses personnelles. Le revenu personnel a bondi de 0,7 % en octobre, en hausse par rapport à une augmentation de 0,4 % en septembre. Et les dépenses des particuliers ont augmenté de 0,8% dans la dernière lecture, et de 0,5% lorsque l’effet de la hausse des prix a été pris en compte. Il s’agit de la plus forte augmentation des dépenses corrigées de l’inflation depuis janvier. Les principaux moteurs de l’augmentation des dépenses étaient les nouvelles voitures et camions, les meubles et autres articles coûteux pour la maison et les restaurants.

Ces deux lectures pourraient alimenter les pressions inflationnistes sous-jacentes à l’avenir. Une demande accrue de biens et de services peut faire grimper les prix à moins qu’il n’y ait une augmentation correspondante de l’offre pour répondre à cette demande. Et des revenus plus élevés – alimentés par la vigueur du marché du travail – ont tendance à alimenter une plus grande demande.

“Les chiffres des dépenses de consommation … inclus dans la publication de ce mois-ci montrent que les ménages semblent également refuser d’abandonner leurs habitudes de dépenses face à l’accumulation de nuages ​​​​d’orage économiques”, a écrit Kurt Rankin, économiste principal pour PNC, dans une note jeudi.

« Un retour vers les grosses dépenses des ménages… pourrait représenter un signal classique de l’auto-perpétuation de l’inflation. Lorsque les consommateurs voient les prix augmenter constamment, ils ont tendance à acheter maintenant plutôt que de risquer un prix plus élevé à l’avenir.

Mais si le rapport était en quelque sorte un ensemble mixte de données pour la Fed, avec une inflation plus faible équilibrée par des revenus et des dépenses plus élevés, cette combinaison était une bonne nouvelle pour l’administration Biden, qui a pris la décision inhabituelle de commenter un rapport qui obtient rarement l’attention de la Maison Blanche.

“Nous voyons les premiers signes que nous progressons dans la lutte contre l’inflation, alors même que nous effectuons la transition vers une croissance économique plus régulière et plus stable”, a écrit le président Joe Biden dans un communiqué publié jeudi matin. “Le peuple américain devrait être convaincu que notre plan de lutte contre l’inflation, sans renoncer à tous les gains économiques historiques que les travailleurs américains ont obtenus, fonctionne.”

Cette histoire se développe et sera mise à jour.