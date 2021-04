Comment le système éducatif américain perpétue les inégalités et le racisme.

L’éducation aux États-Unis est généralement définie comme méritocratique: si vous travaillez dur et réussissez dans vos études, vous progresserez à l’école et dans la vie. De cette manière, le système éducatif du pays a historiquement été considéré comme un égaliseur, un mécanisme par lequel les pauvres se mettent sur un pied d’égalité avec les riches, et les Noirs – autrefois empêchés d’aller à l’école – rattrapent les Blancs.

Alors que l’Amérique prétend que ce système d’équité est un principe fondamental de son système éducatif, le mérite à lui seul n’aide pas les gens à progresser. Au lieu de cela, des facteurs comme le revenu et la richesse de la famille, la race et le sexe jouent un rôle dans les opportunités disponibles pour aider quelqu’un à réussir. À partir du moment où un enfant entre dans un système scolaire jusqu’au moment où il postule pour des études collégiales ou supérieures, ces facteurs peuvent avoir une incidence sur les types de programmes et d’écoles dans lesquels ils sont acceptés et sur la façon dont ils sont traités. Les évaluations comme le SAT qui sont censées mesurer le mérite ne font que reproduire les privilèges et les inégalités.

Dans cet épisode de Heureux que vous ayez posé la question, nous explorons comment la méritocratie perpétue l’inégalité et le racisme, aidant les méritocrates à croire qu’ils ont gagné grâce à leur travail acharné et leurs efforts tout en laissant derrière eux des groupes déjà marginalisés.

