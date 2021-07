La mésosphère, la troisième couche de l’atmosphère se rétrécit en raison du changement climatique, selon la NASA

Les satellites de la NASA ont découvert qu’une couche importante de l’atmosphère terrestre – la mésosphère, une couche atmosphérique de 50 à 100 km de haut qui nous protège de 40 000 tonnes de météores chaque année – se refroidit et se contracte de 500 à 650 pieds chaque décennie. En utilisant les données de trois satellites de la NASA, les scientifiques ont pu produire un enregistrement à long terme de 30 ans d’observation. Après avoir analysé les données, les scientifiques ont découvert que la mésosphère se refroidissait jusqu’à 2,7 degrés Celsius par décennie.

Selon les scientifiques, une mésosphère en contraction rétrécira la haute atmosphère avec elle, réduisant ainsi la traînée des satellites. La traînée des satellites est une friction dans la haute atmosphère qui pousse les satellites hors de leur orbite. Une traînée satellite réduite signifierait plus de déchets spatiaux dans la haute atmosphère.

Le rétrécissement de la mésosphère est causé par les émissions de gaz à effet de serre et les nouvelles découvertes ne surprennent pas les scientifiques car ils s’attendaient à un tel effet des émissions. « Cela aurait été plus étrange si notre analyse des données n’avait pas montré cela », a déclaré Brentha Thurairajah, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué de presse de la NASA. le étude a été publié le 20 avril dans le Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

Selon les scientifiques, les gaz à effet de serre piègent la plus grande partie de la chaleur dans la troposphère – la couche la plus basse de l’atmosphère – elle-même et la réémettent sur Terre. Cet effet provoque le réchauffement de la surface de la Terre, de la mer et de la troposphère, provoquant un réchauffement climatique. Cependant, un autre effet de ceci est que moins de chaleur atteint la mésosphère, et toute chaleur qui touche les molécules de dioxyde de carbone clairsemées dans cette couche mince est réémise dans l’espace. C’est pourquoi, le refroidissement de la mésosphère est directement lié aux émissions de gaz à effet de serre.

Dans une autre découverte récente, des scientifiques de l’environnement ont découvert que la stratosphère, la couche de l’atmosphère sous la mésosphère, rétrécissait de plus de 300 pieds par décennie. Les gaz à effet de serre sont la principale cause du rétrécissement de cette autre couche cruciale de notre atmosphère. Le rétrécissement de la stratosphère peut perturber les communications radio et les systèmes de positionnement global.

