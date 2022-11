La mesure de l’Arizona donne aux non-ressortissants des frais de scolarité dans les collèges de l’État

PHOENIX (AP) – Les électeurs de l’Arizona ont approuvé une initiative visant à étendre les frais de scolarité moins chers dans les collèges de l’État à certains étudiants non citoyens, encourageant les partisans qui espèrent que l’adoption de la mesure lundi contribuera à donner un élan à une réforme plus large de l’immigration au Congrès.

L’Associated Press a appelé la course à la proposition 308 après que le dernier tour de scrutin lui ait donné une avance suffisamment importante pour que l’AP ait déterminé qu’elle ne pouvait pas perdre. L’Arizona rejoint au moins 18 autres États, dont la Californie et la Virginie, qui offrent des frais de scolarité dans l’État à tous les étudiants autrement admissibles, quel que soit leur statut d’immigration.

“Cela montre qu’il existe un large consensus bipartisan sur les solutions d’immigration”, a déclaré Rebecca Shi, directrice exécutive de l’American Business Immigration Coalition Action, plus tôt dans la journée, anticipant le succès de la proposition.

La mesure a été renvoyée au scrutin par la législature de l’Arizona et abroge certaines parties d’une initiative antérieure qui interdisait les frais de scolarité dans l’État pour les non-ressortissants. Il permettra à tous les étudiants, quel que soit leur statut d’immigration, de payer les tarifs universitaires dans l’État tant qu’ils ont fréquenté les écoles secondaires de l’Arizona pendant deux ans et qu’ils ont obtenu leur diplôme.

Les défenseurs affirment que des dizaines de milliers de futurs étudiants non citoyens qui sont en Arizona depuis des années pourraient potentiellement bénéficier de la proposition dans un État où environ 275 000 migrants vivent sans autorisation.

La mesure permettra aux étudiants non-citoyens éligibles de payer les frais de scolarité actuels de premier cycle dans l’État de 10 978 $ par année universitaire dans les universités d’État de l’Arizona. Ces universités n’ont pas de taux spécifique pour les non-citoyens amenés aux États-Unis en tant qu’enfants, mais les responsables affirment que plus de 300 étudiants paient actuellement un taux de non-résident pour les diplômés du secondaire de l’Arizona qui représente 150% des coûts dans l’État.

Les étudiants des collèges communautaires en bénéficieront également.

Le vote est un revirement par rapport à 2006, lorsque les électeurs de l’Arizona ont surfé sur une vague généralisée de sentiment anti-immigrés pour interdire aux étudiants qui sont entrés aux États-Unis sans autorisation d’obtenir des frais de scolarité dans l’État et d’autres avantages financiers, même s’ils ont vécu ici la majeure partie de leur vie.

Les années suivantes ont vu d’autres mesures anti-immigrés.

En 2010, la législature de l’Arizona a adopté la loi dite “montrez-moi vos papiers” qui permettait aux agents chargés de l’application des lois de vérifier le statut d’immigration des résidents lors d’arrêts de routine. Dénoncée par les militants comme du profilage racial, la loi a été partiellement annulée par la Cour suprême des États-Unis deux ans plus tard.

Le shérif du comté de Maricopa, Joe Arpaio, que les défenseurs de l’immigration ont accusé de profilage racial, a ensuite été élu et reconnu coupable d’outrage au tribunal pour avoir ignoré une ordonnance du tribunal de 2011 d’arrêter les patrouilles. Le président de l’époque, Donald Trump, a accordé une grâce présidentielle en 2017 pour cette condamnation.

Bien que les inquiétudes concernant la sécurité le long de la frontière américano-mexicaine restent élevées en Arizona, les défenseurs affirment que les attitudes ont quelque peu changé concernant les jeunes amenés aux États-Unis par leurs familles lorsqu’ils étaient de jeunes enfants.

Les partisans ont déclaré qu’ils espéraient maintenant que l’approbation de la mesure encouragerait le Congrès à envisager une réforme plus large de l’immigration.

“Je suis fier de l’Arizona et du chemin parcouru”, a déclaré Bob Worsely, un législateur républicain à la retraite et coprésident de la coalition qui a soutenu l’adoption de la proposition 308.

Ces derniers mois, les volontaires ont frappé à des millions de portes et envoyé des millions de SMS pour assurer le passage de la mesure.

Hazel Villatoro, qui a fréquenté des écoles en Arizona toute sa vie après que ses parents l’ont amenée du Mexique aux États-Unis à l’âge de 1 an, a déclaré que la proposition 308 allait changer son avenir.

“Je vais maintenant pouvoir réaliser mon rêve de devenir anesthésiste”, a déclaré Villatoro. “Je tiens à remercier les électeurs de l’Arizona d’avoir fait ce qu’il fallait.

De nombreux propriétaires d’entreprises de l’Arizona disent qu’il est logique de s’assurer que les jeunes les plus brillants restent et recherchent un emploi dans l’État, quel que soit leur statut d’immigration, en particulier avec la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs.

“La proposition 308 est non seulement la bonne chose, mais aussi la chose intelligente”, a déclaré John Graham, président de Sunbelt Holdings, une société de gestion, d’investissement et de développement immobilier de l’Arizona, et président du conseil d’administration de la Arizona State University Foundation.

Sur d’autres initiatives de vote, les électeurs de l’Arizona ont rejeté l’un des trois référendums placés sur le bulletin de vote par les législateurs républicains de l’État qui limiteraient le processus d’initiative citoyenne. La mesure rejetée aurait permis à l’Assemblée législative d’apporter des modifications aux lois approuvées par les électeurs si une partie de celle-ci était déclarée illégale. Deux autres référendums modifiant le processus d’initiative ont été convoqués lundi soir.

Anita Snow, l’Associated Press