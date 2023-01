La mesure clé de la Fed a été assouplie, les dépenses ont également diminué

Les consommateurs ont dépensé moins en décembre alors même qu’une mesure de l’inflation considérée comme essentielle par la Réserve fédérale a montré que le rythme des hausses de prix ralentissait, a rapporté vendredi le département du Commerce.

Les dépenses de consommation personnelle hors alimentation et énergie ont augmenté de 4,4 % par rapport à il y a un an, en baisse par rapport aux 4,7 % de novembre et en ligne avec l’estimation du Dow Jones. Il s’agit du taux d’augmentation annuel le plus lent depuis octobre 2021.

Sur une base mensuelle, le PCE dit de base a augmenté de 0,3%, répondant également aux estimations.

Dans le même temps, les dépenses de consommation étaient encore inférieures aux estimations déjà modestes, ce qui indique que l’économie a ralenti fin 2022 et contribue aux attentes d’une récession en 2023.

Les dépenses corrigées de l’inflation ont diminué de 0,2 % sur le mois, pire que la baisse de 0,1 % que Wall Street avait anticipée. Cela s’est produit malgré une augmentation de 0,2% des revenus, ce qui correspond aux estimations.

Les chiffres viennent avec les responsables de la Fed qui surveillent de près pour mesurer l’impact de leurs augmentations de taux sur l’économie. Conformément à d’autres données économiques récentes, ils montrent que l’inflation persiste mais à un rythme plus lent que le niveau qui avait conduit les hausses de prix à la mi-2022 à leur rythme le plus rapide en plus de 40 ans.

L’inflation globale a augmenté de 0,1 % sur une base mensuelle et de 5 % par rapport à il y a un an. Ce nombre, qui comprend les composants alimentaires et énergétiques volatils, était le taux annuel le plus bas depuis septembre 2021.

La Fed surveille de près le PCE de base car la mesure prend en compte l’évolution du comportement des consommateurs, comme le remplacement de biens à bas prix par des articles à prix plus élevé, et élimine les prix volatils des aliments et de l’énergie.

Dans un effort pour réduire l’inflation galopante, la banque centrale a relevé en 2022 son taux d’emprunt de référence de près de zéro en mars à une fourchette cible qui est maintenant de 4,25% à 4,5%.

Les marchés sont presque certains d’une autre augmentation d’un quart de point de pourcentage lors de la politique du Federal Open Market Committee de la semaine prochaine, suivie de la probabilité d’une hausse de taille similaire en mars.

La Fed devrait ensuite faire une pause pendant qu’elle examine l’impact que la série de hausses agressives a eu sur l’économie. Les responsables espèrent calmer un marché du travail brûlant et réduire les déséquilibres entre l’offre et la demande qui ont conduit à la flambée de l’inflation.

