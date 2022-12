La mesure clé de l’inflation suivie par la Fed a augmenté de 0,2 % en octobre, moins que prévu

L’inflation a augmenté en octobre à peu près conformément aux estimations, envoyant un signe que les hausses de prix au moins se stabilisent, a rapporté jeudi le département du Commerce.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, un indicateur qui exclut les aliments et l’énergie et qui est favorisé par la Réserve fédérale, a augmenté de 0,2 % pour le mois et de 5 % par rapport à il y a un an. L’augmentation mensuelle était inférieure à l’estimation de 0,3 % du Dow Jones, tandis que le gain annuel était conforme.

Les gains représentent également une décélération par rapport à septembre, qui a connu une augmentation mensuelle de 0,5 % et un gain annuel de 5,2 %.

En incluant l’alimentation et l’énergie, le PCE global a augmenté de 0,3 % sur le mois et de 6 % sur une base annuelle. L’augmentation mensuelle était la même qu’en septembre, tandis que le gain annuel était en baisse par rapport au rythme de 6,3 %.

La département a également signalé que le revenu personnel a bondi de 0,7 % pour le mois, bien avant l’estimation de 0,4 %, et que les dépenses ont augmenté de 0,8 %, comme prévu.

Alors que la Fed prend en compte un large éventail de mesures pour mesurer l’inflation, elle préfère l’indice PCE car il prend en compte les changements de comportement des consommateurs tels que la substitution de biens moins chers à des articles plus chers. C’est différent de l’indice des prix à la consommation, qui est une mesure brute des variations de prix.

Les décideurs considèrent l’inflation sous-jacente comme une mesure plus fiable, car les prix des aliments et de l’énergie ont tendance à fluctuer davantage que les autres éléments.

Dans d’autres nouvelles économiques jeudi, le ministère du Travail a rapporté que inscriptions hebdomadaires au chômage totalisé 225 000, une baisse de 16 000 par rapport à la semaine précédente et en dessous de l’estimation de 235 000.

Un autre rapport d’emploi d’une entreprise d’outplacement Challenger, Gris & Noël ont indiqué que les mises à pied planifiées ont augmenté de 127 % sur une base mensuelle en novembre et de 417 % par rapport à il y a un an. Même avec cette augmentation massive, la société a noté que le total des licenciements depuis le début de l’année est le deuxième plus bas jamais enregistré dans un ensemble de données datant de 1993.

Les données arrivent à un moment charnière pour la Fed, qui est au milieu d’une campagne de hausse des taux d’intérêt dans le but de faire baisser l’inflation.

Dans un discours mercredi, le président Jerome Powell a déclaré avoir vu des signes indiquant que les hausses de prix s’atténuaient, mais a ajouté qu’il avait besoin de preuves plus cohérentes avant que la banque centrale ne puisse changer de politique. Il a toutefois indiqué qu’il pensait que les hausses de taux pourraient commencer à diminuer, peut-être dès décembre.

“La vérité est que la voie à suivre pour l’inflation reste très incertaine”, a déclaré Powell.

Les données du PCE ont montré que les chiffres restent volatils. L’inflation des biens a augmenté de 0,3 % pour le mois après avoir diminué au cours des trois mois précédents, tandis que l’inflation des services a augmenté de 0,4 %, en baisse par rapport à deux augmentations consécutives de 0,6 %. Les économistes recherchent un retour à une économie davantage basée sur les services après que la demande démesurée de biens ait joué un rôle majeur dans la flambée de l’inflation en 2021.

L’inflation des aliments a augmenté de 0,4 % tandis que les prix des biens et services énergétiques ont augmenté de 2,5 %.

La Fed surveille de près le marché du travail pour plus de signes de ralentissement de l’inflation.

Les demandes d’assurance-chômage avaient légèrement augmenté et le niveau des demandes continues a augmenté de 57 000 à 1,61 million, le niveau le plus élevé depuis février.