La mesure d’inflation préférée de la Fed montre que les pressions sur les prix se sont atténuées en juillet

Une mesure clé de l’inflation étroitement surveillée par les décideurs américains a montré que les hausses de prix ont ralenti en juillet, a déclaré vendredi le Bureau of Economic Analysis.

L’indice des dépenses de consommation personnelle a affiché une hausse d’une année sur l’autre de 6,3 % en juillet, contre 6,8 % en juin. La lecture était en fait en baisse de 0,1% d’un mois à l’autre.

L’indice PCE de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a affiché une hausse de 4,6 % d’une année sur l’autre et un gain de 0,1 % d’un mois sur l’autre, plus faible que prévu dans les deux cas. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à 0,2% pour la lecture mensuelle de base et à 4,8% d’une année sur l’autre.

Le PCE est la mesure d’inflation préférée de la Réserve fédérale. Les responsables de la Fed s’expriment à Jackson Hole, Wyoming, cette semaine, alors que les investisseurs recherchent des indices sur les prochaines étapes du cycle de hausse des taux de la banque centrale. Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait prendre la parole plus tard vendredi.

Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré à Steve Liesman de CNBC que le rapport de vendredi le ferait légèrement pencher vers une hausse des taux d’un demi-point en septembre, un ralentissement par rapport à la hausse de trois quarts de point que la Fed a effectuée lors de ses précédentes réunions. . Cependant, Bostic a souligné qu’il y a plus de données économiques dans les semaines à venir qui pourraient changer d’avis.

La lecture du PCE intervient environ deux semaines après le rapport sur l’indice des prix à la consommation de juillet, qui a montré une hausse des prix plus lente que prévu d’une année sur l’autre et une inflation de 0 % sur une base mensuelle. Ce rapport a conduit certains stratèges de Wall Street à dire que l’inflation avait probablement atteint un sommet.

Ailleurs dans le rapport, la croissance du revenu personnel pour juillet s’est établie à 0,2 % et les dépenses de consommation ont augmenté de 0,1 %. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à des augmentations de 0,6% et 0,5%, respectivement.