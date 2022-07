La mesure de contrôle des armes à feu sera sur le scrutin d’automne de l’Oregon

SALEM, Oregon (AP) – Les Oregoniens décideront en novembre si les personnes souhaitant acheter une arme à feu devront d’abord se qualifier pour un permis, après que l’une des mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes du pays ait été votée.

“J’ai été ravi d’apprendre la nouvelle et reconnaissant envers les 1 600 bénévoles de tous âges”, a déclaré mardi le révérend Mark Knutson, l’un des principaux pétitionnaires de l’initiative.

La division électorale de la secrétaire d’État Shemia Fagan a déterminé lundi que la campagne de sécurité des armes à feu avait fourni suffisamment de signatures vérifiées d’électeurs inscrits pour mettre Initiative 17 sur le bulletin de vote pour les élections du 8 novembre.

Les responsables électoraux ont déclaré que 131 671 signatures avaient été validées, plus que le minimum de 112 080 nécessaires.

Knutson a déclaré qu’il se dirigeait vers les championnats du monde sur piste à Eugene, en Oregon, lorsqu’il a appris la nouvelle par téléphone. Pasteur d’une église luthérienne à Portland, Knutson a déclaré avoir répondu par une prière “pour ceux qui ont été touchés par la violence armée dans ce pays, en particulier Buffalo, Uvalde et Highland Park, récemment”.

Le phénomène des fusillades de masse a créé “une vague de volontaires” pour recueillir des signatures, a déclaré Knutson.

« Nous n’avons pas cherché plus de bénévoles parce qu’ils sont venus vers nous », a-t-il dit.

Et cela a inspiré plus d’électeurs à signer la pétition.

“Je l’ai signé pour assurer la sécurité de nos enfants, car quelque chose doit changer”, a déclaré Raevahnna Richardson après l’avoir signé le mois dernier. “J’ai un enfant qui va être en première année cette saison à venir, et je ne veux pas qu’elle ait peur à l’école.”

La mesure interdirait les chargeurs de grande capacité de plus de 10 cartouches – à l’exception des propriétaires actuels, des forces de l’ordre et de l’armée – et exigerait un permis pour acheter n’importe quelle arme à feu. Pour être admissible à un permis, un demandeur devrait suivre un cours approuvé sur la sécurité des armes à feu, payer des frais, fournir des renseignements personnels, se soumettre à la prise d’empreintes digitales et à la photographie et réussir une vérification des antécédents criminels.

La police d’État créerait une base de données sur les armes à feu. Les candidats demanderaient le permis auprès du chef de la police locale, du shérif du comté ou de leurs délégués.

L’Institute for Legislative Action de la National Rifle Association a dénoncé l’initiative, déclarant sur son site Web que “ces citoyens anti-armes à feu s’en prennent à VOUS, les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois de l’Oregon, et à VOS armes”.

L’Oregon semble être le seul État américain à avoir une initiative de sécurité des armes à feu en cours pour les élections de 2022, selon Sean Holihan, directeur législatif de l’État pour Giffords, une organisation dédiée à sauver des vies contre la violence armée.

Andrew Selsky, l’Associated Press